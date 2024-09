Em meados de 2025, a Ucrânia antecipa desafios no processo de recrutamento militar da Rússia.

22:18 Scholz: Agressão russa contra a Ucrânia é "totalmente tola"

O chanceler alemão Olaf Scholz repreende o presidente russo Vladimir Putin por colocar o futuro da Rússia em risco ao atacar a Ucrânia. "O conflito também é míope do ponto de vista da Rússia", diz ele durante um discurso público como membro do SPD do parlamento alemão em Prenzlau, na Brandenburg. Para realizar suas ambições imperialistas, Putin está enviando centenas de milhares de soldados russos para potenciais ferimentos e mortes, e danificando as relações econômicas da Rússia com numerosos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes", diz Scholz. A Alemanha continuará a oferecer assistência militar à Ucrânia para evitar que o país ocupado desmorone e garantir que uma violação flagrante das normas europeias não tenha sucesso. "Putin está colocando o futuro da Rússia em risco". Uma resolução pacífica só pode ser alcançada se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

21:19 Resultados mistos nas batalhas de Kursk relatados

As forças ucranianas conquistam novas vitórias territoriais à medida que avançam para a região russa ocidental de Kursk, mas também sofrem reveses devido aos contra-ataques russos. De acordo com o Deep State, um canal militar pró-governo ucraniano, os soldados ucranianos capturam três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos fazem com que as forças ucranianas recuem em torno da vila de Snagost, resultando em profundas incursões nas linhas defensivas ucranianas. Esses relatórios ainda não foram confirmados independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas entraram na área de fronteira russa próximo a Kursk, capturando aproximadamente 1.300 km2 e cerca de 100 assentamentos, incluindo Sudcha, de acordo com suas próprias reivindicações. Especialistas estimam ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo lançou seu primeiro grande esforço para desalojar as tropas ucranianas.

20:21 EUA: Atrasos na ajuda à Ucrânia devido a "desafios logísticos"Os EUA citam "desafios logísticos complexos" como a razão para os atrasos no fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. "Não é uma questão de vontade política", diz Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, em Kyiv, Ucrânia. "Este é um problema de entregar este material para a linha de frente", esclarece Sullivan na conferência Yalta European Strategy (YES). Dadas as circunstâncias da Ucrânia, os EUA devem "fazer mais" e "melhorar", admite Sullivan. O presidente dos EUA, Joe Biden, está comprometido em fazer o melhor uso do tempo que lhe resta no cargo para posicionar a Ucrânia para o sucesso no conflito. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se encontrarão em Nova York para a Assembleia Geral da ONU no final de setembro, anuncia Sullivan.

19:26 Scholz: Sabotadores do gasoduto Nord Stream a serem julgados na Alemanha

O chanceler alemão Olaf Scholz classifica o sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no mar Báltico como um "ato terrorista". Scholz visa processar os responsáveis na Alemanha. Ele confirma essa decisão durante uma aparição pública como membro do parlamento do SPD em Prenzlau, na Brandenburg. "Esta decisão é para instruir todas as agências de segurança e o Procurador-Geral Federal a investigar sem viés. Nada será ocultado", enfatiza ele. "Queremos levar os perpetradores a julgamento em um tribunal alemão se conseguirmos prendê-los". Scholz também chama isso de "flagrante mentira" que o governo federal renunciou ao gás natural russo. A Rússia, ela mesma, interrompeu o suprimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O aumento subsequente dos preços, os preços regulamentados pelo estado e a busca por suprimentos de gás alternativos custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões do gasoduto ocorreram apenas após a Rússia já ter cessado o fornecimento de gás para a Europa através do mar Báltico. Em agosto, o Procurador-Geral Federal alemão emitiu seu primeiro mandado de prisão para um cidadão ucraniano em relação ao ato de sabotagem.

18:27 G7 condena suprimento de armas iranianas à Rússia

Após relatórios de suprimento de armas iranianas à Rússia, as principais democracias do G7 condenam fortemente o fornecimento de armas. Apesar dos apelos internacionais para parar as entregas, o Irã persists in supplying Russia with weapons, exacerbating Iran's military backing for Russia's invasion of Ukraine, according to a joint statement from the foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, and the USA, as well as the EU's High Representative. Russia is using Iranian weapons to kill Ukrainian civilians and target crucial infrastructure. Lately, the UK and US reported that Russia had received ballistic missiles from Iran. The Iranian government dismissed the allegations. "Iran must instantly halt all support for Russia's unlawful and unjustifiable war against Ukraine and cease weapon deliveries of ballistic missiles, drones, and related technology that directly threaten the lives of Ukrainian people and international and European security", the statement released by Italy's G7 presidency reads. "We remain committed to holding Iran accountable for its unacceptable backing of Russia's illegal war in Ukraine, which undermines global security." Germany, France, and the UK have already imposed sanctions on Iran, and the EU also plans to impose stricter penalties.

19:20 Scholz Confirma Não à Entrega Futura de Mísseis de Cruzeiro Taurus

O chanceler alemão Olaf Scholz descartou a entrega futura de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia, ignorando decisões de parceiros aliados. Durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, na Brandenburg, ele confirmou sua recusa em fornecer mísseis de cruzeiro Taurus que poderiam alcançar Moscou a partir da Ucrânia (cerca de 500 km), citando o "risco substancial de escalada" como justificativa. "Eu disse não para isso. E isso também se aplica a outras armas capazes de alcançar tal alcance", afirmou Scholz. "Isso continua sendo o caso. Mesmo que outros países tomem decisões diferentes" (consulte também a entrada das 17:24). A arma de alcance mais longo que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a 84 km de distância.

18:29 Stoltenberg: NATO Poderia ter Prevenido a Invasão Russa da Ucrânia com Mais Armas

A NATO poderia ter fornecido mais armas à Ucrânia para prevenir a invasão russa, afirmou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em uma entrevista à "FAZ". "Agora estamos entregando armas para a guerra. Então, poderíamos ter entregue armas para evitar a guerra", disse Stoltenberg. O dia em que a guerra começou marcou o pior momento de seu mandato de dez anos, declarou (consulte também a entrada das 10:31). Stoltenberg deixará seu cargo de secretário-geral da NATO em 1º de outubro para o ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

17:50 Scholz Espera Resolução para a Refinaria PCK em Schwedt até o Fim do Ano

O chanceler Olaf Scholz está otimista quanto à possibilidade de resolver a estrutura de propriedade futura da refinaria PCK em Schwedt até o fim do ano. "Esperamos que tudo esteja resolvido até o final do ano", declarou durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, na Brandenburg. Eles informaram a Rosneft, o sócio russo, que a participação sob a tutela do governo federal deve ser vendida. Eles estão a par das negociações "plausíveis" em andamento. "Temos uma ideia clara de quem eles estão negociando", afirmou Scholz, sugerindo um potencial investidor do Catar. Além disso, o Cazaquistão está fornecendo petróleo a Schwedt por meio de um pipeline russo, substituindo o petróleo russo após a invasão russa da Ucrânia. O governo federal havia prorrogado a tutela das ações da Rosneft por mais seis meses no início de setembro, levando em consideração as negociações em andamento. A alternativa é a expropriação da participação russa, vista como legalmente complexa.

17:24 Scholz Mantém Rejeição ao Uso de Armas de Alcance Longo na Rússia

O chanceler Olaf Scholz reiterou que a Ucrânia não pode utilizar armas fornecidas pela Alemanha para ataques a alvos russos profundamente dentro do país. "Essa continua sendo a posição", declarou o político do SPD durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, na Brandenburg. "Portanto, eu permanecerei firme em minha posição, mesmo que outros países decidam de outra forma", afirmou Scholz, se referindo aos EUA. "Eu não vou considerar isso porque considero preocupante".

