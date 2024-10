Em uma decisão recente, um juiz dos Estados Unidos relaxa as restrições ao aborto na Geórgia.

No estado americano da Geórgia, um juiz recentemente desafiou uma lei rigorosa sobre aborto que proibia os procedimentos a partir da identificação inicial de batimento cardíaco fetal. Essa chamada "lei do batimento cardíaco" teria imposto uma proibição de aborto assim que um batimento cardíaco fetal fosse detectado, geralmente cerca de seis semanas após a concepção, quando muitas mulheres ainda não sabem que estão grávidas. O juiz Robert McBurney, do Tribunal Superior do Condado de Fulton, declarou essa lei inconstitucional.

Aprovada pela legislatura republicana da Geórgia em 2019, a lei teria tornado abortos ilegais assim que um batimento cardíaco fetal fosse detectado. No entanto, após o Supremo Tribunal dos EUA revogar o direito nacional ao aborto em 2022, a lei entrou em vigor.

A decisão do juiz permite temporariamente abortos na Geórgia até que o feto seja considerado viável, geralmente cerca de 22 semanas após a concepção. O juiz McBurney explicou que a "lei Liberdade na Geórgia" garante às mulheres o direito de "decidir sobre seus próprios corpos, escolher o que lhes acontece e o que acontece nelas, e rejeitar a interferência do estado em decisões sobre sua saúde".

Reversão da decisão é possível

O Centro de Direitos Reprodutivos, uma organização que defende o acesso a contraceptivos e o direito ao aborto nos EUA, recebeu a decisão com bons olhos. No entanto, eles alertaram que o procurador-geral republicano da Geórgia, Chris Carr, pode solicitar ao Supremo Tribunal do estado para anular a decisão do juiz e reimplantar a lei restritiva sobre aborto.

A Geórgia, junto com aproximadamente 20 outros estados americanos, tem aprovado ou restringido severamente os abortos desde que o Supremo Tribunal dos EUA revogou a histórica decisão "Roe v. Wade" em junho de 2022, que havia protegido o direito das mulheres ao aborto em todo o país por quase meio século. Desde então, a responsabilidade pela elaboração das leis sobre aborto foi devolvida aos estados individuais.

