- Em 2025, os prestadores de seguros enfrentam despesas elevadas com os prémios.

Em 2025, ano eleitoral, muitos segurados poderão ter que pagar mais pelo seu seguro-saúde e cuidados, segundo o Ministro da Saúde Karl Lauterbach do SPD. Ele declarou à "Der Spiegel" que um aumento na taxa de contribuição é provável. Este aumento é devido à reforma planejada dos hospitais, explicou Lauterbach, afirmando que este estágio requer investimentos de ambos o governo e os contribuintes. Ele acredita que esses investimentos acabarão por fomentar reformas que controlarão a escalada de custos a longo prazo e melhorarão o sistema.

Em resposta às perguntas sobre a carga para os contribuintes, Lauterbach reconheceu: "Você está certo." No entanto, ele enfatizou que eles também desfrutarão de serviços de saúde aprimorados, como tratamentos melhorados para doenças cardíacas ou câncer. "Eu não quero esvaziar o sistema. Precisamos desses investimentos", afirmou Lauterbach.

Este ano, a contribuição adicional obrigatória dos seguradores de saúde para seus membros aumentou em 0,1 ponto percentual, para uma média de 1,7%. Esta quantia, compartilhada pelos empregadores e empregados, também consiste na taxa geral de 14,6% dos salários brutos. Com uma membresia de mais de 58 milhões de indivíduos e 16 milhões de co-assurados, os seguradores de saúde gastam quase 300 bilhões de euros anualmente em despesas de desempenho.

No entanto, os críticos não concordam com Lauterbach. A associação dos seguradores de saúde afirmou que, em vez de um plano concreto para estabilizar financeiramente o sistema, Lauterbach parece estar satisfeito em perpetuar as contribuições adicionais crescentes. Da mesma forma, a Associação Alemã de Seguridade Social argumentou que os custos aumentados não deveriam recair apenas sobre os ombros dos contribuintes; os fundos fiscais também deveriam ser utilizados para financiá-los.

De acordo com a associação, um aumento de pelo menos 0,6 ponto percentual pode ser necessário no início de 2025 devido ao crescimento dos custos e às despesas com a reforma hospitalar. No primeiro trimestre de 2024, os seguradores relataram um déficit de 776 milhões de euros.

"O ministro da Saúde mais caro da história"

A previdência complementar prevê números vermelhos para 2024 e 2025. No ano seguinte, isso teria teoricamente exigido um aumento de 0,2 pontos na taxa de contribuição, como calculado pela associação dos seguradores de saúde, que também representa os seguradores de previdência complementar. A chefe da Federação Alemã de Seguradores Locais Gerais de Saúde (AOK), Carola Reimann, criticou Lauterbach por continuar a gastar o dinheiro dos contribuintes enquanto os custos correm o risco de sair do controle. O queijo suíço das contribuições sob Lauterbach pode lhe render o título de "ministro federal da Saúde mais caro da história".

A Alemanha, com sua população envelhecendo, enfrenta despesas mais altas devido à crescente demanda por cuidados e serviços de saúde - medicamentos, métodos de tratamento, pessoal de cuidados e custos gerais como energia. Também há vários projetos para melhorar os cuidados, desde o tratamento de emergência até reembolsos maiores para preservar a rede de médicos de família, até mais prevenção contra ataques cardíacos. No entanto, também estão previstas economias.

Uma segunda reforma da saúde está a caminho

Tanto Lauterbach quanto o Chanceler Olaf Scholz (SPD) excluíram cortes de desempenho para os segurados Despite the challenging financial landscape. A medida de estabilização adicional para os cuidados está planejada, após a execução da primeira pelo