16:57 Hofreiter Avisa sobre Mais 'Centenas de Milhares de Refugiados' da Ucrânia

Em previsão de controle de fronteira adicional nas fronteiras nacionais da Alemanha, o presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, propõe uma colaboração harmonizada com a Polônia, em particular. "Se não continuarmos a apoiar a Ucrânia, devemos esperar centenas de milhares de refugiados do conflito de agressão russo nos anos seguintes", afirmou Hofreiter ao "Tagesspiegel", referindo-se à crítica do primeiro-ministro polonês Donald Tusk sobre verificações de fronteira adicionais nas fronteiras externas da Alemanha. Hofreiter defende uma solução europeia para a política migratória. O fim da UE ocorreria se cada estado membro implementasse seus próprios controles de fronteira, argumenta Hofreiter. Ele espera que o chanceler Olaf Scholz e Tusk continuem a colaborar de perto no futuro, afirmou Hofreiter.

16:32 Inteligência Britânica Exibe Pontes Destruídas pela Ucrânia na Região de Kursk

A agência de inteligência britânica divulgou imagens de pontes sobre o rio Seim que foram demolidas pelo exército ucraniano durante sua operação na região de Kursk. "A Ucrânia continua a atrapalhar os suprimentos russos na região de Kursk através de uma série de ataques, que viu pontes rodoviárias e ponton sobre o rio Seym serem destruídas", escreveu o Ministério da Defesa do Reino Unido em sua plataforma X, exibindo as imagens capturadas no meio e no final de agosto. A Ucrânia iniciou sua ofensiva na região russa de Kursk em 6 de agosto e conseguiu avançar vários quilômetros no território russo.

16:05 Ataque Ucraniano na Região de Belgorod Deixa Cinco FeridosPelo menos cinco indivíduos foram feridos em um ataque ucraniano na região russa de Belgorod, segundo declarações oficiais. O governador Vyacheslav Gladkov relatou que várias granadas atingiram uma estrada entre Belgorod e Shebekino, ferindo quatro indivíduos e danificando vários veículos. Em uma vila próxima, Vosnesenskoye, uma mulher foi ferida quando um drone atingiu uma residência particular. Esses incidentes ainda não foram confirmados independentemente. A Rússia frequentemente alvo áreas civis em vizinhos da Ucrânia, com Kharkiv, localizada a cerca de 30 quilômetros da fronteira, sendo uma das cidades mais frequentemente atacadas. A artilharia ucraniana e drones militares frequentemente alvo áreas na região russa de Belgorod, do outro lado da fronteira. A Rússia iniciou um ataque a Kharkiv durante o verão, com o objetivo de estabelecer uma zona de buffer, mas os ataques russos pararam a poucos quilômetros além da fronteira.

15:44 Acesso Exclusivo: Trem Médico Reformado Cuida dos Feridos UcranianosMuitos hospitais ucranianos foram danificados e o pessoal médico está trabalhando incansavelmente para tratar os feridos. Para agilizar o tratamento, um trem especial está sendo utilizado. A CNN teve acesso exclusivo a esse trem.

15:26 Celebridade de Hollywood Michael Douglas Visita Crianças em KyivO ator americano Michael Douglas visitou a área "Terra de Ferro" para crianças na Estação Central de Kyiv na sexta-feira. A empresa ferroviária estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunciou isso no Facebook. De acordo com a postagem, o famoso ator passeou pela estação e conversou com passageiros. Anteriormente, ele encontrou-se com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e sua esposa Olena, assim como seu filho Dylan, em sua capacidade de embaixador da ONU.

14:49 Kyiv Pede Aprovação para Guerra: "Parece que Biden Não Mudará de Ideia"O coronel reformado Ralph Thiele espera que a questão dos ataques ucranianos de longo alcance à Rússia também desperte debate sobre as entregas de Taurus. O especialista militar suspeita que os EUA manterão sua posição.

13:58 Zelenskyy Confirma Liberação de Mais 103 PrisioneirosA Ucrânia confirmou a troca de prisioneiros com a Rússia. Mais 103 indivíduos foram libertados da prisão russa e retornaram à Ucrânia, de acordo com a declaração do presidente Zelenskyy. Entre eles estão soldados e pessoal da Guarda Nacional, guarda de fronteira e polícia. Eles são defensores das regiões de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv e da cidade de Mariupol e da planta Azovstal.

13:38 Estados Unidos Autoriza Venda de Caças de Combate Avançados à RomêniaO governo dos EUA aprovou a venda de 32 caças de combate F-35 de ponta à Romênia, aliada da NATO e vizinha da Ucrânia. A embaixadora dos EUA em Bucareste, Kathleen Kavalec, explica: "A Romênia é um aliado vital na aliança da NATO, dedicado à segurança e estabilidade na região do Mar Negro e além". Com a aquisição desses aviões de combate multipropósito de baixa visibilidade da fabricante Lockheed Martin, a Romênia ganhará "capacidades de defesa aérea sem precedentes", acrescenta Kavalec. A primeira entrega está prevista para 2031. O valor total do acordo é estimado em cerca de 7,2 bilhões de dólares.

13:02 Rússia Reporta Troca de Mais de 200 POWs com Ucrânia

A Rússia e a Ucrânia teriam trocado mais de 200 prisioneiros de guerra, de acordo com declarações russas. Cada lado libertou 103 indivíduos, anunciou o ministério da defesa russo no Telegram. Os soldados russos estão atualmente na Bielorrússia, onde estão recebendo assistência psicológica e médica. O ministério informou que os soldados russos trocados foram capturados em Kursk. As tropas ucranianas avançaram para a região russa em agosto. O lado ucraniano ainda não respondeu às declarações russas sobre a troca. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Zelenskyy anunciou o retorno de 49 prisioneiros da Rússia. Não está claro se eles faziam parte da troca anunciada pela Rússia.

12:50 Rússia Declara Captura de Outra Vila no Leste da Ucrânia

No leste da Ucrânia, o exército russo alega ter capturado outra vila. "A vila de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi tomada", anunciou o ministério da defesa russo. A pequena vila fica nas proximidades da cidade estrategicamente importante de Pokrovsk, ameaçada pelo avanço russo. O exército russo fez progressos rápidos na região de Donetsk nas últimas semanas. O presidente russo Vladimir Putin recentemente reiterou que o objetivo principal do exército russo é capturar a região industrialmente importante de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 Medvedev Ameaça Transformar Kyiv em "Gigante Mancha Derretida"

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev ameaçou transformar a capital ucraniana Kyiv em "uma gigante mancha derretida". A Rússia já tem uma justificativa legal para usar armas nucleares devido à incursão ucraniana na região russa de Kursk, embora até agora tenha optado por não fazê-lo. Em resposta ao uso pela Ucrânia de mísseis ocidentais de longo alcance, a Rússia poderia usar tecnologia militar russa não nuclear, mais nova, para alcançar isso, afirmou Medvedev. Medvedev é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e tem usado repetidamente uma retórica dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Sharma: "Luta Intensa Continua em Curachove"

A luta mais feroz na Ucrânia oriental está ocorrendo atualmente em torno da cidade de Kurachove, de acordo com a repórter da ntv Kavita Sharma, que está relatando de Dnipro. A decisão de usar armas de longo alcance europeias está causando preocupação entre a população.

11:12 Ataques de Drone Causam Danos na Região do Mar Negro de OdessaOs ataques de drone causaram danos na região do Mar Negro de Odessa.

