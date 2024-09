Em Pokrovsk, imagens de vídeo revelam: "Este local se transformou em uma cidade sem vida"

15:24: Noruega Para de Conceder Asilo Automático a Refugiados do Leste da UcrâniaA partir de agora, a Noruega não vai mais conceder automaticamente asilo a refugiados do Leste da Ucrânia. O governo norueguês vai analisar cada pedido individualmente para pessoas que vêm das regiões orientais. O Leste, que fica longe da zona de conflito, é geralmente considerado seguro pelas autoridades norueguesas. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas deram às pessoas da Ucrânia "proteção coletiva" e concederam-lhes automaticamente asilo. Desde então, a Noruega recebeu cerca de 85.000 ucranianos, mais do que qualquer outro país nórdico, de acordo com as autoridades norueguesas.

16:02: Kyiv propõe aumento de impostos de guerra para sua populaçãoDiante de um orçamento encolhido, o Ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, anunciou planos de aumentar um imposto de guerra de 1,5% para 5%, prevendo que isso gerará cerca de 1,2 bilhão de euros em 20XX e 3 bilhões de euros em 20XX+1. No entanto, essa medida deve ter um impacto negativo na economia, já que outras soluções financeiras não foram eficazes. Marchenko enfatizou a gravidade da situação, alertando que a Ucrânia pode ter que comprometer suas expectativas de ajuda financeira estrangeira, já que o país recebeu apenas cerca de 10% da ajuda necessária no primeiro trimestre. Com cerca de 34,5 bilhões de euros em financiamento externo esperados para 20XX+1, Kyiv espera reforçar seus recursos financeiros, embora haja incerteza sobre a estabilidade desses fundos.

16:43: Forças russas ganham território no DonbassAs forças russas continuam sua avanço no leste da Ucrânia, capturando duas novas localidades na região do Donbass. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, as aldeias de Marynivka e a cidade de Ukrainsk foram tomadas. No entanto, a liderança militar ucraniana em Kyiv ainda não verificou essa afirmação. A situação em Marynivka é atualmente descrita como contestada, enquanto Ukrainsk foi marcada como sob controle russo por observadores militares ucranianos há vários dias.both locations are situated in the Donetsk region, near the larger cities of Pokrovsk, Kurakhove, and Vuhledar. Over the past few months, Russian troops have made significant progress in this area, as Ukrainian forces continue to face a shortage of troops and supplies.

17:20: Número crescente de refugiados ucranianos encontra emprego na AlemanhaA busca por emprego de refugiados ucranianos na Alemanha tem visto melhoras significativas, com mais de 8.500 procuradores de emprego ucranianos encontrando trabalho em setembro de 20XX. O Ministro do Trabalho Federal, Hubertus Heil, atribui esse sucesso ao programa "job boost", que apoia refugiados na busca de emprego após a conclusão de um curso de integração e a aquisição de habilidades básicas em alemão. Até julho de 20XX, cerca de 266.000 dos 700.000 refugiados ucranianos que residem na Alemanha encontraram emprego, com 213.000 deles contribuindo para a seguridade social e 53.000 em empregos em tempo parcial. Embora desafios persistam na reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras, o mercado de trabalho para refugiados ucranianos tem mostrado um crescimento significativo.

17:56: Trump expressa esperança para a resolução do conflito na UcrâniaApós sua reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, o ex-Presidente Donald Trump demonstrou um otimismo cauteloso em relação ao fim da guerra. Expressando sua crença de que o conflito será resolvido no final, Trump reiterou sua posição de longa data sobre uma solução para a guerra na Ucrânia. Trump tem sido crítico da ajuda bilionária dos EUA a Kyiv, sugerindo uma possível mudança de política se for reeleito. Como um crítico ferrenho da ajuda dos EUA e defensor de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, Trump tem criticado consistentemente Zelensky. Antes de sua reunião, Trump comentou sobre sua relação: "Temos uma grande relação, e você sabe que tenho uma grande relação com o Presidente Putin também." Zelensky reconheceu sua esperança de ter uma melhor relação com Trump, afirmando que sua esperança era que sua relação superasse a que eles tinham com Putin.

18:51: NATO abre centro de comando dentro de 200 km da fronteira russaA Finlândia anunciou a criação de um centro de comando da NATO em Mikkeli, localizado a menos de 200 km da fronteira russa. Desde que se juntou à NATO há cerca de 1,5 anos, a Finlândia busca enviar uma mensagem clara à Rússia sobre sua plena adesão à aliança, bem como enfatizar a importância da NATO para sua defesa nacional. O novo quartel-general da NATO para as forças terrestres da Europa do Norte será estabelecido em Mikkeli, abrigando várias dezenas de funcionários internacionais. O Comando do Exército Finlandês já está estacionado em Mikkeli, de acordo com o Ministro da Defesa Antti Häkkänen.

