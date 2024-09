Em Kentucky, um chefe de distrito judicial foi tragicamente morto a tiros dentro de sua sala judicial, como declarado pelo governador do estado.

"O mundo tem demais brutalidade hoje em dia, espero que haja um caminho para um futuro mais brilhante à frente", compartilhou o governador em uma publicação no Facebook. Ele não mencionou nenhum juiz específico em sua declaração.

O infeliz incidente de violência com armas ocorreu na corte do condado de Letcher, em Whitesburg, Kentucky, como confirmado pelo médico-legista do condado, Perry Fowler, à CNN.

O Tribunal de Justiça do Kentucky reconheceu o "trágico" evento no condado de Letcher, como consta em uma publicação no Facebook.

"Estamos trabalhando de perto com as agências de aplicação da lei, como a Polícia Estadual do Kentucky, e estamos fornecendo toda a nossa cooperação durante este período desafiador", dizia a publicação.

Não foram divulgadas informações adicionais sobre o tiroteio ou qualquer prisão potencial até agora.

A CNN entrou em contato com a Polícia Estadual do Kentucky e com o juiz executivo do condado para comentários.

Esta é uma história em evolução e será atualizada conforme o necessário.

Apesar de terem expressado suas condolências no Facebook, o Tribunal de Justiça do Kentucky não revelou as identidades das pessoas afetadas pelo incidente. As autoridades estão trabalhando de perto com a gente para obter mais informações e controlar a situação.

