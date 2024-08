- Em Kharkiv, um ataque aéreo russo resulta em numerosas mortes e feridos.

Em um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv, no norte, pelo menos 4 pessoas, incluindo uma menina de 14 anos, perderam a vida. Segundo o governador militar de Kharkiv, Oleh Synyehubov, cerca de 28 pessoas ficaram feridas, e o número pode aumentar. Bombas aéreas guiadas atingiram vários alvos, incluindo um edifício residencial de 12 andares que desabou parcialmente, de acordo com declarações oficiais.

"Esta situação poderia ter sido evitada se nossas forças de defesa tivessem a capacidade de eliminar aeronaves militares russas em suas bases", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma publicação no Telegram. Ele enfatizou novamente a importância de adquirir armas ocidentais de longo alcance para atacar alvos dentro da Rússia, à luz da destruição.

As explosões ocorreram em vários distritos da antiga segunda maior cidade da Ucrânia. Ferimentos em várias crianças foram relatados, de acordo com registros governamentais. Kharkiv, situada a apenas cerca de 30 quilômetros da fronteira russa, tem sido frequentemente alvo de ataques russos. No início da invasão instituída pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, soldados russos também tentaram tomar Kharkiv, mas falharam.

Melhorar a defesa aérea é fundamental, continuou Zelensky. De acordo com Kyiv, para proteger suas próprias cidades, eles também devem neutralizar a ameaça russa. Ataques a aeroportos militares no interior da Rússia são essenciais, onde bombardeiros e caças estão estacionados. Zelensky tem defendido a autorização do Ocidente para o uso de entrega de armas para ataques em território russo quase todos os dias. Até agora, há restrições em vigor. No entanto, o país também está utilizando seus próprios drones e mísseis para os ataques. A Ucrânia tem defendido-se da invasão russa com a ajuda militar ocidental por mais de dois anos e meio.