19:25: Forças russas avançam em PokrovskA cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, vem sendo alvo de pesados ataques das forças russas há várias semanas. A maioria dos moradores já evacou a área. Os remanescentes das forças ucranianas continuam a resistir, devido à sua importância estratégica devido à presença de importantes linhas ferroviárias dentro da cidade.

14:51 Rússia se Prepara para Novos Recrutas da ConscriçãoA conscrição russa está prevista para 1º de outubro, de acordo com a inteligência militar britânica. Todos os russos em idade de combate entre 18 e 29 anos devem servir um ano nas forças armadas. Até agora, os recrutas não foram enviados à Ucrânia, mas foram enviados para a região russa de Kursk, de onde as forças ucranianas devem ser expulsas. Algumas famílias russas reclamaram que seus filhos foram enviados para a batalha com menos de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, os recrutas não podem ser enviados para zonas de conflito até terem completado quatro meses de treinamento e especialização.

14:22 Alemanha Sedia Reunião sobre Ucrânia com BidenA reunião dos apoiadores da Ucrânia ocorrerá na base aérea da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, em 12 de outubro, durante a visita do presidente dos EUA, Joe Biden. Isso foi anunciado pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit. A Alemanha sediará a reunião do chamado Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia com os EUA. "Neste formato, mais de 50 países se reúnem para coordenar o apoio à Ucrânia", diz Hebestreit. Não foi decidido se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participará.

13:56 Lituânia Quer Comprar Tanques Leopard 2 AlemãesA Lituânia está interessada em adquirir tanques de batalha principais Leopard 2 para uma nova divisão do exército. Uma decisão é esperada em novembro, após a aprovação do conselho de segurança nacional, diz o ministro da defesa Laurynas Kasciunas. Ele não especificou o número ou a variante dos tanques envolvidos. A Lituânia, um país da NATO e da UE, faz fronteira com o aliado da Rússia, a Bielorrússia, e com o exclave russo de Kaliningrado. A Lituânia vê o conflito na Ucrânia como uma ameaça à sua segurança nacional e está fortalecendo seu exército. Uma nova divisão militar, incluindo um batalhão de tanques, está sendo formada e um batalhão de tanques alemão será permanentemente estacionado na Lituânia.

13:20 Discord Pode ser Bloqueado na RússiaO plataforma de comunicação Discord pode ser bloqueada na Rússia em breve, de acordo com um relatório do jornal russo "Kommersant". A agência reguladora de mídia russa está considerando bloquear o Discord devido a supostas violações da lei russa. Nenhuma acusação específica foi feita no relatório. Desde o início do mês, alguns usuários russos relatam problemas com o Discord. Segundo o "The Moscow Times", cerca de 29-40 milhões de pessoas na Rússia usam o Discord. A plataforma é popular entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas.

13:04 Biden Recusa-se a Levantar Restrições de Armas para Ataques Profundos na RússiaO presidente Biden prometeu outro pacote de ajuda de bilhões de dólares à Ucrânia, mas não levantará restrições a armas fornecidas pelo Ocidente para atacar alvos profundamente dentro da Rússia. De acordo com o cientista político Thomas Jäger, há uma razão estratégica para essa decisão.

12:36 Cidadão Americano Acusado de "Atividades de Mercenário" na RússiaDe acordo com um relatório da agência de notícias russa RIA Novosti, um homem americano de 72 anos foi acusado de "atividades de mercenário" na Rússia em 1º de outubro. O homem, identificado como Stefan Hubbard, do Michigan, tem morado na Ucrânia desde 2014 e é acusado de lutar do lado da Ucrânia no conflito em andamento. O relatório não especifica onde ou quando Hubbard foi preso.

12:01 Kryvy Rih Sofre Ataque de MísseisRelatos da Ucrânia indicam novos ataques russos. Um míssil atingiu uma estação de polícia em Kryvy Rih nesta manhã, causando feridos e danos. Equipes de resgate ainda procuram sobreviventes e edifícios residenciais também foram danificados. Ataques russos também foram relatados em Dnipro, onde uma instalação industrial foi atingida, e na região de Kherson, onde oito pessoas ficaram feridas em ataques aéreos russos.

11:27 Possível Intrusão de Drone Russo no Espaço Aéreo da NATO (Edição da Romênia)O Ministério da Defesa da Romênia em Bucareste sugere que um drone russo pode ter penetrado brevemente em seu espaço aéreo durante a noite. A duração relatada é de menos de três minutos, ocorrida na região fronteiriça. O drone é suspeito de ter participado de um ataque a Izmail, uma cidade do sul da Ucrânia. De acordo com as autoridades ucranianas, esse ataque ocorreu na manhã de uma sexta-feira, resultando em três mortes e uma dúzia de feridos. A força aérea ucraniana alega ter abatido 24 de 32 drones de ataque russos durante a noite anterior.

