Em um desenvolvimento na prisão letal do motorista negro Ronald Greene, os promotores da Louisiana optam por descartar a acusação mais severa.

O desenvolvimento, ocorrido apenas um mês antes do julgamento de Kory York, representa mais uma deterioração em um caso que começou em 2022 com cinco oficiais acusados de vários delitos após a violenta detenção de Greene, que Involveu socos e spray de pimenta após uma perseguição em alta velocidade.

Atualmente, apenas duas pessoas ainda estão sendo processadas. York e outro oficial agora enfrentam várias acusações de má conduta, diminuindo as chances de qualquer prisão significativa para os membros inicialmente envolvidos em um incidente de morte inicialmente atribuído a um acidente de carro pelos troopers da morte.

Após saber da recente acusação arquivada na morte de Greene, Mona Hardin, sua mãe, expressou sua raiva à Associated Press. Ela lamentou: "Tudo começou com uma mentira e uma encobrimento e vai acabar da mesma maneira." Ela acrescentou: "Você tem tanto evidence, mas ninguém quer ser o dedo que aponta contra os policiais assassinos." O caso, ela disse através de lágrimas, foi uma tragédia, com os assassinos do seu filho escapando de qualquer verdadeira responsabilidade.

John Belton, procurador distrital do condado de Union, em seu comunicado, revelou que, embora o grande júri tenha indiciado York por homicídio negligente, as evidências "não atenderam ao padrão ‘além de qualquer dúvida razoável’ necessário para garantir uma condenação em julgamento." Além disso, ele arquivou uma acusação de má conduta contra York devido às dúvidas sobre o uso de spray de pimenta em Greene após ele ter sido algemado.

Mike Small, advogado de York, expressou sua confiança de que as acusações contra seu cliente seriam arquivadas no julgamento marcado para 28 de outubro. Ele enfatizou: "Eu tenho certeza de que, quando o júri olhar para aqueles vídeos, eles não verão nenhum toque ilegal de Ronald Greene por Kory York."

A morte de Greene em maio de 2019 provocou uma ampla indignação pública e foi um dos vários casos de homens negros no Louisiana serem brutalmente espancados por troopers do estado, o que levou o Departamento de Justiça dos EUA a iniciar uma investigação abrangente dos direitos civis na polícia estadual.

No entanto, o último arquivamento destaca as falhas no caso que também desencorajaram o Departamento de Justiça de prosseguir com as acusações. Apesar de anos de investigação, as autoridades federais e estaduais não conseguiram determinar exatamente o que causou a morte de Greene durante a prisão.

Os promotores estaduais tinham reservas sobre a viabilidade da acusação de homicídio negligente à luz dos relatórios de autópsia que citavam "complicações do uso de cocaína" entre os fatores contribuintes para a morte de Greene. Outros incluíam o uso repetido de armas de choque, "luta física, restrição em decúbito prono, lesão por força bruta e compressão do pescoço." No entanto, o patologista forense no Arkansas recusou-se a atribuir qualquer fator específico ou fatores à morte de Greene.

Desde o início, o caso foi envolvido em segredo. As autoridades estaduais informaram aos parentes de Greene que ele morreu em um acidente de carro no final de uma perseguição em alta velocidade perto de Monroe. Esta versão foi rapidamente desafiada por um médico de emergência que observou o corpo machucado e contundido de Greene. Apesar disso, o relatório do legista listou a causa da morte de Greene como acidente de veículo, e o relatório do acidente da polícia estadual não mencionou o uso da força pelos troopers. Levou 462 dias para a polícia estadual iniciar uma investigação interna.

Durante esse período, os oficiais, desde o então governador John Bel Edwards, recusaram-se a liberar a filmagem da câmera do corpo da prisão de Greene. Isso mudou em 2021 quando a Associated Press obteve e publicou a filmagem suprimida, revelando troopers brutalizando Greene mesmo quando ele parecia erguer as mãos, pedindo misericórdia, e chorando: "Eu sou seu irmão! Eu tenho medo!"

Os troopers submeteram Greene a choques de arma de choque várias vezes antes que ele pudesse sair do carro, com um trooper lutando com ele no chão, colocando-o em uma gravata e socando-o no rosto.

Um trooper usou uma lanterna para atingir Greene na cabeça e se gabou de sua violência contra Greene. Este trooper, Chris Hollingsworth, era amplamente considerado o mais culpado entre os meia-dúzia de oficiais envolvidos no incidente. Hollingsworth morreu em um acidente de carro em alta velocidade logo após saber de sua demissão iminente.

York também teve um papel significativo na prisão. Ele foi capturado em vídeo empurrando o corpo de Greene no chão por um longo período e repetidamente instruindo-o a "calar a boca" e "deitar de barriga para baixo como eu disse a você!" Os especialistas em uso da força expressaram preocupação de que esse tipo de restrição em decúbito prono poderia ter restringido a respiração de Greene, com o próprio instrutor de força da polícia estadual considerando as ações dos troopers como "tortura e assassinato."

Por anos, Hardin viajou extensivamente defendendo a justiça na morte de seu filho e jurou não enterrar suas cinzas até que ela a alcançasse. Agora, ela questiona se esse dia chegará. "Eu odeio que meu filho seja um dos muitos outros", ela disse. "Há muito que poderia ser consertado no Louisiana que nunca será consertado por causa de escolhas como essa."

Nesta situação atual, a família e os apoiadores de Ronald Greene estão frustrados, já que o recente arquivamento das acusações contra Kory York e outros oficiais envolvidos na prisão de Greene coloca em dúvida a perspectiva de uma verdadeira responsabilidade, afetando todos nós que defendemos a justiça. A continuidade do sigilo em torno do caso de Greene e a falta de uma condenação significativa para os oficiais envolvidos deixaram Mona Hardin, mãe de Greene, desanimada e questionando se o dia da justiça chegará algum dia para seu filho.

