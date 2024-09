É um cenário surrealista ou uma ilusão: o vídeo mostra uma troca de prisioneiros?

16:03 Ucrânia: Avanço Russo em Kursk Empaca

O "Kyiv Post" esteve presente na troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia em 14 de setembro, registrando as primeiras conversas entre soldados ucranianos recém-libertados e suas famílias. Como parte da troca, 103 soldados foram devolvidos aos seus países de origem. Os soldados russos foram capturados durante a ofensiva ucraniana em Kursk.

16:03 Ucrânia: Avanço Russo em Kursk Empaca

Fontes ucranianas relatam uma parada no avanço russo na região de Kursk. Um porta-voz do comando regional ucraniano informou à AFP que os russos tentaram um ataque pelos flancos, mas foram eventualmente rechaçados. A situação agora está estável e "sob controle", de acordo com o porta-voz, Oleksiji Dmitratschkiwsky. A Rússia teria alcançado algumas vitórias menores, mas essas conquistas agora se transformaram em uma quase cerco, afirmou o porta-voz militar. Segundo seus relatórios, milhares de civis russos ainda estão na região ocupada pelas forças ucranianas em Kursk.

15:42 Alemanha Pretende Fornecer Assistência Médica Adicional à Ucrânia

O governo alemão está destinando mais €50 milhões para o cuidado médico de soldados ucranianos feridos. O ministro federal das Finanças, Christian Lindner, comentou: "Continuamos ao lado da Ucrânia". Com esse plano, eles pretendem garantir a segurança dos tratamentos necessários na Alemanha. Hospitais alemães já trataram 1.173 soldados e civis ucranianos gravemente feridos, de acordo com a ministra do Interior, Nancy Faeser. Ela disse que essa ajuda é uma questão humanitária e será continuada. Os custos para o tratamento de feridos de guerra serão acertados mais tarde de forma simples pela Administração Federal.

15:07 Incidentes de Tiro na Sede da Varejista Online Russa

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de invasão na sede de Moscou da varejista online russa Wildberries. Uma pessoa morreu, segundo a mídia russa. A empresária Tatjana Bakaltschuk explicou no Telegram que seu ex-marido, Vladislav Bakaltschuk, e dois ex-gerentes da Wildberries tentaram tomar as instalações de Moscou da empresa.

14:43 Índia Pode Continuar a Comprar Óleo Russo a menos que Haja Sanções

A Índia admitiu que continuará a comprar óleo russo enquanto o país não estiver sob sanções. O site de notícias online "Ukrajinska Prawda" relatou isso, citando a Reuters. O ministro indiano do Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri, afirmou: "Se as empresas não forem afetadas por sanções, comprarei da fonte mais barata". Ele acrescentou que outros países europeus e empresas japonesas também compram óleo russo. A Índia recebe 88% de suas importações de petróleo e é o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo. O comércio entre a Rússia e a Índia teria dobrado desde 2022.

14:05 Munz: Nenhum Desconforto do Kremlin com os F-16s na Ucrânia

Os primeiros caças a jato ocidentais F-16 agora estão operacionais na Ucrânia, mas, devido à falta de autoridade para lançar mísseis profundamente na Rússia, o Kremlin não está muito preocupado, explica Rainer Munz do ntv de Moscou.

13:45 Kremlin: Comentários de Stoltenberg sobre Armas de Longo Alcance São Perigosos

A Rússia criticou os comentários do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosos". Em uma entrevista ao "The Times", ele sugeriu que não seria uma linha vermelha para a Rússia se a Ucrânia fosse autorizada a atingir alvos mais profundos na Rússia com armas ocidentais de maior alcance. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskow, disse: "Essa provocação descaso pelas declarações do presidente russo Vladimir Putin é uma ação pouco sábia e pouco profissional". O presidente russo Putin alertou que, se os países permitirem o uso de mísseis de maior alcance, esses países se tornarão diretamente envolvidos no conflito.

13:17 Especialistas Encontram Explosivos e Equipamento Militar na Usina Nuclear de Zaporizhzhia

A usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, ocupada por soldados russos no início da guerra, contém tropas armadas e equipamento militar. Além disso, minas antipessoais foram colocadas ao redor das cercas internas e externas da usina, segundo a Organização Internacional de Energia Atômica (OIEA). Os especialistas da OIEA foram proibidos de inspecionar algumas partes dos salões de turbinas durante todo o período de relatório, e a usina nuclear tem sido uma fonte de preocupação desde sua ocupação. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento também pegou fogo.

12:41 Kremlin Avisa sobre Aumento de Tensões no Oriente Médio após Explosões de Pagers

Após a explosão em massa de centenas de rádios de bolso no Líbano, o Kremlin em Moscou emitiu um alerta sobre potenciais agravamentos em uma "região explosiva". O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskow, afirmou: "O que quer que tenha acontecido, certamente levará a um aumento adicional de tensões". O Líbano está situado em uma região altamente volátil, e todo evento como esse tem o potencial de desencadear mais conflitos. O Ministério das Relações Exteriores russo descreve o incidente como outro caso de "guerra híbrida" contra o Líbano.

