Eis o que pode fazer com a sua árvore de Natal agora que as férias terminaram

Mas agora, as férias passaram e os presentes desapareceram, as agulhas começaram a cair no chão e o baú transformou-se num glorioso poste para arranhar gatos.

Então, o que é que se faz com ele agora?

Aqui estão algumas coisas que pode fazer para reciclar, reutilizar ou eliminar a sua bela árvore.

Reciclar a árvore transformando-a em adubo ou composto

Felizmente, a sua árvore é biodegradável, pelo que pode ser facilmente devolvida à natureza. Se tiver uma pilha de compostagem, deite-a lá.

Muitos sítios também aceitam árvores não decoradas e passam-nas por um triturador de madeira para serem transformadas em adubo e composto.

E, por amor de Deus, não passe a sua árvore pelo triturador com o fio de luzes ainda aceso.

Sonhe com algumas ideias de paisagismo encantadoras

Se for uma criatura astuta, há muitas formas criativas de utilizar uma árvore velha no seu paisagismo.

Corte o tronco em fatias e utilize-as para revestir os seus canteiros de flores ou passadiços. Também é possível criar uma exposição dinâmica no jardim, cortando pedaços de tronco com diferentes espessuras e utilizando-os como suportes para vasos.

Os jardineiros mais experientes podem também utilizar os ramos da sua árvore para revestir os canteiros de flores perenes. Os ramos sempre verdes apanharão a queda de neve e isolarão o pedaço de terra dos calafrios do inverno.

Para as plantas que precisam de um pouco mais de apoio, os ramos podem também ser utilizados como estacas naturais.

Utilize-os como combustível para fogueiras ao ar livre

Os ramos secos e os pedaços de tronco darão uma lenha fabulosa para uma fogueira ou fogueira ao ar livre, mas certifique-se de que a fogueira não é feita no exterior.

Quando as árvores de Natal ardem, libertam creosoto - uma substância altamente inflamável e tóxica constituída principalmente por alcatrão - no fumo do fogo. O creosoto pode acumular-se no interior da sua chaminé, aumentando o risco de um incêndio na chaminé.

Aproveite-a como uma árvore

Quem diria que poderia utilizar a sua árvore como uma árvore? Se comprou uma árvore de Natal em vaso ou uma que tem as raízes enroladas em serapilheira, provavelmente já tinha esta solução em mente.

A compra de uma árvore com as raízes intactas permite-lhe plantá-la depois das férias, dando-lhe uma bela adição perene ao seu jardim que pode ser apreciada durante todo o ano.

Refrescar a sua casa

O cheiro perfumado das agulhas das árvores de folha perene pode durar muito tempo depois de a árvore ter desaparecido.

Basta retirar as agulhas da árvore antes de a deitar fora e colocá-las em saquetas ou taças de água para continuar a desfrutar do cheiro festivo durante mais algum tempo.

Elimine a sua árvore e ajude a sua comunidade

Muitas comunidades descobriram como utilizar as árvores de Natal velhas de forma criativa.

No centro-norte de Nova Jersey, a Somerset County Park Commission tem um programa anual gratuito de reciclagem de árvores de Natal. As árvores são transformadas em lascas de madeira e cobertura vegetal que são utilizadas no sistema de parques para proteger e apoiar a vida vegetal. A cidade de Nova Iorque tem um programa semelhante.

A cidade de San Diego também oferece um programa gratuito com 16 locais onde os residentes podem deixar as árvores que são convertidas em composto, cobertura vegetal e aparas de madeira que podem ser compradas ao longo do ano.

Verifique com o seu bairro, condado, cidade ou grupos locais para ver se eles precisam de árvores nesta temporada.

Este artigo foi originalmente publicado em dezembro de 2019 e foi atualizado.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com