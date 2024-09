Em Moscovo, dão consideração significativa a apenas um indivíduo às 12:20.

Junho vê uma conferência de paz pular a Rússia, mas o Chanceler Scholz sinaliza uma possível conversa com Putin. Mas como o Kremlin responde? O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, exibe manobras diplomáticas, mas não com a Europa, como relatado pelo correspondente da ntv Munz.

11:50 Horário de Kyiv: Rússia aumenta o uso de armas químicasAs autoridades ucranianas alertam sobre o uso de armas químicas por tropas russas na Ucrânia. O comando das forças ucranianas compartilha no Facebook que as forças russas empregaram 447 munições com substâncias químicas em agosto apenas, e um total de 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. As forças ucranianas também acusam as tropas do Kremlin de estocar agentes químicos proibidos e empregar compostos tóxicos não identificados. Eles declararam: "A Rússia está flagrantemente violando as regras de guerra e desconsiderando as convenções e compromissos sob a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas."

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Ataques a armazéns russos são bem-vindosO líder do Gabinete do Presidente da Ucrânia enfatiza o pedido aos aliados ocidentais para permitir ataques a depósitos militares russos profundamente dentro de seu território. Andriy Yermak explica a necessidade de atacar instalações de armazenamento de mísseis russos, afirmando que "a defesa não é uma escalada". Ele também alega que o uso de armas ocidentais previne o terror dentro da Ucrânia, expressando essa ideia no Telegram. Os governos ocidentais têm sido relutantes em aprovar o uso pelas forças ucranianas das armas fornecidas no solo russo, citando temores de escalada do conflito.

10:53 Vítimas e Danos - Rússia bombardeia a Ucrânia com vários drones e mísseisOs ataques de drones e mísseis russos resultaram em pelo menos três feridos, de acordo com as autoridades locais. Várias estruturas foram danificadas e incêndios foram iniciados, de acordo com fontes. A defesa aérea abateu 38 dos 46 drones russos durante o ataque noturno, de acordo com a declaração da força aérea no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis como parte de seu ataque. O ataque atingiu instalações energéticas em oito regiões ucranianas, de acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia, resultando em interrupções em linhas de alta tensão e estações de transformação.

10:27 Derrocada do Status de Modelo - Comissária de Direitos da Criança de Putin casa com oligarcaA comissária de direitos da criança da Rússia, Maria Lvova-Belova, um dia representou o epitome da mulher russa. Desde 2003, ela estava com um padre ortodoxo, e na mídia propagandista, o casal falava sobre valores tradicionais, crenças cristãs e suas experiências criando vários filhos. Ela também foi indiciada pelo Tribunal Penal Internacional em 2023, ao lado do chefe do Kremlin, Vladimir Putin, pelo sequestro de crianças da Ucrânia. No entanto, suas afirmações de crenças conservadoras e devotamento ao marido agora parecem questionáveis. No fim de semana, ela casou com o oligarca Konstantin Malofeev, com quem mantinha um relacionamento por algum tempo, de acordo com a mídia independente Verstka. Embora o relacionamento permaneça relativamente tradicional, já que Malofeev é o fundador da TV cristã afilhada do Kremlin Tsargrad TV e um defensor da monarquia e da guerra russa.

09:59 Moscou Sofre com Ataques de Drones UcranianosOs ataques de drones ucranianos em Moscou resultaram em uma morte feminina, de acordo com o governador da região. Imagens mostram explosões em áreas residenciais. Fontes russas também relatam a interceptação de 144 drones.

09:32 Rússia Inicia Exercícios Navais 'Ocean-2024'A marinha russa iniciou os exercícios 'Ocean-2024', envolvendo mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de diversas unidades navais. O Ministério da Defesa em Moscou divulgou os exercícios que ocorrem no Mar Báltico, no Oceano Ártico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade síria de Tartus.

09:10 Dois Mortos em Incêndio em Oleoduto Russo em OrenburgDois mortos resultaram de um incêndio em um oleoduto na região russa de Orenburg, de acordo com a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio já está em andamento, enquanto o horário exato permanece incerto. Relatos não confirmados do incidente circularam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Negociações em Hiato por enquanto - RússiaA Rússia recusará-se a negociar com a Ucrânia até que suas tropas se retirem dos territórios russos, de acordo com o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, de acordo com a agência de notícias TASS. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também recusou-se a discutir negociações.

08:14 Aeroportos Russos Restauram OperaçõesOs aeroportos de Moscou - Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo - retomaram as operações, de acordo com a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya. Os voos tiveram que ser suspensos devido aos ataques de drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Requisitos para a Participação da Rússia em Conversas de PazO Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ligou a possível participação da Rússia em uma conferência de paz sobre a Ucrânia a certos pré-requisitos. Durante uma reunião do SPD na segunda-feira à noite, ele enfatizou a necessidade de apoio militar à Ucrânia contra a Rússia agressora e a exploração de uma saída da situação atual de guerra. Ele compartilha o desejo do líder ucraniano de outra conferência de paz com a participação da Rússia, mas ele observa que tal tentativa não teria sucesso se o participante estivesse simultaneamente proclamando intenções de continuar atacando. Scholz estava se referindo ao presidente russo Vladimir Putin, que abertamente expressa seu desejo de mais território ucraniano para a paz. "Nessa situação, o que é crucial na política é transparência, firmeza e coragem. Isso é necessário para garantir a paz e a segurança na Europa", enfatiza o Chanceler.

07:18 Fico Acusa o Exército Ucraniano de Fascismo - Kyiv Rejeita

06:56 Governador Russo Ajusta Contagem de Vítimas

Em uma publicação no Telegram, o governador regional russo Andrei Vorobyov informou que uma mulher morreu e três civis ficaram feridos em um ataque de drone ucraniano em Moscou. Inicialmente, ele relatou a morte de uma criança (veja a entrada às 06:02), mas depois esclareceu que não podia confirmar a morte da criança. Segundo ele, 43 pessoas estão atualmente procurando refúgio em abrigos temporários.

