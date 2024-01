Em 2023, foi apresentado um número recorde de projectos de lei anti-LGBTQ

Os projectos de lei relacionados com a educação e os cuidados de saúde, em particular, atingiram níveis sem precedentes. Juntamente com uma nova tentativa de proibir o acesso a cuidados de saúde de afirmação do género para jovens transexuais, houve uma grande concentração na regulamentação do currículo nas escolas públicas, incluindo discussões sobre a identidade de género e a sexualidade.

Os cuidados de saúde de afirmação do género são cuidados medicamente necessários e baseados em provas que utilizam uma abordagem multidisciplinar para ajudar uma pessoa a fazer a transição do género que lhe foi atribuído à nascença para o seu género afirmado - o género pelo qual uma pessoa quer ser conhecida.

Foram apresentados novos projectos de lei quase todos os dias e o panorama está a mudar rapidamente. "Um projeto de lei que foi apresentado ontem é quase uma notícia velha", disse Kat Carrick, professora do Programa de Política e Prática de Saúde LGBT da Universidade George Washington, numa entrevista à CNN em abril.

Até o final do ano, 84 projetos de lei foram sancionados em 23 estados. Isso representa 16% do número total de projetos de lei apresentados em todo o país em 2023. Tennessee e Dakota do Norte empataram com o maior número de projetos de lei anti-LGBTQ aprovados, com 10 cada.

Mais de uma dúzia dos projetos de lei aprovados no ano passado estão sendo contestados em tribunal, de acordo com a ACLU.

"Vimos o escopo e a escala desses ataques aumentarem nos últimos anos, começando por volta de 2020-2021", disse Gillian Branstetter, estrategista de comunicações da ACLU, à CNN em abril. "Não é apenas o número total que piorou, mas a extremidade dos projetos de lei."

