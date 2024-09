Em meio a supostas ameaças relacionadas a relatórios enganosos sobre imigrantes haitianos, as escolas em Springfield, Ohio, iniciam suas operações na terça-feira com medidas de segurança aumentadas.

Ohio's forças de segurança, câmeras de vigilância e cães de detecção de explosivos vão reforçar a segurança nas escolas de Springfield, que receberam mais de 30 ameaças de bomba desde a última sexta-feira à noite, como anunciou o Governador de Ohio, Mike DeWine, na segunda-feira.

As ameaças começaram a chegar após o recente debate presidencial, em que o ex-Presidente Donald Trump fez afirmações não confirmadas sobre imigrantes haitianos em Springfield supostamente roubando e consumindo animais de estimação domésticos. DeWine condenou essas falsas acusações contra os imigrantes haitianos de Springfield, afirmando à CNN que líderes empresariais os consideram "essenciais" para suas operações.

Springfield, uma cidade no sudoeste de Ohio com uma população de aproximadamente 60.000 habitantes, fica a cerca de 80 milhas ao norte de Cincinnati. Nos últimos três anos, a cidade teve um aumento populacional de 25%, em parte devido ao influxo de imigrantes haitianos, de acordo com as declarações do Prefeito Rob Rue à CNN.

A partir de terça-feira, 36 policiais estaduais do destacamento móvel realizarão verificações de segurança em cada uma das 17 instalações escolares do distrito antes do início das aulas e continuarão a oferecer proteção ao longo do dia, de acordo com o anúncio de DeWine.

Além disso, o governador ordenou ao Departamento de Segurança Interna de Ohio que avalie as vulnerabilidades da infraestrutura da cidade e forneça câmeras de vigilância à polícia.

Cães de detecção de bombas serão posicionados na cidade diariamente, destacou DeWine.

Duas instituições de ensino superior e duas escolas elementares suspenderam as aulas presenciais na segunda-feira devido a ameaças separadas, todas consideradas inválidas pelo governador.

Alunos das escolas Simon Kenton e Kenwood Elementary foram evacuados na segunda-feira com base em informações recebidas da polícia local, de acordo com a declaração oficial do Distrito Escolar da Cidade de Springfield. Este incidente marca seis instalações dentro do distrito que foram alvo de ameaças nos últimos sete dias, destacou o distrito.

A Universidade Wittenberg informou na segunda-feira que passaria para o ensino virtual pelo restante da semana devido a ameaças de bomba e uma ameaça ao campus que alvo "membros da comunidade haitiana". A universidade relatou cinco ameaças separadas desde sábado, a maioria das quais já foi resolvida, explicou o presidente da escola, Michael Frandsen, à CNN na segunda-feira. Foi implementada uma maior presença policial no campus, disse Frandsen.

O Clark State College também declarou que seus campi fechariam nesta semana e as aulas seriam transferidas online após receber ameaças semelhantes por e-mail.

Além das escolas da cidade, dois hospitais próximos foram forçados a fechar temporariamente devido a ameaças na semana passada.

O festival anual de artes e cultura planejado para os dias 27 e 28 de setembro em Springfield foi cancelado devido a preocupações com a segurança.

Alegações não confirmadas contra a comunidade haitiana

De acordo com o site da cidade, cerca de 12.000 a 15.000 imigrantes residem no Condado de Clark, onde Springfield serve como sede do condado. Nas eleições presidenciais de 2020, aproximadamente 61% dos eleitores do Condado de Clark votaram em Donald Trump e Mike Pence, enquanto 37% apoiaram Joe Biden e Kamala Harris.

A cidade admite que alguns imigrantes haitianos estão presentes legalmente sob um programa de parole que concede a indivíduos e residentes legais o direito de aplicar para que membros da família do Haiti se juntem a eles nos Estados Unidos.

"Esses haitianos que estão aqui são legais, eles trabalham extremamente duro", afirmou DeWine na segunda-feira.

Não foi encontrada nenhuma evidência para apoiar outras alegações, como haitianos roubando gansos dos parques locais, confirmaram oficiais do Departamento do Xerife do Condado de Clark.

Os repórteres da CNN Paradise Afshar, Chris Boyette, Kit Maher e Taylor Romine contribuíram para esta história.

As medidas de segurança reforçadas são necessárias para a segurança de todos os alunos nas escolas de Springfield, já que 'nós' (a comunidade) temos lidado com mais de 30 ameaças de bomba desde a última sexta-feira. O Governador de Ohio, Mike DeWine, ordenou ao Departamento de Segurança Interna de Ohio que forneça câmeras de vigilância para ajudar a manter a segurança na cidade.