10:57 Fritz: EUA Distribuem Bombas Guiadas à Ucrânia pela Primeira VezO presidente Zelensky viaja aos EUA para discutir seu "plano de vitória" e pedir apoio militar adicional. Biden concorda em fornecer um pacote de armas à Ucrânia avaliado em quase oito bilhões de dólares. Em comparação com as entregas anteriores, isso representa um aumento significativo, de acordo com o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Relato: Agências de Inteligência dos EUA Preveem Represálias Sérias se a Ucrânia Lançar Mísseis de Longo Alcance contra a RússiaAs agências de inteligência dos EUA preveem riscos significativos se a Ucrânia lançar mísseis de longo alcance ocidentais contra alvos dentro da Rússia. Uma aprovação ocidental disso poderia resultar em uma retaliação séria, segundo um relatório de inteligência não publicado citado pelo "New York Times". As agências esperam várias contra-medidas russas, que vão desde incêndios e sabotagem em instalações europeias até potenciais ataques letais em pontos de apoio militar dos EUA e da Europa. Embora não se espere ataques russos abertos, operações de inteligência sigilosas são mais prováveis. O "New York Times" também relata que as agências de inteligência dos EUA acreditam que a Ucrânia não tem mísseis de longo alcance suficientes para influenciar significativamente o curso do conflito. Com alto risco e um resultado incerto, essa questão apresenta uma decisão desafiadora para o presidente Biden dos EUA.

09:57 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Ban Parcial de Exportação de Recursos Estratégicos "Não Afetará muito o Ocidente"A Rússia ameaça impor consequências aos EUA caso o ban sobre o uso de armas de longo alcance contra alvos russos seja levantado. Putin está considerando a implementação de restrições à exportação de recursos estratégicos, como urânio, como retaliação contra o Ocidente. A repórter da ntv Munz discute os motivos e potenciais consequências.

08:40 Marinha Ucraniana Desconcertada com Construção Russa Próxima à Ponte da CrimeiaUma construção russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está deixando a Marinha Ucraniana intrigada. De acordo com a TV ucraniana e seu porta-voz da Marinha Dmytro Pletenchuk do "The Kyiv Independent", o propósito é incerto. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser uma nova travessia", disse Pletenchuk, "mas é cedo demais para tirar conclusões." No entanto, o porta-voz da Marinha duvida que os russos concluam a construção dadas as condições climáticas desfavoráveis. "Os russos tentam repetidamente instalar novas estruturas no Estreito de Kerch para construir diversas obras hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, são arrastadas para a praia." A ponte liga a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Ucraniana Próxima à Fronteira com a Romênia sob Ataque, Várias VítimasA cidade de Izmajil, no sul da Ucrânia, foi alvo. Três pessoas morreram no ataque desta manhã com drones russos, segundo o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todas as vítimas eram idosas, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também confirmou danos a edifícios e veículos, além de vários incêndios. A cidade de Izmajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira. Leia mais aqui.

07:40 Para Garantir Negociações: Roth Pede "Significativamente Mais" Ajuda Militar Europeia para a UcrâniaO especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está instando os países europeus a aumentarem seu apoio militar à Ucrânia. "Os principais países europeus devem aumentar significativamente seu apoio militar para que a Ucrânia permaneça uma nação livre e democrática", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de mobilizar todas as forças para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações." Roth argumenta: "Quem quer acabar com a guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia o que ela precisa." A força militar e a diplomacia estão intimamente ligadas. "A Rússia só estará aberta a negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é inatingível."

07:09 Baerbock: Sem o Nosso Apoio, Hospitais e Crianças Ficam VulneráveisA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra a vacilação do apoio a Kyiv. "A noção de que não haveria lutas e sofrimento na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão simplista quanto equivocada", afirmou durante o Debate Geral da ONU em Nova Iorque na quinta-feira. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, a guerra acabará para a Ucrânia." Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz com o bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a negociar, a interrupção do nosso apoio significaria "que os hospitais da Ucrânia e suas crianças estão vulneráveis. Outros crimes de guerra, potencialmente em outros países também, poderiam seguir." Baerbock enfatiza que a Rússia "repetidamente violou a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:45 Eslovênia: Não Desconsidere Armas de Precisão para Kyiv AindaO governo esloveno aconselha contra decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo, considerando as reservas alemãs. O primeiro-ministro Robert Golob expressou isso durante o Debate Geral da ONU em Nova Iorque, afirmando "Em geral, não é sábio descartar certos tópicos prematuramente." Ele acrescentou, "Neste estágio, todas as opções devem ser consideradas, e então a mais adequada para a situação atual deve ser escolhida." Golob se referia ao potencial uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, grandes potências como Alemanha e EUA demonstraram hesitação neste assunto. O chanceler federal Olaf Scholz declarou recentemente que não fornecerá armas de longo alcance à Ucrânia, nem no futuro.

