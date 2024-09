Em Londres, às 14:27, Moscovo enfrenta a maior perda de munições desde o início do conflito.

Drone Ukrainianes Reportadamente Causam Maiores Perdas de Munições para Russos desde Início da Guerra, Diz Estimativa do Reino Unido De acordo com estimativas britânicas, ataques de drones ucranianos teriam causado as maiores perdas de munições nas reservas russas desde o início da guerra. Em 18 de setembro, um depósito de munições próximo a Toropez, na região central da Rússia, foi atingido, provavelmente destruindo pelo menos 30.000 toneladas métricas de munições, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido em sua atualização de inteligência. Foram relatados ataques ucranianos adicionais em depósitos em Tichorezk, na região do Krasnodar, no sul da Rússia, e em outros locais em Toropez em 21 de setembro, de acordo com o ministério. As perdas de munições nesses três sites são a maior destruição de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Rússia Justifica Expansão da Política Nuclear Como potência nuclear, a Rússia defendeu suas recentes atualizações na doutrina de implantação de armas nucleares em resposta às críticas. As novas diretrizes de dissuasão são necessárias devido à infraestrutura da NATO se aproximando das fronteiras da Rússia e aos países ocidentais fornecerem armas à Ucrânia para tentar defeating Russia, como explicado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na televisão estatal russa. A decisão de usar armas nucleares cabe à military.

13:19 Voluntários Ajudam contra Foguetes Russos Sempre que foguetes russos atingem um edifício em Kharkiv, Serhii está sempre pronto para ajudar. Como parte de um grupo de voluntários, ele trata os feridos e tenta resgatar pessoas dos escombros. Serhii escolheu intencionalmente esse papel.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Feridos após Ataque com Bomba Glide da Rússia O número de feridos em Saporizhzhia após um ataque com bomba glide da Rússia aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, relatou a administração militar da cidade no Telegram. As forças russas atingiram inicialmente Saporizhzhia com 13 bombas glide ao amanhecer. Todos os vítimas foram resgatadas e tratadas.

11:50 Zelenskyy Recorda Aniversário do Massacre de Babyn Yar O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está comemorando o 83º aniversário do massacre de Babyn Yar, que viu mais de 33.000 judeus serem mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina de Kyiv. Babyn Yar é "um símbolo horrível que exemplifica como os crimes mais hediondos são cometidos quando o mundo escolhe ignorar, permanecer em silêncio ou ficar indiferente em vez de confrontar o mal", disse Zelenskyy, que é de ascendência judaica, no serviço online X. Babyn Yar serve como um lembrete assustador das atrocidades que os governos podem cometer quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência.

11:16 Número de Mortes em Ataque a Clínica na Ucrânia Sobe para Dez O número de mortos em ataques russos a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. A clínica foi bombardeada duas vezes pela Rússia no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto os trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e evacuavam os pacientes. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:42 Relatos de Incêndio em Depósito de Blindados em Volgogrado Após informações de blogueiros militares, a mídia russa agora relata explosões próximo a bases militares russas. Explosões foram relatadas próximo à base naval em Baltiysk, na região de Krasnodar, onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia. A agência de notícias Astra relatou que um grande depósito de munições em Kotluban, no Oblast de Volgogrado, foi atingido, seguido por um grande incêndio e detonações. Com base em relatórios ucranianos, mísseis balísticos do Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Estado-Maior Ucraniano Relata Mais de 165 Engajamentos desde Ontem O Estado-Maior Ucraniano relatou até 165 engajamentos desde ontem, com cerca de um quarto deles ocorrendo no Donbass, ao redor da cidade altamente disputada de Pokrovsk. As tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros populacionais, usando 124 bombas aéreas guiadas. Eles também dispararam sete mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, edeployaram mais de 1.700 drones kamikaze. Aviões ucranianos, bem como forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques contra áreas que concentram pessoal, armas e equipamento militar, de acordo com o Estado-Maior.

09:17 Juiz de Alto Nível Morto em Ataque Russo a Veículo Civil na Ucrânia Um juiz do Supremo Tribunal que estava fornecendo ajuda humanitária a uma vila na região de Kharkiv foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relatou isso, citando a procuradoria regional. O drone de visão em primeira pessoa do inimigo alvejou o SUV que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente. Três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando por potenciais crimes de guerra e assassinato.

08:55 Relatos de Feridos em Zaporizhzhia após Ataques Russos As autoridades ucranianas relatam danos significativos a edifícios civis na cidade industrial de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, após novos ataques aéreos massivos da Rússia. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, disse o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, no Telegram. Pessoas ainda podem estar presas sob os escombros. Mais de dez ataques aéreos ocorreram, resultando em vários incêndios.

08:27 Rússia: 125 Drones Inimigos Abatidos Ontem à NoiteA Rússia alega ter abatido 125 drones inimigos durante a noite anterior. O Ministério da Defesa afirmou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram esses veículos aéreos não tripulados. Vários governadores regionais relataram danos desses ataques, mas não há relatórios de vítimas. Cerca de 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, no sul da Rússia, 17 em cada uma das regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia: 1170 Vítimas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior Ucraniano, o lado russo sofreu 1170 baixas nas últimas 24 horas. Isso inclui aproximadamente 652 mil soldados feridos ou mortos. Os ucranianos também relataram ter destruído 9 tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados desde o dia anterior. Além disso, 93 drones foram abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido, de acordo com os detalhes.

