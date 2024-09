Em Kharkiv, nove pessoas ficaram feridas, enquanto dois mortos foram relatados em Sapporichya.

20 de março de 2023

15:46 Ucrânia: Instalações de Energia de Sumy Alvo de Novos Ataques de Drones Russos Autoridades informaram que instalações de energia na cidade nordeste de Sumy foram alvo de novos ataques de drones russos. Avaliações iniciais sugerem que não houve mortos, mas os constantes ataques colocaram uma pressão significativa no sistema de energia. Na terça-feira, a Rússia bombardeou a cidade e suas áreas vizinhas com mísseis e drones, causando uma interrupção no fornecimento de energia para aproximadamente 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

15:27 Estado-Maior Ucraniano: 1.130 Soldados Russos Mortos ou Feridos nas Últimas 24 Horas O Estado-Maior Ucraniano relatou um aumento alarmante de 1.130 soldados russos mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia registrou um total de 637.010 baixas inimigas. Nas últimas 24 horas, as forças ucranianas eliminaram 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e 6 tanques.

15:15 Ucrânia Planeja Implantar Caças F-16 Ocidentais Oficiais da Força Aérea Ucraniana elaboraram um plano de implantação para os caças F-16 ocidentais que estão por vir. Todas as tarefas atribuídas ao exército e ao ministério da defesa foram delineadas, como mencionado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. O Comando da Força Aérea também discutiu a possibilidade de expandir a frota de aeronaves e o treinamento adicional de pilotos. Muitos vozes em Kyiv defendem um treinamento básico de pilotos mais aprimorado, com a duração atual de treinamento sendo de apenas 40 dias. A Ucrânia espera receber cerca de 60 caças F-16, mas apenas alguns já foram entregues.

14:59 Rússia Relata Repelir Ataques de Drones Ucranianos em Várias Regiões A Rússia compartilhou informações sobre ataques de drones ucranianos em várias regiões. Unidades de defesa aérea conseguiram abater 54 drones ucranianos em cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, com o restante nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde moradores e blogueiros militares relatam um ataque de drone em um depósito de munições considerável em Toropets, acendendo um incêndio na cidade e exigindo a evacuação dos moradores.

14:37 Ataque Ucraniano Causa Danos Significativos em Depósito de Munições Russo Blogueiros militares relatam que o ataque ucraniano em Toropets, na região de Tver, acendeu um depósito de munições contendo Numerous toneladas de munição e foguetes. O depósito, que os blogueiros afirmam ter expandido significativamente nos últimos anos, possui 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin afirma que a situação na região agora está sob controle. Os blogueiros militares ucranianos concluem, com base em sua análise de dados, que foram infligidos danos significativos, especialmente em bunkers mais recentes.

14:00 Líder da Fração do Partido Verde Pede Debate sobre Influência Russa na Alemanha O líder da fração do Partido Verde, Konstantin von Notz, solicita uma discussão no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA demonstram os métodos astutos pelos quais as entidades russas manipulam nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o oficial de segurança interna. "Com a AfD, BSW e outros cúmplices espalhando narrativas russas em público e parlamentos, formam-se parcerias prejudiciais para sabotar os interesses alemães juntos. Indivíduos que apoiam a Ucrânia são identificados, monitorados e tentam desonrá-los publicamente".

13:42 Trolls Russos Distribuem Vídeos Falsos Sobre Kamala Harris De acordo com uma pesquisa da Microsoft, atores russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata presidencial americana Kamala Harris. Um grupo associado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para macular a campanha de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra uma multidão de apoiadores de Harris atacando um suposto participante do rali de Trump. O segundo vídeo apresenta um ator espalhando a afirmação fabricada de que Harris foi responsável por ferir uma menina em um acidente em 2011, deixando-a deficiente, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente alcançaram milhões de visualizações, de acordo com a Microsoft.

13:19 Explosões e Incêndio em Tver, Rússia Ataques de drones ucranianos, de acordo com fontes russas, acenderam um incêndio na região russa de Tver. Debris de um drone ucraniano abatido supostamente acendeu o incêndio em Toropets, exigindo a evacuação parcial dos moradores. O governador Igor Rudenya anunciou isso no aplicativo de mensagem Telegram. Bombeiros estão trabalhando para conter o fogo. A causa exata do incêndio ainda não foi determinada. Unidades de defesa aérea russa ainda estão engajadas em repelir um suposto "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, com uma população de aproximadamente 11.000 habitantes, supostamente é o local de uma instalação russa para armazenamento de foguetes, munição e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

here.

03:57 Invasão de Drone na RússiaVárias regiões russas no oeste estão sob ataque de drones ucranianos, de acordo com governadores locais. A região de Smolensk, perto da fronteira com a Bielorrússia, viu sete drones serem abatidos, anunciou o governador Vasily Anochin no Telegram. Um drone também foi derrubado sobre a região de Orjol pela defesa aérea russa, informou o governador Andrei Klichkov no Telegram. Pelo menos catorze drones foram derrubados na região de Bryansk, revelou o governador Alexander Bogomaz no Telegram. A Ucrânia alega que os ataques atingiram infraestrutura militar, energética e de transporte críticas para os esforços de guerra da Rússia.

02:56 EUA Investigam Exportações de Urânio Russo via ChinaO governo dos EUA está examinando suspeitas de que a China pode contornar a proibição de importação de urânio russo nos EUA ao importar urânio enriquecido da Rússia e exportar o seu próprio urânio para os EUA, de acordo com a Reuters. "Estamos preocupados com a contornar a proibição de importação de urânio russo", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA (UPA). "Não queremos trocar abruptamente de fontes russas para importações chinesas. Pedimos ao Departamento do Comércio que realize uma investigação." O Departamento do Comércio dos EUA ainda não comentou o assunto.

aqui.01:54 EUA Recarregarão Reservas de PetróleoDe acordo com uma fonte, os EUA pretendem reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo com até seis milhões de barris. Se executado, isso seria a maior compra desde a grande liberação em 2022. O governo dos EUA reduziu drasticamente suas reservas de petróleo em resposta aos altos preços da gasolina após a invasão da Rússia em 2022, que marcou a "maior liberação de reservas de petróleo já registrada."

00:45 Vítimas Civis em SaporizhzhiaA Rússia teria atacado a região de Saporizhzhia, deixando pelo menos dois civis mortos e cinco feridos, segundo o governador Ivan Fedorov. Além disso, o governador Fedorov revelou que Komyshuvakha na região foi "fortemente atacada", com várias estruturas e uma instalação de infraestrutura danificadas. Equipes de resgate ainda estão no local, avaliando a extensão dos danos.

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU sobre o Plano de Paz de ZelenskyA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, declarou que os EUA revisaram o plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante uma coletiva de imprensa na sede da ONU, ela afirmou: "Revisamos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que ele tem potencial para o sucesso. É crucial determinar como podemos colaborar neste empreendimento." Thomas-Greenfield expressou otimismo quanto ao progresso nas negociações de paz, sem fornecer mais detalhes. Presumivelmente, ela se referiu ao "plano de vitória" do lado ucraniano, que Zelensky apresentou no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Objeto Não Identificado se Revela Ser PássarosA Letônia emitiu um alarme falso sobre uma violação do espaço aéreo por um objeto voador não identificado. A força aérea confirmou que o objeto relatado, que veio da vizinha Bielorrússia e cruzou para a região oriental de Kraslava da Letônia, era apenas um bando de pássaros. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia anunciado um possível incursionismo, levando aviões interceptadores da NATO a decolar, mas no final não foram encontradas outras ameaças na área.

21:59 Moldávia e Alemanha Assinam Pacto de CibersegurançaA Moldávia e a Alemanha colaboram para fortalecer sua defesa contra a "guerra híbrida de Putin", de acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Falando em Chisinau, ela enfatizou: "É por isso que estamos aumentando nossos esforços para combater essas agressões." Ao oferecer equipamentos de TI, facilitar o intercâmbio de informações e realizar treinamentos, eles pretendem proteger a Moldávia de ataques cibernéticos e expor desinformação.

Você pode atualizar os eventos anteriores aqui.

here.

O conflito ucraniano em andamento continua a causar preocupações, com instalações energéticas em Sumy sendo alvo novamente de drones russos. Este incidente, juntamente com os repetidos ataques aéreos russos em cidades como Kharkiv e Saporizhzhia, coloca uma pressão significativa no sistema energético e na população civil da Ucrânia.

As tensões crescentes entre a Ucrânia e a Rússia resultaram em um alto número de baixas, com o Estado-Maior Ucraniano relatando 1130 soldados russos mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Esta figura preocupante é acrescida ao total de 637.010 baixas do inimigo registradas desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Leia também: