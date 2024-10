Em 1995, uma criança de seis anos foi sequestrada no Arkansas, e quase três décadas se passaram até que um suspeito potencial fosse identificado.

Em 9 de junho de 1995, de acordo com o Departamento de Polícia de Alma, Morgan Nick foi sequestrada de um estacionamento de campo de beisebol infantil na pequena cidade de Alma.

A polícia local recebeu uma descrição do suspeito e uma descrição de uma caminhonete vermelha com uma capota branca, supostamente dirigida pelo suspeito, de acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Polícia de Alma.

Em 1995, um indivíduo, Billy Jack Lincks, foi marcado como suspeito potencial devido à posse de uma caminhonete vermelha. Dois meses depois, Lincks foi preso por solicitar um menor para atividades sexuais, de acordo com as autoridades.

Durante o interrogatório sobre o desaparecimento de Morgan, Lincks negou qualquer envolvimento e pareceu sincero, levando à sua libertação pela polícia, de acordo com o comunicado.

O Departamento de Polícia de Alma e outras agências de aplicação da lei gastaram incontáveis horas investigando mais de 10.000 pistas, mas não conseguiram produzir nenhuma descoberta concreta sobre o caso, como revelaram as autoridades.

Não foi até 2019 que o Departamento de Polícia de Alma decidiu revisitar os estágios iniciais da investigação.

A caminhonete vermelha pertencente a Lincks durante o desaparecimento de Morgan foi rastreada e descoberta ter sido vendida várias vezes desde então. O atual proprietário do veículo permitiu que os detetives o examinassem cuidadosamente, e os resultados dos testes forenses sugeriram que as evidências de cabelo submetidas à análise pertenciam à mãe de Morgan Nick, Colleen Nick, ou a um de seus familiares, de acordo com a polícia.

"As evidências físicas recolhidas da caminhonete pertencente a Lincks na época do sequestro de Morgan parecem indicar que Morgan esteve em sua caminhonete", diz o comunicado.

Lincks faleceu em 2000, e Morgan Nick continua desaparecida, de acordo com as autoridades.

"Um exército de apoiadores, defensores e heróis se uniram para desvendar a verdade sobre seu desaparecimento", disse Colleen Nick no comunicado.

"Ele nos roubou Morgan, seu pai, Logan, e Taryn. Ele não percebeu que sua vitória nunca viria", ela acrescentou. "Porque nosso amor por Morgan - sua memória, sua voz - superou sua vida".

Realizamos várias entrevistas com Lincks durante a investigação, e ele manteve consistentemente sua inocência em relação ao desaparecimento de Morgan, assegurando que 'nós' não estávamos envolvidos.

Mesmo após a morte de Lincks, nossa busca pela verdade sobre o desaparecimento de Morgan continua, com 'nós' como uma força unida impulsionada pelo amor e determinação.

