Em Kiev, às 13:17, a "estratégia da vitória" inclui um convite à OTAN.

Estratégia de "Vitória" do Presidente Volodymyr Zelensky Inclui Convite para a Ucrânia se Junte à NATO

A "Estratégia de Vitória" apresentada pelo Presidente Volodymyr Zelensky de Kiev envolve convidar a Ucrânia a se juntar à NATO, de acordo com um comunicado de Andrij Jermak, chefe do escritório de Zelensky, durante uma aparição em Nova York. Esta estratégia abrange tanto aspectos militares quanto diplomáticos. A invasão russa da Ucrânia, em parte, foi alimentada pelas aspirações de Kiev de se juntar à aliança militar ocidental.

12:42: Após Propostas de Paz de Zelensky, Rússia Mantém Objetivos de Guerra

despite Kiev's interest in negociações, Moscou continua a perseguir seus objetivos de guerra na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou: "Assim que esses objetivos forem alcançados, de uma forma ou de outra, a operação militar especial será concluída". Peskov estava respondendo à afirmação de Zelensky, feita durante sua visita aos EUA, de que o fim da guerra estava se tornando cada vez mais provável. Zelensky está apresentando sua "Estratégia de Vitória" nos EUA como uma tentativa de pressionar Moscou a entrar em negociações diplomáticas. Os objetivos da Rússia incluem controlar as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia; impedir a adesão da Ucrânia à NATO; e, anteriormente, a remoção do governo de Kiev. Muitos especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é a anexação de toda a Ucrânia.

11:59: Situação em Wuhledar Deteriora - Tropas Russas Provavelmente Usando Táticas Desleais

De acordo com o Deepstate, um canal militar pró-Ucrânia, a situação na cidade de Wuhledar está piorando. As forças russas estão tentando cercar a área enquanto a reduzem a ruínas com artilharia e outros meios. O Deepstate relata que não há entrada de tropas russas (atualização das 09:27). "Aguentar até o fim significa sacrificar nossos soldados, o que é inaceitável. Devíamos ter considerado as consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não estão desistindo e continuam a lutar", relata uma fonte. De acordo com a Nexta, a Rússia está utilizando a tática de "terra arrasada", bombardeando pesadamente Wuhledar do ar.

11:15: Imagens de Satélite de Alta Resolução Mostram Extenso Danos em Depósitos de Munições Russos

A Ucrânia recentemente realizou uma série de ataques bem-sucedidos a depósitos de munições russas, destruindo grandes quantidades de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar revelam a extensão dos últimos ataques em Oktyabr'sk e Toropez.

10:46: Ataques Devastadores em Saporishshya: Um Morto, Vários Feridos e Extensa Destruição

Os ataques aéreos russos na cidade sudeste ucraniana de Saporishshya resultaram em um morto e vários feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "ataques aéreos maciços" em dois horas na noite de segunda-feira, como relatado pela agência de defesa civil do estado. "Um homem foi morto e seis outros foram feridos, incluindo uma garota de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no Telegram. Além disso, uma instalação de infraestrutura e edifícios residenciais foram incendiados. Um funcionário da administração da cidade relatou que 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07: Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Indigno de Serviço Futuro"

A tripulação do porta-aviões russo "Almirante Kuznetsov" está sendo enviada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. O correspondente Rainer Munz de Moscou explica que o envio da tripulação pode ser um sinal dos problemas financeiros da Rússia.

09:27: Wuhledar à Beira do Abismo - Tropas Russas Relatadas como Avançando

As tropas russas estão relatadas como avançando na cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "As forças russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreveu Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia nascido na Ucrânia. Outros blogueiros de guerra pró-Rússia também relataram o ataque. Os meios de comunicação estatais russos relataram que a cidade, localizada na região de Donetsk, está sendo cercada e que os combates estão ocorrendo a leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner disse ao ntv.de que as tropas russas estão avançando em Wuhledar de várias direções, como uma pinça. "Wuhledar está em risco de ser cercada. Parece improvável que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, consiga manter o controle da área."

08:59: Rússia e Ucrânia Entra em Conflito com Drones à Noite

A defesa aérea russa alegadamente abateu 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com relatórios estatais. Seis foram interceptados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, e um sobre a região de Bryansk, como relatado pela agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa russo. A força aérea ucraniana relatou que a Rússia atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. Setenta e nove drones foram relatados como abatidos ou forçados a cair. Não houve relatórios imediatos de vítimas ou danos.

08:17: Dinamarca Mantém Posição sobre Golpes de Longo Alcance contra a Rússia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, defende que os aliados da Ucrânia autorizem o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. Sua proposta é pôr fim aos debates sobre fronteiras. Frederiksen esclareceu em uma entrevista à Bloomberg que a fronteira mais significativa já foi ultrapassada. "E esse momento foi quando os russos invadiram a Ucrânia". Ela negou firmemente permitir que qualquer entidade russa diga o que é certo na NATO, na Europa ou na Ucrânia.

07:38: Medidas de Economia como Soldados Russos São Relatados como Desaparecidos

06:59 Discussão no Discord da Rússia Não Oferece Perspectivas de Resolução

Enquanto o presidente ucraniano Zelenskyy promove um "plano de vitória" nos EUA, não há sinais de resolução do conflito vindos da Rússia. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), o Kremlin mantém uma posição de desinteresse em um acordo que não envolva a completa subjugação do governo ucraniano e a desmantelamento do estado ucraniano. Recentemente, altos representantes russos expressaram relutância em participar da próxima cúpula de paz. Além disso, o porta-voz do Kremlin, Peskov, reafirmou que a Rússia não está preparada para negociar em qualquer circunstância além da rendição ucraniana e considera a NATO e o Ocidente como um adversário comum.

06:27 Zelenskyy Diz que Ação Decisiva dos EUA Poderia Acelerar Fim da Agressão Russa

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, ações resolutas pelo governo dos EUA poderiam apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia até o início do ano que vem. Em um post em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA, Zelenskyy disse que o fim do ano apresenta uma verdadeira oportunidade para intensificar a colaboração entre a Ucrânia e os EUA.

05:44 Dois Adolescentes Atacam com Fogo um Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois adolescentes atacaram com fogo um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no sábado usando uma cocktails molotov, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os dois, de 16 anos, foram presos e, segundo relatos, afirmaram ter sido oferecidos $20,000 para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Um incidente semelhante ocorreu em 11 de setembro, quando dois menores queimaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, na região de Tyumen. Houve vários atos de sabotagem em diversas regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias russas haviam sido alvo de "inimigos desconhecidos" do regime de Putin.

04:44 G7 Discutirá Entrega de Mísseis de Alcance Longo para Kyiv

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 abordarão potenciais entregas de mísseis de alcance longo para a Ucrânia, capazes de atingir território russo, na segunda-feira. Esta informação foi tornada pública pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell, durante a Assembleia Geral da ONU. Além disso, a Rússia estaria recebendo novas armas, incluindo foguetes iranianos, apesar de Teerã negar consistentemente isso.

03:50 Zelensky: "A Paz Pode Estar Mais Próxima do Que Pensamos"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa otimismo quanto à paz com a Rússia. Em uma entrevista à emissora americana ABC News, ele afirmou: "Acho que estamos mais próximos da paz do que pensamos". Durante a entrevista, ele enfatizou a importância do apoio contínuo dos EUA e de seus parceiros.

02:50 Vítimas após Ataques Russos em Saporizhzhia

As tropas russas realizaram outra série de ataques na cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia na noite de terça-feira. Uma pessoa foi morta, de acordo com o governador regional Ivan Fedorov. Um funcionário da cidade citado pela Suspilne afirmou que cinco pessoas, incluindo uma menina de 13 anos, ficaram feridas. Pelo menos 23 pessoas foram feridas em ataques anteriores à cidade, e sete pessoas ficaram feridas nas horas que antecederam e seguiram o último ataque. Dois casas foram destruídas no último ataque, embora o tipo de arma usado não tenha sido confirmado. As forças russas também atacaram a infraestrutura dentro da cidade, resultando em um incêndio que foi apagado pelos bombeiros sem feridos relatados.

1:29 Forças Ucranianas Enfrentam Pressão Intensa na Área de Pokrovsk

A situação na cidade de Pokrovsk e em Kurachove permanece tensa, de acordo com o relatório noturno das forças ucranianas. Dos 125 ataques russos ao longo da frente, mais da metade ocorreram neste setor. O principal foco dos ataques do inimigo foi Pokrovsk, de acordo com a liderança militar ucraniana. Embora observadores independentes creditem aos ucranianos terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk estrategicamente importante, a situação permanece crítica para os defensores perto de Kurachove. Os avanços das tropas russas perto de Hirnyk representam uma ameaça para cercar várias unidades lá. Da mesma forma, um flanqueamento das posições defensivas é indicado mais ao sul, perto de Vuhledar, uma cidade que os russos não conseguiram capturar em ataques frontais anteriores.

0:28 Americano Condenado na Rússia por Tentativa de Abdução de Criança

Um cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por supostamente tentar sair do país sem o consentimento de sua ex-esposa russa, levando seu filho de quatro anos com ele. Um tribunal na enclave de Kaliningrad o encontrou culpado de "tentativa de sequestro" e ordenou que ele cumpra sua pena em um campo de trabalho. O tribunal explicou no Telegram que, sem obter o consentimento de sua ex-esposa, ele tentou levar a criança para fora do país. Ele foi preso tentando cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal com seu filho, antes de ser parado pelos guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão altas devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Vítimas Fatais Relatadas Após Ataque a Vila Russa Próxima à Fronteira da UcrâniaTrês pessoas morreram e duas ficaram feridas, incluindo uma criança, em um ataque a uma vila russa próxima à fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a cinco quilômetros da fronteira, teria sido bombardeada pelo Exército Ucraniano na segunda-feira.

22:13 Zelensky Elogia Apoio Alemão Depois de Encontro em Nova YorkApós um encontro com o Chanceler Alemão Olaf Scholz em Nova York, o Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos extremamente gratos à Alemanha pelo seu apoio", disse Zelensky no X. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a Europa". No entanto, Scholz reiterou a posição da Alemanha de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Avião Russa em Declínio Envia Tripulação para Guerra na UcrâniaO único porta-aviões operacional da Rússia, o "Almirante Kuznetsov", tem sido assolado por vários problemas desde o seu lançamento nos anos 80, apesar de ter realizado apenas algumas missões. A revista "Forbes" relata que soldados da tripulação de 15,000 do Almirante Kuznetsov estão sendo cada vez mais enviados para lutar na Ucrânia, não no porta-aviões, mas como parte do seu próprio batalhão. O relatório sugere que esta é uma das medidas utilizadas pela Rússia para atingir suas necessidades mensais de recrutamento, estimadas em 30,000 novos combatentes por mês. Enquanto isso, o Almirante Kuznetsov estaria se deteriorando e é mais provável que se torne um residente permanente na costa de Murmansk.

