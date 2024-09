Em uma decisão recente, um juiz frustrou os esforços do Procurador Geral do Texas para impedir que um condado enviasse formulários de registro de eleitores para indivíduos que ainda não se registraram.

Na segunda-feira, a juíza Antonia Arteaga declarou a ordem de restrição temporária e a injunção temporária propostas pelo procurador-geral Ken Paxton como irrelevantes, uma vez que o condado de Bexar já havia enviado os formulários de inscrição.

Em 3 de setembro, os comissários do condado concordaram com um plano para distribuir cerca de 210.000 formulários de inscrição através de uma parceria com um fornecedor externo. Paxton, um republicano, expressou preocupações sobre potenciais problemas legais se o condado de Bexar prosseguisse com sua colaboração com Civic Government Solutions e iniciou um processo judicial no dia seguinte.

Paxton argumentou em seu processo judicial que o envio não solicitado e em grande escala de formulários de inscrição de eleitores pelo condado era ilegal. No entanto, os oficiais do condado estavam confiantes em sua base legal e prosseguiram com seu plano. Os formulários foram entregues até o final da semana anterior, como confirmado pelos oficiais do condado.

"Desde o início, acreditamos que os comissários tinham o direito de executar suas ações, e estamos satisfeitos com a decisão do juiz hoje", comentou o procurador-distrital do condado de Bexar, Joe Gonzales, após a audiência, segundo a afiliada da CNN, KABB.

A CNN entrou em contato com a equipe de Paxton para obter sua perspectiva sobre a decisão do juiz.

Paxton também tomou medidas legais contra o condado de Travis, onde fica Austin, como parte de uma iniciativa mais ampla dos líderes republicanos do Texas contra cidades predominantemente democráticas que buscam simplificar e aumentar o acesso aos votos.

O escritório de Paxton criou uma unidade de integridade eleitoral em 2018 para investigar alegações de fraude eleitoral, mas isso resultou em poucas condenações.