07:22 Relato Online: Ataques Ucranianos em Armazém de Munições RussoBloggeres militares em uma plataforma online afirmam que ataques de drones ucranianos atingiram um arsenal em Kotluban durante a noite anterior. Relatórios locais sugerem incêndios perto de um grande armazém de munições russo na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relatou incêndios na seção norte do armazém. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano emitiram comentários sobre esse assunto até agora.

06:54 Klingbeil Pede Solidariedade com a Ucrânia na Próxima CúpulaO líder do SPD, Lars Klingbeil, acredita que a próxima cúpula com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein deve demonstrar solidariedade com a Ucrânia assolada pela guerra. Ele afirmou que a cúpula precisa enviar uma mensagem clara de que todas as nações, incluindo os EUA após as eleições de novembro, devem continuar a apoiar a Ucrânia enquanto for necessário. Klingbeil também sugeriu que futuras conferências de paz devam ser estruturadas para discutir uma solução pacífica para o conflito que beneficie o povo ucraniano. Biden é esperado na Alemanha em 10 de outubro, enquanto uma conferência envolvendo 50 países que oferecem apoio militar está programada para ocorrer na base aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado para participar do evento.

05:42 Porta-voz de Zelenskyy sobre Desploiamento de Armamentos: Russos Serão os Primeiros a SaberDe acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há decisão definitiva sobre o deslocamento de armas ocidentais no território russo. Em uma aparição em um programa de notícias ucraniano, Sergey Nykyforov explicou que, embora tenha havido conversas com partes relevantes, como Itália, França, Reino Unido e EUA, ainda não há decisão clara sobre esse assunto. Nykyforov mencionou que os russos serão os primeiros a saber de qualquer aprovação para penetração profunda em seu território. Após receber essa informação, haverá um anúncio oficial.

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Ucrânia DesapontadaO Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio ao plano de paz da China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. O ministério em Berna afirmou que sua posição sobre tais esforços mudou significativamente. No entanto, a visão ucraniana sobre essa mudança é descrita como decepção. A Ucrânia está planejando uma segunda cúpula de paz para novembro. Na primeira reunião em junho, em Genebra, cerca de 40 nações, excluindo a Rússia e a China, participaram das discussões.

03:29 Lituânia Fornecerá Ajuda Militar à UcrâniaA Lituânia está prestes a enviar um pacote de ajuda militar à Ucrânia, que incluirá munição, computadores e suprimentos logísticos. A ajuda deve chegar à Ucrânia dentro da semana, conforme confirmado pelo governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia já forneceu à Ucrânia munição de 155 mm, veículos blindados dos tipos M577 e M113, sistemas antidrone, armas antitancos, sistemas de controle remoto e outros equipamentos relacionados.

02:29 Tragédia em Slatyne: Três Mortos e Seis Feridos em Ataque RussoTrês pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv. As vítimas eram civis, e o ataque danificou instalações educacionais e comerciais enquanto pessoas estavam nas ruas, de acordo com Oleh Syniehubov, governador da região de Kharkiv.

01:29 Coreia do Norte Irritada com Ajuda Militar dos EUA à UcrâniaA Coreia do Norte, acusada de fornecer ilegalmente armas à Rússia, considera os US$8 bilhões em ajuda militar à Ucrânia "um grave erro" e "brincar com fogo" contra a potência nuclear Rússia. O presidente Joe Biden anunciou essa nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. A ajuda visa apoiar Kyiv na defesa própria e incluirá armas com maior alcance para permitir que a Ucrânia ataque a Rússia a distância sem enfrentar represálias.

10:54 Equipe de Zelenskyy: EUA Mostram Enthusiastic Support for Ukraine's 'Winning Strategy'De acordo com o porta-voz da equipe presidencial ucraniana, Serhiy Nykyforov, a administração dos EUA demonstra "apoio entusiástico" à suposta "Estratégia Vencedora" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Isso contraria as representações da mídia que sugerem uma postura cética de Washington. "Falso", esclarece Nykyforov na TV ucraniana. A estratégia foi "bem-vinda positivamente". Ele também menciona que o presidente Joe Biden sinalizou um retorno com "certas decisões e respostas" em relação à estratégia na reunião do Grupo de Contato de Ramstein na Alemanha em 12 de outubro.

10:25 Zelenskyy: Trump se Aliará com a Ucrânia se ReelegidoSegundo o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump se aliará com a Ucrânia se vencer nas eleições de novembro. Zelenskyy compartilha essa informação com a Fox News após uma reunião com o republicano dos EUA. "Não tenho certeza do que vai acontecer após as eleições e quem assumirá a presidência", diz Zelenskyy. "No entanto, recebi uma comunicação clara de Donald Trump de que ele estará do nosso lado, ele ajudará a Ucrânia".

19:40 Lavrov: O Ocidente não deve buscar a "confrontação final" com uma potência nuclear

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alerta o Ocidente contra tentativas de derrotar "uma potência nuclear como a Rússia". Ele chama tais tentativas de "suicidas". Na semana passada, o Presidente Vladimir Putin voltou a insinuar o uso de armas nucleares. De acordo com ele, qualquer ataque convencional apoiado por uma potência nuclear será percebido como um ataque conjunto daquelas nações.

