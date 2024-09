Em uma declaração na ONU, o primeiro-ministro britânico, Sr. Starmer, acusou a Rússia de considerar seus próprios cidadãos como meros seres descartáveis.

Em seu discurso de estreia no Conselho de Segurança da ONU, o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer acusa a Rússia de tratar seus soldados no conflito da Ucrânia como carne de canhão. Ele afirma que cerca de 600.000 soldados russos sofreram baixas, mortos ou feridos. Starmer critica, dizendo: "O Carta das Nações Unidas que vocês defendem aqui promove a dignidade humana, não transformar seus cidadãos em carne de canhão e sujeitá-los a um processo cruel e destrutivo." Ele questiona a capacidade de Moscou de manter a compostura dentro da sede da ONU.

20:41 Zelensky afirma que Putin quer deixar milhões de ucranianos sem aquecimento e vulneráveis à pressão de Kyiv para se render. O ataque da Rússia danificou 80% da infraestrutura energética da Ucrânia, deixando milhões sem aquecimento para o inverno. Zelensky lamenta as intenções de Putin de " mergulhar milhões de ucranianos na escuridão e no frio neste inverno, forçando a Ucrânia a se render e se render."

20:06 Vídeo: Carros de luxo europeus parecem ser comuns na Cáucaso

Apesar das sanções da UE impostas devido à invasão da Rússia na Ucrânia, a proibição de exportação de carros de passageiros para a Rússia parece ter lacunas. Veículos de luxo são comuns na região do Cáucaso.**

19:40 A Rússia amplia sua doutrina nuclear e ameaça indiretamente os EUA e a França

A Rússia, como potência nuclear, está ajustando sua estratégia de implantação de armas nucleares em resposta à tensão internacional, revela o presidente russo Vladimir Putin. A lista de ameaças militares que justificam o uso de armas nucleares para dissuasão da Rússia foi ampliada, de acordo com Putin. Esse desenvolvimento aumenta o risco para as potências nucleares ocidentais como os EUA e a França de se tornarem alvos de contra-ataques russos se eles apoiarem a Ucrânia na agressão contra a Rússia.**

18:35 Zelensky apresentará seu "plano de vitória" a Biden e Harris

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontrará com o presidente dos EUA Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira. Zelensky apresentará seu alegado "plano de vitória" a Biden, que mapeia uma estratégia para encerrar a guerra na Ucrânia. Zelensky previu que a próxima fase da guerra seria determinada no outono. O governo ucraniano espera que armas ocidentais que visem território russo possam influenciar significativamente a guerra a favor da Ucrânia, embora essas armas ainda não tenham sido fornecidas pelos países que apoiam a Ucrânia.**

De acordo com "The Times", o plano tem quatro componentes fundamentais:

Pedido de "garantias de segurança à prova de Trump", semelhante a um pacto de defesa mútua dentro da OTAN

Continuação do avanço ucraniano na região russa de Kursk, que serve como uma "ferramenta de negociação"

Pedido de armas avançadas

Ajuda financeira internacional para promover a revivificação econômica da Ucrânia**

18:12 Bundestag destina milhões de euros para a reconstrução descentralizada da oferta de energia da Ucrânia

O Comitê Orçamentário do Bundestag aprovou um pacote de ajuda financeira para a oferta térmica e de energia da Ucrânia no valor de €70 milhões. Isso deve fornecer às municípios ucranianos menores usinas combinadas de calor e potência, usinas de aquecimento, geradores e painéis solares. Isso ajudará "a permitir que as pessoas na Ucrânia vivam em seu país de origem e resistam aos ataques russos." A ministra federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, se refere aos ataques russos direcionados à infraestrutura energética civil, com os quais a Rússia quer "cansar e expulsar os ucranianos." "Estamos ajudando a Ucrânia a reconstruir sua oferta de energia de forma descentralizada, para que a Rússia não possa mais destruí-la facilmente."**

