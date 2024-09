Em meio a inúmeras tentativas, os ataques de drones estão causando danos apesar dos ataques repetidos

11:16 Reunião Entre Kim e Shoigu em Pyongyang

O Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve uma reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, em Pyongyang. O encontro ocorreu em um ambiente de confiança e camaradagem excepcionais, segundo o Conselho de Segurança da Rússia. Esta interação é esperada para contribuir significativamente para a implementação do acordo de defesa assinado por Kim e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em junho. De acordo com Putin, este acordo requer "ajuda mútua em caso de agressão contra uma das partes contratantes". Nações ocidentais acusam a Rússia de integrar mísseis e granadas de artilharia da Coreia do Norte em seu conflito na Ucrânia. Para intensificar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia estaria buscando ajuda de nações como a China, Irã e Coreia do Norte.

10:46 Volodin Acusa NATO de Provocar Guerra Contra a Rússia

O chefe do parlamento da Rússia, Vyacheslav Volodin, acusou a NATO de provocar o conflito na Ucrânia. Em uma publicação no Telegram, Volodin alega que a NATO está ativamente envolvida na seleção de cidades russas para ataques direcionados, coordenando o deslocamento militar com o exército ucraniano e emitindo ordens ao governo de Kyiv.

10:17 Munz Sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "Ameaça de Putin Cai em Orelhas de Mercador em Ocidente"

Surge preocupação no Ocidente com a possibilidade de escalada caso a Ucrânia seja autorizada a lançar ataques de míssil em território russo. De fato, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a ameaçar essa situação. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, sugere que vários fatores minimizam a credibilidade da retórica agressiva de Putin.

09:42 Saúde de Kalesnikava Deteriora na Prisão

A líder da oposição bielorrussa presa, Maria Kalesnikava, está em estado crítico, de acordo com o relato de sua irmã. Kalesnikava, que sofreu condições de detenção duras por quatro anos, agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, de acordo com sua irmã, Tatiana Chomitsh. Chomitsh cita informações de ex-prisioneiros e acusa as autoridades de submeter Kalesnikava a tortura psicológica e física prolongada. O Ministério do Interior da Bielorrússia ainda não respondeu aos pedidos sobre as condições de prisão de Kalesnikava. Kalesnikava, um símbolo proeminente da resistência contra o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, está atualmente cumprindo uma pena de 11 anos por suposta conspiração para tomar o poder.

09:20 Acordo Alcancado para Despliegue de Brigada Lituana

08:56 Reino Unido Expulsa Diplomatas Russos por Acusações de Espionagem

A Rússia expulsou seis diplomatas britânicos por alegações de espionagem. O FSB, agência de inteligência da Rússia, alega ter provas de que o Foreign Office do Reino Unido está coordenando a escalada política e militar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente cidadãos russos, de acordo com a agência de notícias Tass. A expulsão pode ser uma resposta a discussões sobre a possível aprovação do uso de armas de longo alcance pela Ucrânia contra a Rússia. O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Starmer, deve se encontrar com o Presidente Biden na Casa Branca mais tarde hoje. Leia mais aqui.

08:31 Zelensky Pede Aprovação de Mísseis de Longo Alcance para Atacar Posições Russas

O Presidente da Ucrânia, Zelensky, vem defendendo há muito tempo a autorização para deploy de mísseis de longo alcance para atingir ativos militares russos. Os EUA e o Reino Unido agora estão considerando essa proposta. No entanto, a Rússia responde rapidamente com um aviso do Presidente Vladimir Putin.

08:03 Rússia Oferece para Compartilhar Experiência de Combate Contra Armas Ocidentais

A Rússia está oferecendo para compartilhar sua experiência de combate contra várias armas ocidentais com seus aliados. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, declarou em uma conferência de segurança na China que a Rússia possui valioso know-how no combate a armas ocidentais e está disposta a compartilhar essa informação com seus parceiros. Os conflitos trouxeram uma nova forma de guerra, com armas russas tendo a capacidade de neutralizar a artilharia ocidental, de acordo com Fomin.

