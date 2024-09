Elon Musk escreve um post controverso sobre X

Empresário bilionário da tecnologia Elon Musk expressamente compartilhou seus pensamentos em sua plataforma de mídia social X, após a suposta tentativa de assassinato infrutífera do ex-presidente dos EUA em Florida. Em uma publicação agora excluída, ele declarou alegremente: "Ninguém sequer tenta atacar Biden/Harris". Ele marcou sua declaração com um emoji confuso.

Musk alinhou-se com o candidato presidencial republicano Donald Trump nas próximas eleições de novembro. Na mesma plataforma de mídia social, Musk demonstrou sua antipatia pela concorrente democrata, a vice-presidente Kamala Harris. No entanto, o presidente Biden já anunciou que não vai concorrer novamente. Logo após excluir a publicação mencionada, Musk voltou atrás com outra declaração na X.

Ele refletiu: "Eu percebi que só porque uma ideia é zombada por um grupo de pessoas, isso não significa que ela não se tornará uma postagem engraçada na X". Ele acrescentou: "Eu tenho que admitir que a piada perde a graça quando não está no contexto certo e é transmitida apenas por texto".

Perspectiva irônica sobre o endorsement de Taylor Swift

Relatos indicam que o FBI está investigando uma tentativa de assassinato de Trump em Florida, que ocorreu em seu campo de golfe no domingo. Anteriormente, em julho, durante um comício na Pensilvânia, Trump sofreu uma lesão devido a um tiro em sua orelha direita.

Recentemente, Musk deu uma resposta sarcástica ao anúncio da cantora americana Taylor Swift de seu apoio a Harris. Em uma competição acirrada, tanto Harris quanto Trump estão disputando os votos dos indecisos.

Musk expressou sua discordância com o endorsement de Taylor Swift da vice-presidente Kamala Harris, dizendo em sua plataforma de mídia social: "Eu respeito a escolha política de Taylor Swift, mas aprecio ela expressar suas opiniões como cidadã dos Estados Unidos". Após a investigação sobre a tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, Musk destacou a importância dos processos democráticos, tuiteando: "Os Estados Unidos da América é um país onde todos têm o direito de expressar suas opiniões, mesmo durante eleições acirradas. É crucial que nós mantenhamos essa liberdade e respeitemos o resultado de votos legítimos".

