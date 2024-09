Em uma decisão recente, o Supremo Tribunal do Arizona declarou que os eleitores que enfrentam uma falha na prova de cidadania ainda podem votar em uma 'boleta completa', incluindo eleições estaduais.

O tribunal foi encarregado de determinar se esses eleitores deveriam receber uma "bola federal apenas" ou a abrangente, incluindo eleições estaduais e locais. Independentemente do veredicto, esses indivíduos teriam tido a capacidade de votar na presidência.

O Arizona utiliza essas bolas distintas devido ao mandato do estado para que os eleitores apresentem prova de cidadania antes de participar de eleições estaduais e locais. No entanto, essa documentação não é necessária para o voto em corridas federais no Arizona.

A decisão que permite que aproximadamente 98.000 eleitores utilizem a bola abrangente é uma vitória para o secretário de estado democrata do Arizona e grupos de defesa progressistas que defendiam esse resultado.

O Tribunal Supremo do Arizona entregou essa decisão apenas alguns dias após a apresentação da ação judicial. Os oficiais de eleições esperavam uma resolução rápida do assunto para minimizar a confusão na aproximação da temporada de votação.

Esta situação está em evolução e será atualizada.

CNN's Tierney Sneed contribuiu para a elaboração desta reportagem.

Apesar da decisão do tribunal, a discussão sobre política e direitos de voto continua no Arizona, com defensores defendendo políticas de votação mais inclusivas. A política em torno desses assuntos ganhou atenção significativa tanto no nível estadual quanto no nacional.