07:34 Serviço de Segurança da Ucrânia Anuncia Prisões de Suspeitos de Incêndio com Ligações à Rússia

Cinco indivíduos estão sob suspeita de terem realizado ataques de incêndio em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia. Os suspeitos são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir folhetos para descreditar as forças armadas. O Serviço de Segurança alega que esses homens foram a Kyiv em busca de emprego e foram contatados por agentes russos no Telegram para garantir dinheiro rápido. Eles documentam suas ações por meio de gravações de telefone celular, esperando reembolso que nunca chega.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo Morto na Guerra

O Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira para homenagear o homem de 32 anos, que desapareceu no final de julho e só foi confirmado como morto recentemente após semanas de incerteza. Samborskij tornou-se pai em maio, compartilhou Asman nas redes sociais. Ele havia adotado Samborskij como órfão aos 10 anos. Seu último contato foi em 17 de julho.

06:29 Japão Registra Circulação de Aviões RussosA Força Aérea do Japão enviou caças nesta quinta-feira em resposta a dois aviões russos que circundaram o país. Os intrusos não violaram o espaço aéreo japonês, segundo o Ministério da Defesa. Ao longo da manhã e da tarde, os aviões Tu-142 russos se aproximaram da região sul de Okinawa, vindo do mar. Em seguida, a força militar japonesa foi colocada em alerta máximo, informou o Ministério. Os aviões russos partiram para o norte, também atravessando a região disputada das Curlas entre Japão e Rússia. Earlier this week, Russian and Chinese naval vessels initiated joint naval drills in the Sea of Japan, part of a wider-scale naval exercise. Russian military aircraft last visited Japan in 2019. Cobertura detalhada disponível aqui.

06:07 Moscou Denuncia Política de Contenção dos EUA contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou, em uma conferência de segurança na China, que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China, segundo a agência de notícias russa TASS. Fomin afirmou que Moscou e Pequim apoiam a formação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo. Em contrapartida, o Ocidente está se preparando para potenciais conflitos na Ásia ao estabelecer novos grupos de segurança na região.

05:27 Ucrânia Acusa Bombardeio Russo a Navio de CargaAs autoridades ucranianas divulgaram novos detalhes sobre uma suposta operação russa contra um navio de carga civil no Mar Negro. Suspeita-se que um bombardeiro Tu-22 lançou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio, que estava além das águas territoriais ucranianas. O navio, com a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava transportando trigo de Chornomorsk, um porto do sul da Ucrânia, para o Egito. Fontes da BBC mencionaram a localização do navio dentro da zona econômica exclusiva da Romênia, além de relatar o lançamento de um míssil Ch-31, principalmente utilizado para guerra eletrônica e que causa danos explosivos mínimos em comparação aos mísseis de cruzeiro Ch-22 projetados para deter porta-aviões.

Leia mais aqui.03:19 Circunstâncias Incertas em torno da Morte em Região SeparatistaUm soldado moldavo morreu em serviço na linha de demarcação com a região separatista da Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia confirmou que o soldado foi morto por um tiro de sua própria arma enquanto executava suas tarefas. As autoridades policiais e os especialistas forenses estão investigando o caso. Soldados da Moldávia, Transnístria e tropas russas têm sido empregados nesta linha de demarcação desde que um conflito eclodiu após o colapso da União Soviética em 1992. Diante disso, a Moldávia planeja reintegrar a Transnístria em seu território. Incidentes envolvendo esta linha de demarcação são raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido Reafirma Resistência contra a Involução RussaO primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, criticou o presidente russo, Putin, por acusar as nações ocidentais de instigar ataques profundos no território russo através da distribuição de armas. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia esse direito e oferece assistência em tais contextos. No entanto, Starmer enfatizou que o Reino Unido não busca conflito com a Rússia; o envolvimento em conflitos não é de modo algum uma intenção. Artigo completo aqui.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA Sugere Política da Ucrânia Mais Assertiva da HarrisDe acordo com o antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, se a candidata democrata Kamala Harris vencer a presidência, ela provavelmente defenderá a causa da Ucrânia com mais força do que o atual Biden. Demonstrado anteriormente, disse ele, Harris tem demonstrado uma postura mais assertiva em vários assuntos em comparação com Biden, incluindo decisões sobre HIMARS, Abrams e caças F-16, assim como permitir que a Ucrânia ataque profundamente no território russo.

