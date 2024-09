Em resposta aos ataques, Putin é examinado por limitações de metal.

Apesar do conflito em andamento e das sanções internacionais, as nações ocidentais permanecem interessadas em obter vários recursos da Rússia. Recentes ameaças do Presidente Putin indicam potenciais restrições às exportações de matérias-primas cruciais, como urânio, titânio e níquel, em resposta à possível aprovação dos EUA do uso de armas de longo alcance pela Ucrânia.

O porta-voz russo Dmitri Peskov não revelou detalhes, mas advertiu sobre repercussões se os EUA facilitarem tais ações contra alvos russos. O Presidente Putin sugeriu impor limitações às exportações de certos metais, incluindo urânio, como parte da retaliação contra o Ocidente.

A Rússia parece ter chegado a uma decisão de permitir o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia, afirmou Putin em uma reunião governamental televisionada. Ele ordenou ao Primeiro-Ministro Mikhail Mishustin que examine quais matérias-primas a Rússia exporta e ponderou a possibilidade de impor restrições a certos metais, como urânio, titânio e níquel.

Além do urânio e titânio, Putin também mencionou gás natural, diamantes e ouro. No entanto, tais medidas não devem ser apressadas e não devem afetar negativamente a Rússia. Como um dos maiores produtores mundiais de urânio e o terceiro maior produtor de esponja de titânio, a Rússia desempenha um papel significativo na oferta desses materiais. A empresa mineira russa Nornickel é o maior produtor mundial de níquel refinado.

A China é o principal importador de níquel russo, importando aproximadamente 38.026 toneladas em 2021 - equivalente a 38% das exportações russas, segundo o Trade Data Monitor. Cerca de 30% das exportações russas foram para os Países Baixos, para serem reenviadas a outros países europeus.

Mudanças na Ajuda Militar dos EUA à Vista

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deu indícios de potenciais alterações no apoio militar à Ucrânia. Durante uma conferência de imprensa em Varsóvia, Blinken confirmou a disposição dos EUA de ajustar a assistência à Ucrânia conforme necessário. Ele reconheceu que, embora tenha tido discussões extensas e detalhadas com seu colega britânico, David Lammy, em Kyiv, as avaliações e necessidades ucranianas seriam consideradas.

"Continuaremos a fazer o que temos feito", disse Blinken, sugerindo ajustes flexíveis. "Adaptaremos se necessário, inclusive no que diz respeito aos meios disponíveis para a Ucrânia".

O "New York Times" revelou que o Presidente dos EUA, Joe Biden, está sendo pressionado para flexibilizar as restrições à Ucrânia. Estratégicos militares de alto escalão não estão mais se opondo à ideia, e uma carta recente de antigos diplomatas e generais dos EUA instou Biden a permitir que a Ucrânia se defenda. Anteriormente, Biden mencionou que eles estavam "trabalhando nisso" em relação à permissão para ataques em território russo.

Os Estados Unidos, com potenciais mudanças no apoio militar à Ucrânia em consideração, devem avaliar as implicações dessa decisão no contexto das ameaças da Rússia de impor limitações às exportações de matérias-primas cruciais, como urânio, titânio e níquel. Como um dos maiores produtores mundiais de urânio e o terceiro maior produtor de esponja de titânio, os Estados Unidos da América dependem desses materiais da Rússia em certa medida.