17:50 Zelensky alerta para o risco de desastre nuclear na ONU

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para o risco de um desastre nuclear devido aos ataques russos à usina nuclear de Zaporizhzhia. Ele afirmou que a inteligência ucraniana tinha informações de que o presidente russo Vladimir Putin pretendia atacar outras usinas nucleares na Ucrânia. "Um dia como esse nunca deve acontecer", disse ele durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Rússia negou consistentemente essas acusações de Zelensky. "Se, Deus nos livre, a Rússia causar um desastre nuclear em uma de nossas usinas nucleares, a radiação não respeitará as fronteiras nacionais, e infelizmente, várias nações poderão sofrer as consequências devastadoras", disse Zelensky. Ele também acusou a China de fornecer à Rússia dados de satélite sobre essas usinas nucleares na terça-feira.**

17:08 Ucrânia nega controle russo em torno de Vuhledar

As tropas ucranianas e russas têm se enfrentado pela cidade mineira de carvão de Vuhledar desde 2022, com a batalha parecendo intensificar, como mostram imagens nas redes sociais. No entanto, o governador de Donetsk negou os relatórios de forças russas nas proximidades de Vuhledar.**

A Ucrânia delineou uma estratégia de três anos para a produção de drones, sistemas de guerra eletrônica e robôs terrestres, como revelado pelo ministro da Defesa Rustem Ummerov. Esse plano foi exibido durante as visitas de Ummerov aos EUA, ao Reino Unido, à França, à Alemanha e à reunião de Ramstein, bem como em um evento recente. Ummerov explicou que eles haviam determinado a quantidade necessária e as estratégias de implantação em vários níveis. O plano também especifica o número de armas que a Ucrânia pode produzir e o financiamento necessário. Além disso, Ummerov mencionou que vários países ofereceram financiamento para os drones e mísseis da Ucrânia. De acordo com ele, a Ucrânia utilizou a tecnologia de "drone enxame" no ano passado para danificar mais de 200 instalações militares russas, incluindo um depósito de munições em Toropez. A Ucrânia possui a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones por ano, mas precisa de financiamento estrangeiro.

15:49 Lula Propõe Plano de Paz Co-Desenvolvido à ONU Despite Rejeição da UcrâniaO presidente do Brasil, Lula da Silva, defendeu o plano de paz criado em colaboração com a China na Organização das Nações Unidas (ONU), mesmo com a Ucrânia tendo rejeitado a proposta como prejudicial. Apesar de condenar a invasão do território ucraniano, Lula argumenta que é vital criar condições para negociações de paz entre Kyiv e Moscou. O Brasil e a China apresentaram sua proposta de 6 pontos em maio. O conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, planeja reunir apoio de 20 países na sexta-feira, sem incluir aliados da Ucrânia. A proposta sino-brasileira de 6 pontos se refere ao conflito como uma "crise" e defende uma conferência de paz aceita tanto por Rússia quanto pela Ucrânia, enfatizando discussões justas sobre propostas de paz. Não aborda a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada de tropas russas.

15:12 Fontes de Inteligência Afirmam que China Desenvolve Drones de Longo Alcance para a RússiaRelatórios de inteligência recentes sugerem que a Rússia está aprimorando seu programa de armas de drones de longo alcance com a ajuda da China. Trataria-se do primeiro caso de drones projetados para uso na Ucrânia serem fabricados e produzidos na China, de acordo com informações de duas fontes que falaram à Reuters e revisaram documentos correspondentes. Relatos indicam que a subsidiária da corporação de defesa russa IEMZ Kupol desenvolveu e testou um drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O drone G3 tem um alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros e pode carregar 50 quilos de explosivos. De acordo com fontes de inteligência, os drones fornecidos pela China são a primeira prova tangível de drones chineses entregues à Rússia desde o início da guerra. Não há detalhes sobre o local de produção ou a produção em série aprovada. A China reiteradamente negou as alegações de fornecer armas à Rússia para uso na Ucrânia.

