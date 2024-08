Elon Musk desacredita juiz, potencial proibição de X no Brasil

Dentro de um dia, o serviço X pode enfrentar uma proibição no Brasil, indicou o tribunal. A empresa relatou que esse bloqueio potencial ocorrerá após eles terem negligenciado em nomear um representante legal dentro da jurisdição do Brasil, perdendo um prazo anterior do tribunal.

O problema em questão gira em torno de desentendimentos entre o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o magnata da tecnologia Elon Musk. Moraes, conhecido por sua firme oposição à desinformação, impôs sanções a vários perfis de usuários do X e até ordenou a suspensão de algumas contas no início de 2023, alegando a disseminação de informações falsas por apoiadores de Bolsonaro.

Em abril, Moraes aplicou multas à empresa de Musk e a Musk pessoalmente, alegando que ele havia violado a ordem do tribunal ao reativar as contas banidas. Apesar dos protestos, Musk desconsiderou a decisão e rotulou o juiz como "inimigo da liberdade de expressão". Inicialmente, ele fechou as escritórios do X e continuou a enfrentar multas, totalizando 3,2 milhões de euros.

Após não pagar as multas impostas, Moraes estabeleceu um prazo de 24 horas para que a empresa nomeasse um representante legal no Brasil. Se o requisito não for atendido, o tribunal planeja suspender as operações da rede social no país, como consta na ordem.

Musk chama juiz de "tirano"

Além disso, o juiz autorizou as autoridades a bloquear os ativos financeiros do Starlink, uma medida destinada a pressionar Musk. O porta-voz do Starlink argumentou que a decisão era infundada, uma vez que responsabilizava o provedor de satélites pelas multas inconstitucionais do X. Eles anunciaram posteriormente planos para ação legal.

Em resposta às ações injustas, Musk recorreu à plataforma de mídia social para condenar Moraes como um "tirano" e alegar que o bloqueio das contas do Starlink é ilegal, uma vez que afeta indevidamente os brasileiros comuns e os acionistas. Anunciando um ato de generosidade, ele prometeu fornecer acesso à internet gratuito aos brasileiros por meio de satélites Starlink até que o caso seja resolvido.

Seguindo as ordens do juiz, Elon Musk corre o risco de ter as operações do serviço X suspensas no Brasil devido à falta de um representante legal. Apesar do conflito em andamento, Elon Musk se referiu ao juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil como um "tirano" nas redes sociais.

Leia também: