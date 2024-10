Em Michigan, Harris se envolve em discussões com líderes da comunidade árabe e muçulmana americana, à medida que as tensões aumentam em relação à escalada geopolítica do Oriente Médio.

O evento ocorre enquanto a campanha de Harris tenta angariar apoio dentro da comunidade, dada a escalada do conflito Israel-Hamas que se transformou em uma batalha em vários fronts envolvendo o Irã. Esta semana, o Irã lançou mísseis contra Israel. Além disso, grupos apoiados pelo Irã no Líbano e no Iêmen também estão envolvidos neste conflito.

Michigan, que Biden venceu por uma margem estreita nas eleições de 2020, será novamente um campo de batalha importante neste novembro e é lar de uma grande população de americanos árabes.

Emgage Action, uma organização dedicada a aumentar o voto dos americanos muçulmanos, endossou Harris no mês passado enquanto expressava "forte decepção" com a postura da administração Biden sobre Gaza. Líderes da Emgage Action são esperados para participar da reunião, segundo fontes.

A CNN entrou em contato com a campanha de Harris para comentar sobre a reunião.

Por outro lado, líderes do movimento "Indecisos", que surgiu durante as primárias democráticas deste ano em oposição à política da administração Biden sobre a guerra em Gaza, não foram incluídos na lista de convidados. Em agosto, Harris interagiu com líderes do grupo durante uma fila de fotos no aeroporto de Detroit.

O grupo pediu à vice-presidente que realize reuniões com famílias afetadas pela guerra, após a recusa da campanha e dos democratas nacionais ao pedido anterior para que um americano palestino falasse durante a convenção democrata em Chicago neste verão.

Até agora, o movimento Indecisos anunciou que não endossará Harris. No entanto, eles alertaram contra votar em Trump ou em candidatos de terceiros em estados onde eles podem aparecer na cédula.

O co-fundador do movimento Indecisos, Abbas Alawieh, confirmou na sexta-feira que seu grupo não foi convidado para a reunião com Harris. Em uma publicação nas redes sociais, Alawieh expressou sua gratidão pela pressão que está ajudando a fomentar mais engajamento. Ele instou a vice-presidente a respeitar o direito humanitário internacional e a lei dos EUA ao cessar o fornecimento de armas para Israel para crimes de guerra.

James Zogby, co-fundador do Instituto Árabe-Americano e membro do Comitê Nacional Democrata há mais de 30 anos, recusou um convite para a reunião desta sexta-feira com Harris. Zogby citou a frustração crescente com o que descreveu como uma campanha mais preocupada com a aparência do que em abordar a raiva e a ansiedade entre os eleitores americanos árabes.

Zogby fez parte de uma ligação na quarta-feira com o assessor de segurança nacional de Harris, Phil Gordon, que a Casa Branca descreveu como uma reunião virtual com "líderes americanos muçulmanos, árabes e palestinos" para discutir os últimos desenvolvimentos no Oriente Médio.

"Não houve nenhum progresso. Não tenho certeza qual era a intenção além de apenas dizer... que eles se reuniram com líderes. Não havia líderes", disse Zogby sobre a conversa da quarta-feira.

Essa ligação e outras comunicações com a campanha de Harris, bem como as de Biden antes disso, têm irritado o pesquisador democrata de longa data. Além disso, a escalada de Israel no Líbano também intensificou a tensão em estados como Michigan, onde os americanos libaneses fizeram parte de uma coalizão democrata crucial.

"Com o Líbano em chamas, eles têm um trabalho maior. E não acho que eles estejam preparados para isso", disse Zogby sobre a campanha de Harris. "É como tentar vender um carro para alguém com câncer terminal. 'Do que você está falando? Tenho coisas mais importantes na minha cabeça agora'."

Abed Ayoub, diretor executivo nacional do Comitê de Discriminação contra Árabes-Americanos, afirmou que houve várias reuniões tanto com a campanha quanto com a administração. Eles estão cientes de suas preocupações e demandas.

"Nossa posição e trabalho está focado em trazer um cessar-fogo imediato e um fim ao genocídio na Palestina e à guerra no Líbano", disse Ayoub. Ele também observou que seu grupo tem quase 130.000 membros ativos, incluindo 7.500 em Michigan.

Esta semana, o companheiro de chapa de Harris, o governador de Minnesota Tim Walz, levou o discurso da campanha para o evento "Um Milhão de Votos Muçulmanos: Um Caminho Adiante" da Emgage Action.

"Sei que a dor desta comunidade é profunda. Nossos corações estão partidos. A preocupação da vice-presidente e de Harris e minha - está em nossas mentes todos os dias. A escala de mortes e destruição em Gaza é estonteante e devastadora. Dezenas de milhares de civis inocentes mortos, famílias fugindo em busca de segurança, repetidas vezes", disse Walz no evento virtual.

Harris já foi interrompida em comícios da campanha por manifestantes pró-palestinos. Nessas ocasiões, a vice-presidente, que falou sobre a devastação em Gaza, enfatizou que a administração está trabalhando em direção a um acordo de cessar-fogo.

Zogby afirmou na sexta-feira que "desesperadamente" quer que Harris vença, mas está preocupado com os esforços da campanha para encenar a questão.

"Eles têm que dizer alguma coisa sobre o assunto que está na mente das pessoas", disse Zogby, "e eles simplesmente não parecem capazes de se obrigar a falar sobre isso".

