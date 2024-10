Em sua estreia no tribunal ao lado de Trump, Musk retrata os democratas como potenciais adversários.

"Inscreva-se para votar, certo? Convide todo mundo, até aqueles que você não conhece muito bem, e ajude-os a se registrar também. Só faltam dois dias para se registrar em Georgia e Arizona. Isso mesmo, apenas 48 horas. Envie uma mensagem para eles agora, depois certifique-se de que eles realmente exercem seus votos. Se eles não o fizerem, esta será a última eleição, eu lhe digo," disse Musk em um comício de Trump em Butler, Pensilvânia. "Se eles não o fizerem, essa é minha previsão."

O pronunciamento de Musk soou semelhante aos avisos frequentemente feitos por apoiadores da Vice-Presidente Kamala Harris e do Presidente Joe Biden em relação a Trump. Curiosamente, foi Trump que estava falando com a multidão antes do distúrbio no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, que permaneceu inativo por mais de três horas enquanto o caos se desenrolava.

Musk, CEO da X e um notório apoiador de Trump, aproveitou sua aparição no palco para argumentar que a eleição presidencial de 2024 é como nenhuma outra e que os oponentes de Trump pretendem cercear a liberdade de expressão, armar leis de armas e suprimir o direito ao voto.

Musk endossou Trump no verão e ajudou a estabelecer um PAC que já gastou milhões na campanha presidencial. Ele imaginou um futuro sombrio se Trump perder, enfatizando que a preservação da liberdade de expressão na América e a própria Constituição dependem da vitória de Trump.

Os comentários de Musk desviaram do tema principal do comício de Trump em Butler, local de uma tentativa de assassinato contra Trump no verão. Durante sua primeira visita desde então, Trump reconheceu o incidente e prestou homenagem a Corey Contempore, um bombeiro que foi morto a tiros no comício. Trump também expressou gratidão ao Serviço Secreto pela proteção.

"Exatamente 12 semanas atrás, nesta mesma noite, neste mesmo local, um assassino frio tentou me silenciar e ao movimento," disse Trump.

A lista de oradores foi mais proeminente do que em comícios típicos de Trump, com o senador do Ohio JD Vance, Eric Trump, co-presidente do RNC e nora Lara Trump e o ativista conservador Scott Presler subindo ao palco antes de Trump. Durante um momento de silêncio em homenagem às vítimas do comício anterior de Trump em Butler, o cantor de ópera Christopher Macchio apresentou "Ave Maria".

Ao longo do comício, Trump afirmou que seus apoiadores merecem um governo não tocado por lobistas e interesses especiais, um objetivo que seus oponentes estavam ativamente obstruindo.

"Nos últimos oito anos, aqueles que queriam atrapalhar nosso progresso me difamaram, me impeacharam, me indiciaram, tentaram me remover da cédula - e quem sabe, talvez até tentaram me matar?" alegou Trump. "Mas eu nunca parei de lutar por você, e nunca vou."

Após a tentativa de assassinato em seu clube de golfe na Flórida, Trump acusou Biden e Harris de incitar o segundo ataque e afirmou: "Seu discurso está me fazendo ser alvo."

As autoridades ainda estão investigando as motivações dos suspeitos em ambas as tentativas de assassinato, e não há evidências que liguem os oponentes políticos de Trump a qualquer envolvimento em qualquer um dos incidentes. A CNN's Kate Sullivan e Shania Shelton contribuíram para esta reportagem.

Em luz das declarações de Musk, há um foco na importância de votar nas próximas eleições, com preocupações levantadas sobre potenciais esforços para cercear a liberdade de expressão e suprimir os direitos de voto. Musk endossou a campanha de Trump e alertou sobre consequências graves se Trump perder, destacando o papel da política na moldagem desses problemas.