06:11 Baerbock Pede à Irã que Pare de Apoiar a RússiaA Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, pede ao Irã que pare de apoiar as hostilidades da Rússia contra a Ucrânia e proiba o envio de mísseis e drones. O Ministério das Relações Exteriores alemão tornou este pedido público na plataforma X. Baerbock teve uma discussão com seu colega iraniano Abbas Araktschi nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.

06:01 Trump Agenda Reunião com ZelenskyO ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira em Nova Iorque. O encontro agendado ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, segundo Trump. Zelensky, que se encontrou com o presidente Joe Biden na quinta-feira, estendeu sua estadia nos EUA para se encontrar com Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou sua intenção de interagir com Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar seu "plano de vitória" para concluir a guerra na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

16:25 Harris Garantece Apoio a Zelensky e Advertência Contra Trump

A candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris, garantiu seu apoio ao presidente ucraniano Zelensky e alertou contra uma possível vitória de Trump, sem mencionar explicitamente seu nome. "Minha dedicação ao povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu vou persistir em apoiar a Ucrânia e trabalhar para garantir sua vitória nesta guerra e sua segurança e prosperidade", afirmou Harris durante a visita de Zelensky a Washington. Ela expressou preocupação de que o fim do conflito não esteja completamente sob o controle da Ucrânia, já que há indivíduos nos EUA que buscam fazer a Ucrânia ceder grandes porções de seu território, aceitar a neutralidade e abandonar compromissos com outros países. Essas propostas são semelhantes às propostas pelo líder do Kremlin, Putin, e podem ser vistas como uma forma de rendição.

07:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas lançaram repetidos bombardeios no assentamento de Tomyna Balka, localizado a oeste da cidade ucraniana de Kherson, na quinta-feira, segundo o governador da região, Prokrudin. Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida como resultado do ataque.

00:25 Reino Unido Planeja Enviar Mais Sistemas de Artilharia para a Ucrânia

O Reino Unido enviará outra remessa de sistemas de artilharia autopropulsados, AS90s, para as forças de defesa da Ucrânia. Dez desses sistemas já foram fornecidos, com seis unidades adicionais previstas para chegar nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:03 ONU Luta para Garantir Fundos para Ajuda de Inverno à Ucrânia

A ONU reconhece a falta de fundos suficientes para apoiar os ucranianos neste inverno, de acordo com suas próprias declarações. "Os níveis de financiamento para organizações como a nossa são insuficientes para esta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). O ACNUR atualmente tem apenas 47% dos fundos necessários para ajudar os milhões de ucranianos afetados ou deslocados pelo conflito. No ano passado, nesta época, o ACNUR estava com 70% dos fundos.

21:53 Biden Promete Aumentar Ajuda à Ucrânia

O presidente Joe Biden anunciou planos para aumentar a ajuda dos EUA à Ucrânia durante o resto de seu mandato. Ele afirma que isso fortalecerá a posição de negociação do governo ucraniano. Biden compartilha suas opiniões antes de uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido pela vice-presidente Kamala Harris ou pelo republicano Donald Trump, que se espera que reduza o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:04 Ucrânia: Rússia Prepara para Intensificar Ataques na Região de Zaporizhzhia

De acordo com relatórios de inteligência ucranianos, os soldados russos devem em breve intensificar suas ações ofensivas na região de Zaporizhzhia. Um porta-voz das tropas estacionadas na Ucrânia do Sul declarou na televisão nacional: "Há uma tendência de escalada no setor de combate na região de Zaporizhzhia". Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos, e o porta-voz indicou que o número pode aumentar ainda mais, à medida que suas informações sugerem que o inimigo está reunindo grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne. Além disso, veículos blindados leves foram recebidos pelo lado russo, revelou o porta-voz. "Isso indica sua preparação para operações ofensivas".

20:30 Biden Recebe Zelensky: A Rússia Não Triunfará

Ao receber Zelensky na Sala Oval para sua reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, Biden garantiu seu apoio contínuo à Ucrânia. "A Rússia não triunfará, a Ucrânia sim", afirmou Biden. "E nós estaremos ao seu lado a cada passo do caminho". Leia mais sobre isso aqui.

