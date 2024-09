Em Kursk, um jogo de perseguição e evasão está a desenrolar-se.

Em uma mina de carvão na região do Donbass, uma explosão em uma torre de transporte beneficiou significativamente os russos. O coronel Markus Reisner explica ao ntv.de por que a Ucrânia está encontrando cada vez mais desafios para proteger Pokrovsk contra os invasores, com ataques contínuos relatados durante o fim de semana.

ntv.de: Coronel Reisner, relatórios recentes do Donbass sugerem que o avanço russo está enfrentando alguns contratempos. No entanto, a Ucrânia relatou 23 ataques de tempestade em Pokrovsk durante o fim de semana, tornando-a a área mais difícil de defender no Donbass no momento. Quão perto os russos estão de Pokrovsk agora?

Markus Reisner: As forças russas principais estão a cerca de 5 a 6 quilômetros da cidade. O avanço inicial em Pokrovsk atualmente desacelerou, mas não porque os russos estejam sem forças. Em vez disso, eles estão se concentrando em avançar pelos lados em vez de enfrentar Pokrovsk diretamente. Como resultado, combates pesados estão ocorrendo na parte nordeste de Pokrovsk, em torno de Torez, e há uma ameaça potencial de cerco em dois locais ao sul da cidade onde as tropas ucranianas podem estar presas.**

Isso não é devido às tropas russas lutando por recursos?

Não, os combates ainda estão ocorrendo em grande escala. O avanço russo pode ser dividido em várias fases. Na primeira fase, eles usam artilharia pesada e lançadores de foguetes para desgastar as posições ucranianas. Em seguida, esses ataques são reforçados por deployments de bombas guiadas, principalmente para destruir pontos de apoio ucranianos. Na segunda fase, são deployadas forças leves, como infantaria ou tropas de tempestade. Eles avançam a pé ou de motocicletas, o que os torna alvos difíceis para drones. Se houver muitos drones no ar tanto para reconhecimento quanto para ataques, veículos seriam rapidamente detectados em movimento. Assim, geralmente são empregadas forças leves, e se eles fizerem progressos significativos, é deployado um elemento de combate mais forte.**

Isso tem mais chances de romper?

Esses deployments espalhados por vários quilômetros levam à terceira fase, que impede os defensores ucranianos de formar um ponto forte. Eles tentam se espalhar o máximo possível para defender esses ataques diversificados, mas simultâneos. Isso resulta em números altos, como vemos em situações como as 23 ataques de tempestade mencionadas anteriormente em um curto período de tempo. Ao aproveitar esses pequenos avanços feitos por forças leves, veículos blindados podem então avançar ainda mais.**

Mas não diretamente em direção a Pokrovsk?

Considerando a imagem mais ampla, vemos o progresso das tropas russas para o leste de Pokrovsk, que eles conseguiram romper vários meses atrás.

Agora, os russos não estão tentando expandir sua área ocupada para oeste em direção a Pokrovsk, mas estão se concentrando em expandi-la nas laterais?

Isso mesmo. Estão sendo feitas tentativas de introduzir forças adicionais tanto no flanco norte quanto no sul. Combates intensos estão ocorrendo no nordeste, a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk. No sudeste, a cerca de 20 quilômetros da cidade, os russos formaram um bolso pequeno, visível nos mapas da situação atual. Mais ao sul, perto de Vuhledar, as forças russas capturaram duas minas de carvão. Lá também, as tropas ucranianas enfrentam a ameaça de cerco.

Quão importantes são essas minas capturadas?

Muito importantes. O terreno na região é plano, com apenas árvores e arbustos ou pequenos cursos d'água permitindo que o inimigo se aproxime sem ser detectado. O terreno também é pontilhado por pequenas aldeias, geralmente localizadas perto de instalações de produção de mineração de carvão ou semelhantes. Essas minas têm a vantagem de controlar a área circundante através de montes artificiais criados pela escavação de terra e torres de mineração que oferecem excelentes pontos de observação. No entanto, os russos compartilharam um vídeo mostrando um ataque a uma mina a nordeste de Vuhledar, usando bombas planadoras para destruir a torre de mineração. Agora, os russos podem avançar de mina em mina, dificultando que os ucranianos defendam efetivamente a área. Eventualmente, é provável que Vuhledar, uma cidade de mineração, caia. Imagens da frente mostram drones de ambos os lados destruindo veículos e matando soldados. Essas referências em vídeos ucranianos mostram que os russos estão avançando gradualmente, empurrando a linha de frente para oeste.**

Qual é a situação na área de Kursk, onde os ucranianos têm mantido território russo por várias semanas?

Um jogo de gato e rato está acontecendo lá, com os papéis invertidos em comparação com a situação no Donbass. Os ucranianos avançaram para o território russo, enquanto os russos tentam atingir as tropas ucranianas nas laterais e empurrá-las para trás. Os ucranianos estão se defendendo. É uma situação de vai e vem.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy revelou no fim de semana que apenas quatro das 14 brigadas podem ser equipadas adequadamente. Isso afeta todas as seções da frente?

Claro, aqui está uma versão reescrita do seu texto:

Sim, isso está afetando as estratégias defensivas ucranianas na região de Kursk, assim como no Donbass e em Kharkiv. Eles precisam de tropas prontas para combate lá. Também está afetando sua estratégia. A Ucrânia quer lançar outra ofensiva no ano que vem, mas para fazer isso, eles precisam de brigadas totalmente equipadas com forças blindadas como tanques e veículos blindados, e apoio de artilharia. Mas muitos de seus suprimentos foram usados e danificados durante a ofensiva do verão, e vários dos 31 tanques Abrams enviados pelos EUA foram destruídos ou danificados, assim como muitos tanques Leopard II.

Então, qual é a história dos esperados 100 tanques Leopard I? Quanto isso vai dar um impulso para a Ucrânia?

Comparado aos tanques Leopard II, os tanques Leopard I não são tão poderosos. Sua tecnologia é semelhante à da Rússia e Ucrânia dos anos 70 e 80, com atualizações ocasionais. Para proteger seu território atual, a Ucrânia precisa de pelo menos 300 tanques. Mas para recuperar territórios até 2025, eles precisariam de pelo menos 3.000 tanques. É por isso que o presidente ucraniano não para de dizer: "Não estamos Receiving enough." Isso já é um problema para defender contra os ataques russos, e é ainda pior para a ofensiva planejada para o próximo ano.

Desde então, Zelensky vem pressionando o Ocidente a permitir o uso de armas de longo alcance contra postos de comando russos, aeródromos e infraestrutura. Essa argumentação vale a pena? Isso faria diferença?

De acordo com relatórios dos EUA, os russos moveram seus aviões de combate fora do alcance dos mísseis de longo alcance ATACMS, dos EUA. Eles tiveram tempo para se preparar porque essa discussão vem ocorrendo há algum tempo. Agora, ataques a centros de comando, hubs logísticos e depósitos de munição são possíveis. whole debate expõe uma divisão no Ocidente que beneficia a Rússia e está sendo explorada pela Rússia. O Kremlin está ameaçando com armas nucleares, fazendo mais ameaças e tendo sucesso na esfera da informação. Enquanto isso, a Rússia usou mais de 4.000 bombas guiadas, 300 mísseis de cruzeiro e centenas de drones contra a Ucrânia apenas no mês passado. De acordo com Zelensky, 80% da infraestrutura crítica foi danificada ou destruída.

Frauke Niemeyer conversou com Markus Reisner

