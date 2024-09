- Em meio à turbulência, o presidente da Venezuela optou por celebrar o Natal.

No meio de uma significativa instabilidade política na Venezuela, o presidente autoritário Nicolás Maduro está adiantando o Natal em cerca de dois meses e meio. "Já é setembro e o cheiro do Natal já está no ar. Em gratidão ao povo resiliente, vou adiar o Natal para 1º de outubro por decreto", anunciou Maduro durante um programa ao vivo para seus apoiadores. "O Natal traz paz, alegria e segurança com ele."

Não é a primeira vez que Maduro adota essa abordagem pouco convencional para desviar a atenção dos problemas urgentes da Venezuela. Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, ele mudou o Natal para 15 de outubro, e no ano seguinte para 4 de outubro.

Na época, Maduro compartilhou um vídeo do Palácio de Miraflores, decorado com árvores de Natal e enfeites. A administração socialista geralmente distribui pacotes de comida, como pernil, nos bairros pobres da Venezuela durante a temporada de Natal.

Críticos acusam Maduro de fraude eleitoral

Após uma eleição presidencial em 28 de julho, marcada por acusações de fraude, a entidade eleitoral pró-governo declarou Maduro, no poder desde 2013, como vencedor. Os críticos alegam fraude eleitoral contra o governo venezuelano e afirmam a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia. Na segunda-feira, um tribunal, a pedido do Ministério Público pró-governo, emitiu um mandado de prisão contra o ex-diplomata.

Os Estados Unidos e vários países da América Latina já reconheceram a vitória de González. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos também questionam os resultados oficiais das eleições. Em Caracas e no exterior, um grande número de oponentes do governo vem protestando nas ruas recentemente, contra o que eles percebem como um resultado manipulado da eleição.

As mudanças pouco convencionais das datas do Natal de Maduro são frequentemente vistas como uma forma de distrair de outros problemas internos. Durante as críticas e protestos após a alegada fraude eleitoral, a atenção se voltou para o Natal como um tópico de debate.