14:29 Putin se Reúnirá com o Conselho de Segurança da Rússia para Discutir a Deterrence NuclearO presidente da Rússia, Vladimir Putin, liderará uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia hoje para discutir a deterência nuclear, segundo informou o Kremlin. As discussões ocorrem em resposta ao pedido da Ucrânia para utilizar mísseis ocidentais com maior alcance para bombardear território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como importante. "O Presidente fará um discurso. Detalhes adicionais permanecerão classificados por razões óbvias", afirmou Peskov.

13:54 Peskov Crítica Discurso de Zelenskyy na ONUO Kremlin criticou o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no Conselho de Segurança da ONU. "Tentar forçar a Rússia a negociar a paz é um erro catastrófico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov afirma que a Rússia é uma defensora da paz, mas apenas se sua segurança nacional for garantida. Além disso, os objetivos para os quais a "ação militar" na Ucrânia começou devem ser alcançados, de acordo com Peskov. A Rússia continua a se abster de se referir à sua invasão da Ucrânia como uma guerra.

13:18 Sistema de Defesa Aérea Skynex Revelado pela Ucrânia com Apoio da AlemanhaO Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um vídeo mostrando soldados ucranianos treinando em um moderno sistema de defesa aérea Skynex, fornecido pela empresa alemã Rheinmetall. Dois sistemas Skynex já estão em operação na Ucrânia, e outros dois são esperados para serem entregues da Alemanha. O Skynex é efetivamente utilizado para proteger contra alvos de curta distância, como drones. "Agradecemos aos nossos parceiros por fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia, o que, em última análise, salva mais vidas inocentes", afirmou o Ministério sobre o clipe.

12:42 Veículos Blindados com Defesa contra Drones - Munz: "O Apoio da China à Rússia é Forte"O presidente da Ucrânia, Selenskyy, alega que a China fornece à Rússia dados de satélite para espionagem em usinas nucleares ucranianas. No entanto, segundo o correspondente da ntv Rainer Munz, o apoio militar da China a Moscou vai além do compartilhamento de informações estratégicas.

12:01 Politico: Ucrânia Espera Treaty de Paz com Modi como MediadorDe acordo com o Politico, a Ucrânia espera que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, medi

10:18 Líder do SPD Klingbeil Questiona Motivos do BSWApós as eleições estaduais da Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, pede transparência sobre os objetivos da Aliança pelo Futuro e Liberdade (BSW) durante as próximas conversas exploratórias. "Assim como na Turíngia e na Saxônia, primeiro precisamos entender: quais são as demandas centrais do BSW? Para onde essa aliança está indo?", diz ele no RBB InfoRadio. Ele expressa que muitos estão incertos sobre isso. O objetivo é analisar os resultados das eleições e "agora determinar como um governo estável pode ser construído". Klingbeil também menciona que sempre ouve o BSW expressando que "não forneceremos mais armas à Ucrânia a partir de amanhã, e então haverá paz no dia seguinte. Isso não são esforços pela paz; é ceder a Putin". Ele se refere ao BSW como um partido populista.

09:39 Economista Condena "Golpe de Propaganda" da MídiaO economista Rüdiger Bachmann critica no X a "normalização dos aliados de Putin na mídia", classificando-a como o "maior golpe de propaganda" de Putin até agora. "Pergunta: Por que falamos com fascistas russos, mas não com fascistas germano-russos? Para democratas, ambos deveriam ser tabu", diz. Bachmann recebe apoio do especialista militar Gustav Gressel, que compartilha a publicação.

08:55 Reino Unido Enfrenta Rússia na ONUO Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso powerful no Conselho de Segurança da ONU, confrontando diretamente a liderança do Kremlin e deixando claro: "Vladimir Putin, se você disparar mísseis contra hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é sobre seus interesses. Somente os seus".