12:24 Ucrânia Aumenta Orçamento em Mais de 10 Bilhões de Euros para Soldados

O governo ucraniano aprovou um orçamento adicional de mais de 10 bilhões de euros, principalmente para despesas militares. Esse aumento no gasto eleva o orçamento total para cerca de 81 bilhões de euros, representando um aumento de 13%. O principal motivo dessa emenda orçamentária é para pagar bônus de setembro aos soldados e tropas estacionadas nas linhas de frente.

11:36 Sharma: F-16 Jets Não Podem Trazer Mudança SignificativaO presidente ucraniano Zelenskyj fez um pedido de 128 caças F-16 para obter supremacia aérea. No entanto, apenas cerca de 60 aeronaves foram prometidas por nações estrangeiras, o que é menos da metade do número necessário. Kavita Sharma, correspondente da ntv, vê isso como um passo promissor com o início da entrega de aeronaves e treinamento de pilotos. No entanto, há desafios iniciais com os sistemas de armas utilizados.

11:16 Serviço de Inteligência da Ucrânia: Ucrânia Responsável pelo Ataque ao Depósito RussoUma fonte do Serviço de Inteligência da Ucrânia (SBU) confirmou ao Independent de Kiev que o ataque da noite anterior a um grande depósito de munições em Toropez, na Rússia, que abrigava mísseis e outras armas, foi realizado pela Ucrânia. A fonte acrescentou que o galpão "foi apagado da face da terra" após o impacto de drones ucranianos, resultando em uma enorme explosão. O SBU da Ucrânia está trabalhando em conjunto com seus parceiros militares para reduzir sistematicamente as capacidades de foguetes do inimigo, utilizadas para atacar cidades ucranianas. Estão sendo desenvolvidos planos para executar operações semelhantes contra outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Podem Licitar para Contrato de RamsteinPela primeira vez, fabricantes de drones ucranianos podem participar de licitações organizadas pela Coalizão de Drones no formato de Ramstein. Isso oferece aos fabricantes ucranianos a chance de licitar em duas categorias diferentes: drones de visão em primeira pessoa (FPV) e drones de interceptação. Oficiais ucranianos consideram isso como um grande impulso à produção local, com todas as propostas avaliadas pela Coalizão de Drones. Os vencedores receberão contratos para testes adicionais. Se bem-sucedidos, os estados de Ramstein planejam encomendar os vencedores da competição para produção em grande escala.

10:27 Vídeo do Ataque ao Depósito Russo Circula Embora o Kremlin não tenha reconhecido oficialmente, o governador da região de Tver anunciou no Telegram que ataques de drones ucranianos causaram um grande incêndio em um depósito de armas. Os residentes foram evacuados e há footage online do incêndio.

09:39 Vítimas em Kharkiv e Zaporizhzhia A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, foi submetida a outro pesado ataque aéreo russo no dia anterior. Bombas guiadas detonaram em vários distritos, resultando em 9 feridos. Este é mais um caso em uma série de recentes ataques civis. Uma mulher foi morta e 43 outras pessoas, incluindo 4 crianças, ficaram feridas por uma bomba de precisão em Zaporizhzhia no domingo. Foram relatados ataques aéreos russos em assentamentos próximos na região de Zaporizhzhia, resultando na morte de mais duas pessoas.

08:46 Infraestrutura de Energia em Sumy é Alvo de Novos Ataques Autoridades locais em Sumy, uma cidade do nordeste da Ucrânia, afirmam que a infraestrutura de energia foi alvo de drones russos pelo segundo dia consecutivo. Embora não haja relatos de vítimas, os ataques repetidos colocaram uma grande pressão no sistema de suprimento de energia. Na terça-feira, drones e mísseis russos atacaram a infraestrutura de energia na cidade e região de Sumy, deixando mais de 280.000 lares sem energia por algum tempo, de acordo com o Ministério da Energia.

08:27 Estado-Maior Ucraniano Registra 1.130 Vítimas Russas em 24 Horas De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, 1.130 soldados russos foram mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da agressão russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia documentou 637.010 baixas do inimigo. As forças ucranianas destruíram 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques, de acordo com seus próprios registros nas últimas 24 horas.

07:55 Força Aérea Ucraniana Finaliza Planos de Desploiamento de F-16 O presidente ucraniano Zelenskyy anunciou que os planos de implantação de aeronaves de caça Ocidentais F-16 foram finalizados pela Força Aérea e Ministério da Defesa da Ucrânia. Além disso, foram realizadas discussões com comandantes aéreos sobre a perspectiva de aumentar a frota aérea e expandir o treinamento de pilotos. Dadas as vítimas recorrentes, algumas vozes em Kiev defendem um treinamento inicial mais abrangente de pilotos, que atualmente dura 40 dias. A Ucrânia espera receber cerca de 60 caças F-16, já que apenas alguns já foram entregues.