06:25 Greenpeace Investiga Crimes Ambientais Cometidos pela Rússia

A Greenpeace está reabrindo uma filial em Kiev com o objetivo de agilizar projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar e documentar crimes ambientais resultantes da invasão russa, revela a organização ambiental. Ela já está colaborando com organizações ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é facilitar a reconstrução sustentável da infraestrutura social da Ucrânia utilizando a energia limpa do sol e do vento", diz a nova chefe da filial, Natalia Goshak. A Greenpeace já destacou várias vezes os danos ambientais na Ucrânia causados pela invasão russa. Por exemplo, a organização está monitorando a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia.

06:02 Rússia Confirma Morte de Criança em Região de Moscou

Relatos russos indicam que uma criança morreu em um ataque de drone ucraniano na região de Moscou. O governador regional Andrei Vorobyov afirmou no Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones causou um incêndio que está sendo apagado por bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescentou Vorobyov. Pelo menos uma pessoa ficou ferida quando outro drone foi derrubado na região da capital, já que o projétil caiu em um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, havia inicialmente afirmado que 11 drones haviam sido interceptados perto da capital russa.

04:36 Debris de Drone Cai em Fábrica de Energia na Região de Tula

De acordo com a agência de notícias russa TASS, detritos de um drone destruído pela defesa aérea russa na região de Tula caíram em uma fábrica de energia. "Não houve feridos", disse a TASS, citando autoridades da região de Tula. O processo tecnológico e o suprimento de recursos aos consumidores não foram afetados. A situação está sob controle.

03:29 Ucrânia Ataca Moscou com Drones

Após dois drones ucranianos terem sido derrubados sobre o distrito de Domodedovo em Moscou, serviços de emergência foram despachados para o local do acidente, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. Sobyanin não mencionou danos ou vítimas. O distrito de Domodedovo, a cerca de 50 quilômetros ao sul do Kremlin, abriga um dos maiores aeroportos de Moscou.

02:17 Defesa Aérea da Rússia Derrota Drone Próximo de Moscou

Unidades de defesa aérea russa destruíram um drone que se aproximava da capital russa, Moscou, anunciou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. "De acordo com informações iniciais, não há danos e nenhum ferido onde os detritos caíram", disse Sobyanin no Telegram. Nenhuma declaração foi feita pelo lado ucraniano.

00:12 Zelensky Agradece à Suécia pelo Novo Pacote de Ajuda

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à Suécia por um pacote de ajuda à defesa no valor de 445 milhões de dólares. "Esta significativa assistência, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitanque e contribuições financeiras para cobrir as necessidades imediatas da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa", afirmou Zelensky no Twitter. De acordo com relatórios suecos, o pacote também inclui peças de reposição para caças Gripen para preparar uma possível entrega futura dos aviões.

22:17 Ministério das Relações Exteriores: Rússia Põe em Perigo a Tranquilidade Diretamente na Fronteira Leste da NATO

Após veículos aéreos não tripulados russos terem invadido a Letônia e a Romênia, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha rotula a Rússia, sob a presidência de Vladimir Putin, como "a maior ameaça à tranquilidade e à estabilidade" diretamente na fronteira leste da NATO. "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a maior ameaça à tranquilidade e à estabilidade diretamente na fronteira leste da NATO", afirmou o ministério em uma declaração. "Isso ficou evidente não apenas através dos recentes incidentes com UAVs na Romênia e na Letônia." O Ministério das Relações Exteriores está colaborando com seus países parceiros e está ao lado deles.

21:42 Casa Branca Não Pode Confirmar Relatórios de Entrega de Mísseis Balísticos Iranianos à Rússia

O governo dos Estados Unidos não pode confirmar relatórios de que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia, de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

21:28 Zelensky Pede para Acelerar a Execução dos Compromissos de Ajuda Ocidental

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu a aceleração da implementação dos compromissos de ajuda com o Ocidente. "A trajetória da guerra depende da qualidade dos suprimentos e do cumprimento de todas as promessas pelos parceiros", afirmou Zelensky em sua mensagem noturna de vídeo. As armas e o equipamento devem ser entregues no prazo para serem eficazes. "O que é necessário em setembro deve chegar às nossas tropas em setembro."

20:52 Prominente Político da Oposição Russa Advoga contra Concessão a Putin de 'Saída Satisfatória' no Conflito da Ucrânia

O político da oposição russa Vladimir Kara-Mursa advoga que o Ocidente não deve permitir ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída satisfatória" no conflito da Ucrânia. "É crucial que Vladimir Putin não saia vitorioso da guerra contra a Ucrânia", diz Kara-Mursa. "É crucial que Vladimir Putin não encontre uma saída satisfatória para este conflito na Ucrânia". Cerca de um mês após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa reconhece que "cansaço" com a guerra predomina nas sociedades ocidentais. No entanto, Putin deve "ser derrotado". Ele acrescenta, "Se, tragicamente, o regime de Putin for permitido retratar o resultado desta guerra como uma vitória e permanecer no poder, estaremos discutindo outro conflito ou infortúnio dentro de um ano ou dezoito meses".

As autoridades ucranianas continuam a acusar as forças russas de usar agentes químicos proibidos e empregar compostos tóxicos não identificados, levantando preocupações com a Comissão para a Proibição de Armas Químicas.

Em resposta ao sinal do chanceler Scholz sobre uma possível conversa com Putin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, mantém-se reservado sobre qualquer perspectiva de engajamento diplomático com a Europa.