00:27 Zelensky Elogia a Estônia pelo Auxílio MilitarO presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo oferecimento de auxílio militar. A Estônia comprometeu-se a alocar 0,25% de seu PIB anual para apoiar as despesas de defesa da Ucrânia. As discussões abordaram a reconstrução da Ucrânia e seu caminho rumo à adesão à UE. Além disso, o primeiro-ministro da Letônia, Evika Siliņa, prometeu mais auxílio durante um encontro subsequente com Zelensky.

23:19 BND não Está Obrigado a Revelar Análise Militar a JornalistaSegundo o Tribunal Administrativo Federal, o Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a divulgar informações sobre se eles descreveram uma vitória militar ucraniana como difícil ou impossível em conversas privadas. Além disso, os meios de comunicação envolvidos nessas conversas também não têm obrigação de ser revelados. Esta decisão foi tomada após um pedido de urgência de um editor de jornal. No entanto, o BND deve divulgar o número de conversas de fundo confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia neste ano, como estabelecido na decisão do tribunal. O caso surgiu de um artigo de jornal de maio que relatou alegações de um político do CDU de que o BND estava espalhando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Coalizão de Políticos Endossa Uso de Armas de Alcance Longo Contra a RússiaPolíticos do governo da coalizão apoiam a concessão a Kyiv da permissão para utilizar armas de alcance longo contra alvos russos. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, diz ao T-Online que é justificado e de acordo com o direito internacional bombear alvos militares na Rússia com foguetes ocidentais de alcance longo. Roth sugere como possíveis alvos russos para armas de longo alcance bases aéreas militares, centros de comando ou instalações de lançamento. A partir desses locais, Roth explica, "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos" são lançados e podem ser mais efetivamente interrompidos lá. O chairman do comitê de defesa, Marcus Faber do FDP, acredita que a aprovação para bombear aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, está atrasada. O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia tem aterrorizado a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia. Para proteger a população civil ucraniana, o exército precisa ser autorizado a atacar bases militares no solo russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute Ideias de Trump sobre a UcrâniaO candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance acredita que o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra russa poderia incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance compartilha essa perspectiva em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, observando que Trump poderia convidar russos, ucranianos e europeus para a mesa para explorar a possibilidade de uma solução pacífica. "Acho que ele poderia alcançar um acordo muito rapidamente", diz Vance. Trump tem expressado publicamente sua empatia pelo presidente russo Vladimir Putin e criticado a ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia pôr fim à guerra em apenas 24 horas se fosse eleito. No entanto, Trump não fornece detalhes específicos para seu plano proposto.

21:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Comício fascista em São PetersburgoApesar de não ter uma autoridade superior para contradizê-los, nacionalistas e fascistas russos que marcham por São Petersburgo gritam "Somos russos. Deus está conosco". A ocasião para esta demonstração é a celebração do translado de relíquias de Alexandre Nevsky, considerado um herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

20:28 Propagandista Russo: "O Oceano Atlântico é Nossa Barreira Ideal"O popular apresentador de TV russo Vladimir Solovyov expressa sua crença de que a Rússia deve aspirar a mais do que apenas conquistar a Ucrânia. Solovyov sugere que o Oceano Atlântico é a "barreira ideal", sugerindo que as tropas russas seriam um perfeito ajuste em Berlim, Lisboa, Madrid ou até mesmo Paris. Quando lembrado da população russa limitada, Solovyov responde fervorosamente: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Alternativamente, também se pode recorrer à China em busca de apoio.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o InvernoMuitas casas ucranianas que até agora conseguiram resistir aos bombardeios ficam com janelas quebradas; uma situação desanimadora à medida que o inverno se aproxima. A ONG britânica "Insulate Ukraine" está abordando essa questão viajando para zonas de conflito para instalar janelas temporárias.

