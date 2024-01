Eleitor do Iowa apela a DeSantis para que enfrente Trump à medida que se aproximam os caucuses

Mas pelo menos um eleitor do Iowa quis saber - porque é que não se está a dirigir mais energia para o primeiro classificado?

"Porque não o atacaram diretamente?" perguntou Chris Garcia, um eleitor que planeia votar em DeSantis, durante uma reunião da câmara municipal na quarta-feira. "No meu ponto de vista, está a ser muito brando com ele".

A pergunta desencadeou um prolongado vai-e-vem entre Garcia e DeSantis, que argumentou que fez um esforço para explicar as diferenças entre ele e o primeiro classificado, mas que se recusa a "difamá-lo pessoalmente".

A troca de palavras realçou o facto de uma potencial corrida para o segundo lugar, que se intensificou durante meses, ter deixado Trump praticamente incólume e numa faixa própria - para grande frustração de republicanos como Garcia.

Garcia não ficou satisfeito, dizendo à CNN que tencionava apoiar DeSantis, mas estava a pedir-lhe que confrontasse Trump de forma mais agressiva.

"Não sei se ele será capaz de fazer isso a menos que vá atrás de Trump", disse Garcia, um republicano de Woodward, Iowa.

Enquanto DeSantis e Haley têm vindo a acentuar gradualmente as suas diferenças em relação a Trump, têm investido muito mais na tentativa de se destruírem mutuamente, particularmente com os seus respectivos grupos externos a gastarem milhões em anúncios de ataque na televisão.

DeSantis e dois super PACS que apoiam a sua candidatura, Never Back Down e Fight Right, gastaram 7,6 milhões de dólares para atingir Haley no ano passado, só no Iowa, em comparação com menos de 500 mil dólares destinados a Trump, de acordo com uma análise da CNN da AdImpact, uma empresa de controlo de dados.

Por seu lado, Haley e o seu principal superPAC gastaram cerca de 10 milhões de dólares a visar DeSantis, segundo a análise, com apenas 1,5 milhões de dólares dirigidos a Trump.

A investida produziu um vertiginoso vai-e-vem de anúncios, muitos dos quais ridicularizaram DeSantis pela sua anterior adoração por Trump e menosprezaram Haley pela sua anterior admiração por Hillary Clinton. Os anúncios têm feito relatos contundentes das suas respectivas relações com o desenvolvimento de negócios na China durante o seu tempo como governadores da Carolina do Sul e da Florida.

"Vemos todo o dinheiro que foi gasto contra o governador DeSantis ou contra a governadora Haley, mas quanto desse dinheiro está a ser gasto contra Trump?", disse Bob Vander Plaats, presidente do Iowa Family Leader, uma organização influente entre os evangélicos. "É isso que as pessoas estão realmente a perguntar".

Durante meses, os candidatos têm enfrentado uma pressão crescente para estabelecerem distinções mais nítidas entre eles e Trump, que tem dominado as sondagens nacionais e as primeiras primárias.

Mas os rivais de Trump também correm o risco de alienar os seus apoiantes, muitos dos quais se tornaram ainda mais leais na sequência dos problemas legais do antigo presidente. Os candidatos que mais atacaram Trump, como os ex-governadores Chris Christie, de Nova Jersey, e Asa Hutchinson, do Arkansas, não conseguiram se impor.

DeSantis, Haley e o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy afirmaram que, se eleitos presidentes, perdoariam Trump - que enfrenta quatro acusações criminais - se ele fosse condenado. Também o defenderam depois de o secretário de estado democrata do Maine ter retirado Trump das eleições primárias do estado no mês passado.

Vander Plaats, que apoiou DeSantis no ano passado, disse que todos os candidatos republicanos enfrentaram um delicado ato de equilíbrio ao confrontar um ex-presidente que exerce tanta lealdade no Partido Republicano.

"É um argumento com nuances", disse Vander Plaats. "Para os eleitores de Trump, a sua segunda escolha é DeSantis, por isso, se vão tentar afastar o eleitor de Trump para vir ter convosco, não podem aliená-lo."

Dinheiro e pressão

No capítulo final da corrida ao Iowa, as fortunas financeiras de DeSantis e Haley mudaram. DeSantis e os seus aliados externos há muito que detêm uma vantagem na angariação de fundos, mas as finanças estão agora muito mais apertadas, dizem os assessores, uma vez que Haley está a desfrutar da maior recompensa de contribuições até agora.

A sua campanha anunciou na quarta-feira que angariou 24 milhões de dólares no último trimestre do ano passado - mais do dobro do trimestre anterior - colocando-a numa situação financeira sólida.

Doug Stout, um ativista republicano de longa data que viu todos os candidatos nas suas visitas ao Iowa durante o ano passado, disse que ainda está dividido entre DeSantis e Haley. Ele acredita que ambos os candidatos representariam um futuro forte para o Partido Republicano.

"Precisamos de um governador como candidato republicano", disse Stout na quarta-feira, ao sair do evento de DeSantis em Waukee. "É mau que se tenha transformado em algo em que ambos parecem estar a lutar pelo segundo lugar. Não estão a lutar pelo segundo lugar. Estão a lutar pela presidência".

DeSantis está a enfrentar uma pressão especial para se diferenciar de Trump no Iowa, onde apostou o seu futuro político. Privada e publicamente, os aliados de DeSantis expressaram dúvidas sobre se ele será capaz de vencer em Iowa.

Ele também está a ficar para trás nas despesas. O SFA Fund, Inc., o super PAC que apoia Haley, gastou 30 milhões de dólares em publicidade no Iowa, enquanto a campanha de Haley gastou mais 4,7 milhões de dólares, grande parte dos quais nas últimas semanas. Os Super PACs que apoiam DeSantis gastaram apenas 25,9 milhões de dólares. A campanha do governador da Florida gastou 2,7 milhões de dólares no estado.

Na quarta-feira, DeSantis mostrou-se confiante de que "se sairia bem" em Iowa, citando o jogo de base da sua campanha, incluindo os 1.500 capitães de distrito que o apoiam.

"Não se trata de uma primária em que basta enviar um boletim de voto ou picar o ponto", disse DeSantis aos jornalistas após o evento. "Portanto, fizemos tudo o que fizemos com isso em mente, e penso que vão continuar a ver coisas muito, muito boas."

Em Waukee, DeSantis centrou-se nos fracassos de Trump em cumprir partes importantes da sua plataforma de 2016, como um muro fronteiriço pago pelo México, e disse que o antigo presidente teria dificuldade em recrutar pessoal. Ele também argumentou que Trump teria dificuldade em ser eleito.

"Precisamos de alguém que seja capaz de, obviamente, galvanizar os republicanos e depois conquistar as pessoas que desaprovam as políticas de Biden", disse DeSantis. "Meu medo com Trump é que há pessoas que desaprovam Biden, mas também discordam de Trump, então eles não fariam isso."

Sobre esse ponto, Garcia pareceu concordar.

"Estou disposto a apoiá-lo porque não acho que Trump seja elegível", disse ele à CNN.

David Wright, da CNN, contribuiu para esta história.