08:28 Ucrânia Reporta Ataques Russos com Drones e MísseisA força aérea ucraniana relata que o país foi atacado pela Rússia com 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram interceptados com sucesso. Inicialmente, não há relatórios de vítimas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas se Aproximam da Periferia de Wuhledar - Nenhum Benefício Estratégico SignificativoSegundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas alcançaram a periferia de Wuhledar e estão intensificando seu assalto perto do assentamento. No entanto, o think tank norte-americano não vê uma vantagem estratégica significativa para ofensivas adicionais na parte ocidental do Donbass se a cidade for capturada. Uma tomada rápida dependeria de se as tropas ucranianas se retiram ou engajam as tropas russas em um conflito prolongado. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª brigada mecanizada continua a defender a cidade. Mesmo que Wuhledar seja capturada, não proporcionaria benefícios táticos imediatos à ofensiva russa, de acordo com o ISW, pois o terreno ao redor é difícil de navegar e não oferece nenhuma rota de logística crucial.

07:06 "Operação Extremamente Complexa e Bem-sucedida" - Ucrânia Reporta Libertações na Região de KharkivO serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk na região de Kharkiv perto da fronteira russa como o "resultado de uma operação excepcionalmente complexa e bem-sucedida". "O Serviço de Inteligência da Defesa Ucraniana limpou sistematicamente a usina, engajando-se consistentemente com o inimigo em estruturas densamente construídas. Em alguns casos, as forças especiais ucranianas lutaram contra o inimigo em combate corpo a corpo", diz um comunicado acompanhado de um vídeo. A usina de energia era uma "fortaleza da propaganda" e estava fortemente guardada por unidades russas profissionais.

06:31 Legisladores Russos Proponhem Projeto de Lei Contra "Propaganda da Infertilidade Consciente"Legisladores russos estão defendendo uma proibição da "propaganda da infertilidade consciente". "Começamos a considerar um projeto de lei que proibiria a propaganda da infertilidade consciente", anuncia o presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, em mídia online. Grundndamente, trata-se de um "ban da ideologia da infertilidade". "Uma família grande e amorosa é a base de um estado forte", explica Volodin ainda mais. A Rússia está lidando com uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, com a tendência demográfica sendo exacerbada pela ação militar na Ucrânia.

06:05 Chegada do Futuro Comandante da Brigada Lituana na Europa OrientalO futuro líder da Brigada Lituana, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou ao país báltico da NATO para assumir seu cargo. Agora, ele está se preparando para seu papel na 45ª Brigada de Tanques, de acordo com o anúncio do Exército Alemão no X. O objetivo é estabelecer uma brigada pronta para combate que fortaleça significativamente a defesa territorial e da aliança através da dissuasão. Em resposta às ações hostis da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar uma unidade de combate permanentemente na Lituânia. Uma força de até 5.000 soldados é prevista.

05:44 Lübeck Transfere Bombas de Incêndio Recondicionadas para a UcrâniaLübeck doou quatro caminhões de bombeiros recondicionados e uma ambulância para uso adicional na Ucrânia a representantes ucranianos. Os veículos, que eram veículos de emergência da brigada de bombeiros voluntários, foram entregues no início da semana. "Normalmente, eles são vendidos em leilão. Mas depois de um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia, limpando nossa consciência, para que possam ser utilizados lá", diz Henning Witten, chefe da tecnologia da brigada de bombeiros profissional em Lübeck.

04:45 Pistorius Estabelece Prazos para Modernização do Exército Alemão até 2029O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatiza a urgência de equipar o exército alemão. Até 2029, espera-se que a Rússia tenha concluído sua reformulação militar e possa estar em posição de lançar um ataque militar contra o território da NATO, segundo o político do SPD, que fala em vista da guerra da Rússia contra a Ucrânia. "Por isso, é imperativo que adaptemos rapidamente a esta ameaça", explica durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

03:13 Rússia Apostando em Exportações de Gás para Despesas de Defesa em Grande EscalaApesar das sanções ocidentais, a Rússia confia nas altas receitas de petróleo e gás para o seu orçamento de 2025. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin afirmou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar 12% para 40,3 trilhões de rublos (cerca de 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas ultrapassará dois terços. De acordo com relatórios da mídia, o orçamento futuro também prioriza a guerra contra a Ucrânia e a produção significativa de armas. A Bloomberg relata de Moscou que 13,2 trilhões de rublos são destinados à defesa. No total, 40% das despesas são destinadas à defesa e à segurança interna - mais do que o gasto combinado em educação, saúde, serviços sociais e economia.

02:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento Criminal para Guerra na UcrâniaO legislativo russo aprovou um projeto de lei permitindo que o exército recrute suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Duma do Estado, até mesmo os réus que ainda não foram condenados podem se alistar. Se forem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão arquivadas. A lei agora aguarda aprovação da Câmara Alta e do Presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Especifica Condições para Resolução do Conflito na UcrâniaA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, estabeleceu condições para potenciais negociações de paz para pôr fim à invasão da Rússia na Ucrânia. "A paz implica preservar a Ucrânia como uma nação livre e independente. Significa garantias de segurança", afirmou a política verde em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Quando falamos de paz, queremos dizer uma paz equilibrada e duradoura", enfatizou Baerbock. Ela acrescentou: "Quando falamos de paz para a Ucrânia, isso significa que ela pode ter certeza de que o fim dos combates não significa o início de outra rodada de preparativos na Rússia". Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou Polônia. A paz deve ser equilibrada e duradoura.

00:21 Blinken Acusa China e Irã de Apoiar a Rússia no Conflito na UcrâniaO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu mais ação coordenada contra os parceiros da Rússia no conflito ucraniano nas Nações Unidas. "A maneira mais eficaz é deter aqueles que apoiam a agressão de Putin", disse Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao lado da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Ele também defendeu uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em particular, Blinken destacou o apoio da Rússia do Norte da Coreia e do Irã.

23:45 China Pede Aceleração das Negociações de Paz na Ucrânia no Conselho de Segurança da ONUO Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a acelerar as negociações de paz para a Ucrânia. "A prioridade número um é conter a expansão da zona de guerra, prevenir a escalada do conflito e evitar provocações de qualquer parte", disse Wang em uma reunião de alto nível do conselho, que também foi attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatizou a neutralidade da China. "A China não instigou a crise da Ucrânia e não está envolvida", disse ele. Críticos acusam Beijing de ajudar a invasão da Rússia na Ucrânia, entre outras coisas, por meio do fornecimento de componentes de armas.

23:09 Zelensky Duvida de Negociações com a Rússia como Solução para o Conflito na UcrâniaO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressa profunda dúvida sobre negociações com a Rússia para pôr fim ao conflito em andamento contra seu país. A Rússia está cometendo um crime internacional, diz Zelensky, referindo-se ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Portanto, este conflito não desaparecerá. Portanto, este conflito não pode ser reconciliado por meio de negociações", diz Zelensky. Ele acrescentou: "Deve ser tomada uma ação".

10:00 PM Trump sobre o Conflito na Ucrânia: "É hora de se retirar" O candidato à presidência republicana, Donald Trump, defende a retirada dos EUA do conflito na Ucrânia. Ele critica Joe Biden e Kamala Harris, seus rivais na campanha presidencial, por envolver os EUA no conflito em um comício na Geórgia. 'Eles não podem nos retirar agora. Eles simplesmente não podem', disse Trump. Ele afirma que, sob seu comando, os EUA poderiam eventualmente se desligar do conflito: "Eu cuidarei disso. Eu negociarei. Eu nos tirarei. Temos que sair."

10:00 PM Fontes: EUA Enviam Nova Ajuda Militar à UcrâniaRelatos sugerem que os EUA estão enviando nova ajuda militar à Ucrânia, estimada em cerca de 375 milhões de dólares. O pacote inclui bombas de cluster de alcance médio, mísseis diversos, artilharia e veículos blindados, de acordo com fontes do governo dos EUA. A confirmação oficial da ajuda será feita amanhã. Este último lote é um dos maiores recentemente autorizados. Para acelerar a entrega, serão utilizados armas dos estoques dos EUA. Esta última distribuição traz o total da ajuda militar dos EUA à Ucrânia, desde o início da invasão russa em 2022, para mais de 56,2 bilhões de dólares.

