Em resposta a uma possível agressão iraniana, o primeiro-ministro israelense Netanyahu emite um severo alerta de retaliação.

Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alerta o Irã sobre uma severa retaliação caso ousem atacar sua nação. "Tenho uma mensagem para os ditadores em Teerã: Se vocês iniciarem um ataque contra nós, retaliaríamos", alertou Netanyahu durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. " Nenhuma parte do Irã está além do alcance do braço estendido de Israel. E isso se aplica a toda a região do Oriente Médio", acrescentou.

Netanyahu criticou a comunidade global por ser indulgente com o Irã, ignorando a opressão de seu povo e as ações agressivas de seus líderes em Teerã. "Essa indulgência deve cessar agora", afirmou Netanyahu.

Netanyahu enfatizou que qualquer ação hostil contra Israel pelo Irã provocaria uma resposta imediata e próxima. Apesar da indulgência da comunidade global, Netanyahu deixou claro que o alcance do Irã não é imune aos ataques retaliatórios de Israel.