Recentes desenvolvimentos revelam detalhes sobre o amplo ataque com drones que ocorreu durante a noite. A Rússia enviou um total de 76 drones de combate, dos quais 72 foram abatidos com sucesso pela força aérea ucraniana. Infelizmente, não há informações disponíveis sobre as consequências deste ataque. O governador do distrito do Mar Negro de Odessa relatou danos significativos em várias estruturas na periferia próxima à capital de Odessa. Detritos desses drones causaram danos em vários edifícios, incluindo armazéns no distrito de Ismajil, uma seção crucial onde a Ucrânia exporta parte de seu grão. Além disso, algumas estruturas governamentais em Kyiv também foram afetadas por detritos, mas felizmente não houve incêndios relatados.

10:31 Stoltenberg Revela Diálogo Pré-Guerra com a Rússia: Mapas Falsificados Apresentados Como Secretário-Geral da NATO na época, Jens Stoltenberg recorda a última reunião diplomática entre a NATO e a Rússia, que ocorreu antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em janeiro de 2022. Stoltenberg liderou essa reunião crucial no Conselho NATO-Rússia, onde a Rússia exigiu a retirada de tropas da NATO da região oriental. "Essa demanda era absurda, no entanto, mantenho a diplomacia", expressou ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Durante essa reunião, os ministros de Relações Exteriores e Defesa adjuntos da Rússia afirmaram que não havia planos de guerra, alegando que seu país estava ameaçado pela Ucrânia. "Eles exibiram mapas demonstrando que a Rússia está cercada pela NATO. No entanto, até esses mapas estavam errados. A Dinamarca, por exemplo, não foi designada como território da NATO nesses mapas. Foi intrigante!" Stoltenberg confessa que não sabe se esses erros foram consequência de uma preparação ruim ou de um ato intencional. Em retrospectiva, Stoltenberg reconhece sua tristeza por não ter tomado medidas mais enérgicas para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. Ele sugere que, se a Ucrânia tivesse uma capacidade militar mais robusta, o ponto de entrada para a agressão russa teria sido mais alto. No entanto, ele argumenta que a eficácia final nunca seria conhecida.

10:03 Wiegold sobre Pacto Germano-Lituano: Lituânia Enxerga Brigada de Combate Alemã como Ajuda Como parte de um acordo governamental, Alemanha e Lituânia selaram um acordo que garante o deployment de uma brigada alemã de combate dentro da Lituânia, membro da região do Báltico da NATO. O estrategista militar Thomas Wiegold mergulha nas razões e na importância desse acordo em uma entrevista à ntv.

09:28 Ambição de Kim: Fortalecer Cooperação com a Rússia O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou sua determinação em fortalecer as relações com a Rússia, de acordo com a mídia controlada pelo estado. Após uma discussão com o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relatou extensivamente a diálogo sobre o aperfeiçoamento do diálogo estratégico entre as duas nações, o reforço da cooperação para proteger seus respectivos interesses de segurança e a situação regional e global. Apesar das alegações da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, a Coreia do Norte mantém que não forneceu armas ou mísseis à Rússia para uso na Ucrânia.

08:59 Starmer e Biden Debatem Uso Extensivo de Armas para a Ucrânia Há expectativa de mais debates sobre permitir que a Ucrânia utilize armas ocidentais mais potentes contra alvos russos. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou essa decisão após uma conferência com o presidente dos EUA, Biden, onde eles adiaram sua decisão inicial sobre o assunto. Starmer e Biden discutirão isso novamente na próxima Assembleia Geral da ONU em Nova York, com um grupo maior de participantes. Fontes britânicas relatam que Biden está inclinado a permitir que a Ucrânia utilize foguetes britânicos e franceses com tecnologia americana, embora esteja hesitante em deployar foguetes americanos.

