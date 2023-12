Eis como seguir o Pai Natal em todo o mundo, graças ao NORAD

Enquanto se espera ouvir o tilintar dos sinos no ar que significa que o Pai Natal está próximo, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte tem um sistema de localização para mostrar o progresso do homem alegre em todo o mundo.

O NORAD, que é responsável pela proteção dos céus dos Estados Unidos e do Canadá, ativa o seu sistema de localização do Pai Natal às 6h00 ET da véspera de Natal. As pessoas podem seguir a viagem do Pai Natal à volta do mundo no sítio Web do NORAD ou podem telefonar para o centro de comando através do número 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723).

"Só no ano passado, o NORAD atendeu mais de 73.000 chamadas apenas no dia 24 de dezembro", disse esta semana o secretário de imprensa do Pentágono , Major-General Patrick Ryder.

O serviço de localização também pode ser acedido através da aplicação NORAD Tracks Santa, das redes sociais, do Amazon Alexa, do OnStar, do SiriusXM e do motor de busca Bing, de acordo com um comunicado de imprensa do NORAD.

Este é o 68.º ano em que o NORAD acompanha a viagem do Pai Natal pelo mundo. Tudo começou por acaso, segundo o sítio Web do NORAD, em 1955, quando um anúncio de um jornal local informou as crianças de que podiam telefonar diretamente ao Pai Natal - só que o número de contacto estava mal impresso.

"Em vez de telefonar ao Pai Natal, a criança ligou para o Centro de Operações do Comando de Defesa Aérea Continental (CONAD) em Colorado Springs, Colorado", diz o sítio Web.

"O Coronel da Força Aérea Harry Shoup, o comandante de serviço nessa noite que atendeu o telefonema da criança, apercebeu-se rapidamente de que tinha sido cometido um erro e garantiu à criança que ele era o Pai Natal. Depois de mais chamadas recebidas, Shoup designou um oficial de serviço para continuar a responder às chamadas e nasceu uma tradição que continuou quando o NORAD foi formado em 1958."

Assim começou a tradição, de acordo com o NORAD, que a tem mantido desde há décadas. Milhões de famílias e crianças em todo o mundo utilizaram o serviço de localização para monitorizar o paradeiro do Pai Natal, segundo o NORAD.

"Ao longo dos anos, muitos aviões de combate diferentes interceptaram o Pai Natal", disse o tenente-general Blaise Frawley, do NORAD, a Lester Holt, da NBC. "Normalmente, damos-lhe um 'abanão de asas' quando descolamos".

- Tricia Escobedo e Zoe Sottile da CNN contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com