Em 6 de janeiro, o Congresso receberá segurança federal reforçada para o próximo evento de certificação eleitoral, marcando a primeira ocasião desse tipo desde o assalto ao Capitólio dos EUA.

Em 6 de janeiro de 2025, o processo de verificação foi classificado como um evento de segurança especial nacional pelo Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, após um pedido da Prefeita de Washington, D.C., Muriel Bowser, conforme relatado pelo Serviço Secreto dos EUA.

Essa etiqueta é atribuída a eventos importantes como o Super Bowl, posse presidencial e a cimeira da NATO deste ano, onde são necessárias medidas de segurança extensas. Essas medidas incluem uma maior presença de oficiais em serviço, fronteiras de segurança ampliadas e a incorporação de tecnologia avançada para detectar substâncias potencialmente perigosas usadas em armas de destruição em massa. O FBI também ficará de olho em potenciais ameaças nos meses que antecedem o evento.

O Serviço Secreto, responsável pela supervisão da segurança em eventos designados como NSSE, fez o anúncio na quarta-feira, citando vários relatórios, incluindo a investigação da comissão especial da Câmara sobre o motim de 6 de janeiro de 2021, como justificativa.

A Polícia do Capitólio vem se preparando para a verificação de 2025 desde o ataque ao Capitólio em 2020, com um foco maior nos últimos anos. Mais de 140 oficiais foram feridos durante o motim, de acordo com as autoridades, e a Promotoria Pública de DC já indictou mais de 1.500 pessoas envolvidas no ataque.

A Task Force de Posse do Capitólio, responsável pela planejamento de segurança para 6 de janeiro, já colaborou com agências de aplicação da lei locais, incluindo o Departamento de Polícia Metropolitana de DC, e agora está compartilhando esses planos com parceiros federais também.

De acordo com uma fonte, as agências ainda estão nas fases iniciais do planejamento das medidas de segurança para a certificação do Colégio Eleitoral.

"Eventos de Segurança Especial Nacional são eventos de extrema importância nacional", mencionou Eric Ranaghan, agente especial encarregado da Divisão de Proteção a Dignitários do USSS, ao anunciar a designação.

Ranaghan acrescentou: "O Serviço Secreto dos EUA, em colaboração com nossos parceiros federais, estaduais e locais, está comprometido em criar e executar um plano de segurança detalhado e coordenado para garantir a segurança e a segurança deste evento e seus participantes".