08:23 Zelensky Reavalia Declarações de Trump: "Promessas de Campanha são Promessas de Campanha" O candidato presidencial republicano Donald Trump afirmou repetidamente que poderia encerrar o conflito da Ucrânia em um dia, mas nunca especificou seu plano. Durante uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reflete sobre as declarações de Trump. "Não consigo decifrar essa dicotomia, já que não conheço seus detalhes", esclarece na entrevista, que será ao ar no domingo. Ele observa que há uma campanha eleitoral em andamento nos Estados Unidos. "E promessas de campanha são promessas de campanha", mantém. Zelensky também apontou que conversou com Trump há dois meses. Durante essa conversa, Trump garantiu a Zelensky seu apoio à Ucrânia, de acordo com Zelensky. Ele descreve esse diálogo como positivamente influente.

07:27 Kursk: ISW Sugere Necessidade de Mais Tropas e Recursos O ISW, um think tank americano com sede em Washington, reconhece que a Rússia está continuando seus contra-ataques na região de Kursk. No entanto, o ISW não reconhece a existência de uma operação em grande escala para expulsar completamente as forças ucranianas da área. O ISW relata que até agora a Rússia confiou principalmente em conscritos mal treinados e mal equipados, além de pequenos contingentes das forças militares regulares e de segurança da Rússia deployados na região fronteiriça. Em um resumo, o think tank diz: "Se a Rússia planeja realizar uma operação importante para expulsar as forças ucranianas do Oblast de Kursk, a Rússia provavelmente precisará de mais pessoal e recursos do que já reuniu coletivamente nessa região - especialmente se a maioria das unidades presentes tiver pouca experiência de combate".

06:49 Ucrânia Imersa em Ataques de Drone Durante a Noite De acordo com os relatórios das forças armadas ucranianas, a Rússia realizou uma série de ataques com drones ao longo da noite. As forças russas lançaram vários grupos de drones de ataque, de acordo com a força aérea ucraniana, que emitiu alertas aéreos em quase todas as regiões. Por exemplo, na região de Odessa, a marinha relatou ter abatido nove drones. Explosões ecoaram pelo centro da cidade de Odessa, como confirmado pelo prefeito. Infelizmente, não há relatos confirmados de vítimas até agora.

06:13 Mützenich propõe grupo global de diálogo O líder do SPD alemão, Rolf Mützenich, sugere a criação de um grupo global de diálogo para iniciar uma iniciativa de paz no atual conflito da Ucrânia. Em entrevista ao "Rheinische Post", ele expressa sua crença de que agora é o momento para que os aliados ocidentais liderem um grupo de diálogo para iniciar um processo de paz. "O chanceler alemão e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é o momento de intensificar os esforços para as negociações de paz, e que a Rússia deve ser incluída na próxima cimeira da paz." Mützenich propõe países como a China, Índia, Turquia e Brasil como potenciais membros de um grupo semelhante, afirmando que sua participação poderia facilitar o processo.

05:41 UE Considera Novas Estratégias para Prorrogação de Sanções De acordo com diplomatas da UE, a Comissão Europeia está considerando três estratégias distintas para a possível prorrogação das sanções contra a Rússia. Essas estratégias foram compartilhadas com os diplomatas europeus na sexta-feira, de acordo com várias fontes. O motivo dessa medida é o bloqueio dos ativos do Banco Central da Rússia, que são cruciais para a concessão de um crédito de 50 bilhões de dólares do G7 à Ucrânia. Esses ativos estiveram congelados desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

03:40 Klitschko: Debris de Drone Atinge Prédio em Kyiv O prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drone atingiram um prédio da cidade no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade. Klitschko acrescentou que os serviços de emergência estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia confirmado que as unidades de defesa aérea estavam em operação na capital.

01:35 Kim Jong Un Enfatiza Cooperação com Shoigu O líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu fortalecer a cooperação com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram uma discussão detalhada durante a visita de Shoigu a Pyongyang e chegaram a um acordo satisfatório sobre questões relacionadas à cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos. Shoigu, que era ainda o ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado laços mais próximos entre a Coreia do Norte e a Rússia com sua visita a Pyongyang em julho de 2022.

23:36 Zelensky Apresentará "Plano de Vitória" a Biden em Setembro O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou um encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. "Apresentarei o plano para a vitória", afirmou Zelensky durante uma aparição em Kyiv. Ele se referiu a uma série de decisões interligadas que equipariam a Ucrânia com poder militar suficiente para levar o conflito rumo à paz. "Guerras de conquista como essa podem ser justamente concluídas de duas maneiras: ou a exército ocupante é expulso pela força ou através da diplomacia", explicou Zelensky. Isso garantiria a verdadeira independência da Ucrânia. No entanto, Kyiv depende do apoio dos EUA para alcançar uma posição forte.

22:59 Ataque Russo Desloca-se para o Sul A luta pesada continua no leste da Ucrânia, de acordo com o exército ucraniano. O Estado-Maior em Kyiv relatou 115 engajamentos em seu relatório de situação noturno. "A intensidade foi maior hoje na direção de Kurachove, além do inimigo também estar ativo na direção de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma cidade pequena ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk tem sido considerada há muito tempo o principal alvo de ataque das tropas russas. No entanto, nos últimos tempos, os russos só conseguiram pequenas conquistas territoriais nessa área. Em vez disso, eles expandiram sua frente de ataque para o sul para capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

22:18 Zelensky: Contra-ofensiva da Ucrânia Atinge Objetivos O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a contra-ofensiva da Ucrânia na região russa de Kursk produziu os resultados desejados. Ele afirmou que as forças ucranianas haviam parado o avanço do inimigo na região de Kharkiv e que o avanço russo havia diminuído em Donetsk. Ele também observou que a Rússia não havia feito nenhum ganho significativo em seu contra-ataque em Kursk.

21:46 Zelensky Lamenta Medo dos Aliados em Auxiliar a Ucrânia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica o Ocidente por demonstrar "medo" ao discutir a ajuda à Ucrânia para derrubar mísseis russos. "Se os aliados podem colaborativamente derrubar mísseis e drones no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e drones Shahed iranianos nos céus da Ucrânia?" questionou durante uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até de admitir 'estamos trabalhando nisso'. E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão literalmente se dirigindo ao território de nossos vizinhos", afirmou Zelensky. "Isso é uma vergonha para o mundo democrático."

21:30 Rússia Usa Mais de 8000 Drones Iranianos na Ucrânia De acordo com o governo ucraniano, a Rússia lançou mais de 8000 drones iranianos Shahed na Ucrânia desde o início do conflito. Não há declarações da Irã ou da Rússia até agora. A Ucrânia acusou pela primeira vez o governo iraniano de fornecer os drones kamikaze à Rússia no outono de 2022.

20:43 Bloqueio Americano sobre Discussão de Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

No centro de Washington D.C., o Primeiro-Ministro Keir Starmer do Reino Unido e o Presidente Joe Biden dos Estados Unidos se reúnem para uma discussão. O ar está cheio de curiosidade, sugerindo atualizações potenciais sobre a autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia. Relatórios do jornal britânico "The Guardian" sugerem que o Reino Unido deu luz verde para a Ucrânia empregar mísseis Storm-Shadow, mas é amplamente relatado que nenhum anúncio semelhante será feito durante a reunião de hoje entre os dois aliados. John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional, expressou seus pensamentos sobre o assunto, dizendo: "Não apostaria em um anúncio hoje sobre a Ucrânia utilizando armas de longo alcance dentro do território russo - definitivamente não dos EUA". Em seguida, ele mencionou suas conversas em andamento com o Reino Unido, França e outros aliados sobre os "tipos de capacidades" que seriam colocados à disposição da Ucrânia. Kirby evita comprometer-se com qualquer mudança na política, apenas reconhecendo: "Não vou mergulhar em uma discussão hipotética sobre o que poderíamos - ou não - dizer em um ponto específico".

