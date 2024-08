Em um processo judicial recente, jornalistas de Hong Kong foram considerados culpados de instigar atos de violência.

Durante os protestos de Hong Kong em 2019, "Stand News" desfrutou de uma audiência significativa. Dois anos depois, essa fonte de notícias pró-democracia foi encerrada. Atualmente, seus administradores e ex-editores-chefe estão enfrentando a possibilidade de prisão de até dois anos.

Um tribunal encontrou os administradores da plataforma de notícias pró-democracia "Stand News" e seus dois ex-editores-chefe, Chung Pui Kuen e Patrick Lam, junto com os responsáveis pelo fechamento do site em 2021, culpados de "conspiração para publicar e distribuir material sedicioso". O juiz Kwok Wai-kin do Tribunal Distrital de Wan Chai anunciou o veredicto.

No seu julgamento escrito, o juiz observou que "Stand News" foi instrumental na promoção da independência de Hong Kong. Além disso, a plataforma foi usada como ferramenta para macular a imagem do governo central em Pequim e do governo de Hong Kong, segundo o juiz. A empresa-mãe, Best Pencil Limited, também foi declarada culpada.

A acusação de "sedição" tem uma pena máxima de dois anos de prisão. Isso marca a primeira condenação desse tipo desde que Hong Kong foi entregue à China em 1997. O veredicto representa mais um grande revés para a liberdade de imprensa no país. Ao longo das últimas duas décadas, a posição de Hong Kong no Índice de Liberdade de Imprensa da Repórteres Sem Fronteiras caiu da 18ª para a 135ª posição.

"Stand News" ganhou popularidade entre os apoiadores da democracia em Hong Kong durante os protestos de 2019. De acordo com a acusação, vários artigos da plataforma foram apresentados como evidências para criticar a restrição das liberdades desde a repressão violenta de protestos pró-democracia pelo governo central em Pequim.

Ressurgimento de uma Acusação da Era Colonial

Mais de 100 pessoas se reuniram do lado de fora do prédio do tribunal para o veredicto. Representantes de vários consulados, incluindo os EUA, UK e a União Europeia, assistiram ao julgamento. A acusação de "sedição" tem raízes na era colonial britânica e foi raramente usada antes de 2020, mas desde então tem sido usada contra críticos do governo.

Em outro julgamento, um réu foi condenado por supostamente planejar um ataque bombista à polícia em Hong Kong durante os protestos de 2019. Lai Chun-pong agora enfrenta a possibilidade de prisão por até 20 anos. Seis outros réus foram relatadamente absolvidos pelo júri.

O uso da acusação da era colonial de "sedição" contra os administradores e editores de "Stand News" levantou preocupações sobre a liberdade de imprensa em Hong Kong. Diante da pena máxima de dois anos de prisão para essa acusação, a justiça para essas pessoas é de extrema importância.