07:19 Exército Russo Repela Ataques de Drones Ucranianos em Várias Regiões O Ministério da Defesa da Rússia relata vários ataques de drones ucranianos em várias regiões. A defesa aérea conseguiu interceptar 54 drones ucranianos em cinco regiões russas nas últimas 24 horas, de acordo com a TASS. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, e o restante foi eliminado em Bryansk, Belgorod, Smolensk e Oryol. O relatório da TASS não menciona a região de Tver, onde surgiram relatos de um ataque de drone ucraniano a um grande depósito de munições, que provocou um incêndio na cidade de Toropets, levando à evacuação de residentes.

06:57 Blogueiros Militares: Incêndio Intenso Devasta Depósito de Munições Russo De acordo com blogueiros militares, o ataque ucraniano à cidade russa de Toropets, na região de Tver, incendiou um grande depósito de munições. Este depósito, segundo os blogueiros, passou por uma recente expansão e agora abriga 42 bunkers fortificados e 23 armazéns e oficinas. De acordo com o ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin, a situação na região permanece sob controle, como ele afirmou no Telegram. Com base em sua análise de dados, os blogueiros militares ucranianos acreditam que danos significativos foram infligidos, especialmente em bunkers mais recentes.

06:20 Vice-líder do Grupo Parlamentar do Partido Verde: AfD e BSW Divulgam Narrativas RussasO vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Konstantin von Notz, sugere um debate parlamentar sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Os documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA revelam de forma clara os métodos insidiosos pelos quais as entidades russas interferem na nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz o político do interior. "Com a AfD, BSW e outros colaboradores propagando narrativas russas em público e parlamentos, alianças danosas são formadas para minar os interesses alemães juntos. Apoiantes da Ucrânia são alvo, espionados e tentativas são feitas para difamá-los publicamente."

05:42 Trolls Russos Distribuem Vídeos Falsos sobre Kamala HarrisDe acordo com pesquisadores da gigante de software Microsoft, atores russos intensificaram sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo afiliado ao Kremlin, chamado Storm-1516, lançou dois vídeos fabricados desde o final de agosto para descreditar a campanha de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de apoiadores de Harris supostamente agredindo um participante em um suposto comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator promovendo a falsa afirmação de que Harris foi responsável por um acidente em 2011 no qual uma menina ficou ferida, ficou incapacitada e fugiu do local. Ambos os vídeos são relatados como tendo recebido milhões de visualizações.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, RússiaUm ataque de drone ucraniano, segundo relatórios russos, causou um incêndio na região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído acenderam um incêndio na parte oeste da região na cidade de Toropez, levando à evacuação parcial de moradores, de acordo com o governador da região, Igor Rudenya, via plataforma de mensagem Telegram. Bombeiros estão trabalhando para conter o incêndio. A origem do incêndio não é imediatamente aparente. Unidades de defesa aérea russa ainda estão engajando drones inimigos para repelir um "ataque em massa de drones" na cidade. A cidade, com uma população ligeiramente superior a 11.000, supostamente abriga um arsenal russo para armazenar mísseis, munição e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de DroneA Ucrânia está atacando várias regiões no oeste da Rússia com drones, segundo afirmam governadores locais. Sete drones ucranianos foram abatidos na região de Smolensk perto da fronteira com a Bielorrússia, de acordo com o governador Vasily Anochin via aplicativo de mensagem Telegram. A defesa aérea russa eliminou um drone sobre a região de Orjol, como afirmou o governador Andrei Klychkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo em Kyiv afirma que os ataques atingem infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais aos esforços de guerra de Moscou.

02:56 Comércio Triangular: EUA Investigam Possível Contornar Proibição de Urânio Russo com ChinaO governo dos EUA está investigando uma possível contornar a proibição de importação de urânio russo nos EUA pela China. Há preocupações de que a China esteja importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua produção doméstica para os EUA, de acordo com relatórios da Reuters de fontes governamentais. "Estamos preocupados que a proibição de importação de urânio russo possa estar sendo contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos fechar a torneira russa e de repente todo o material vir da China. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar isso." O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu inicialmente a um pedido de comentário.

01:54 Fontes Internas: EUA Pretendem Aumentar Reservas de PetróleoO governo dos EUA planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo, de acordo com uma fonte interna. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo, considerando os preços atuais, revelou uma fonte familiar ao assunto. Se a compra for concluída, será a maior aquisição desde um grande lançamento em 2022, que foi então o "maior lançamento de reservas de petróleo da história". Em resposta ao aumento dos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, que foi então o "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque em ZaporizhzhiaA Rússia atacou a região de Zaporizhzhia durante a noite, resultando na morte de pelo menos dois civis e no ferimento de cinco mais, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Ele posteriormente esclareceu que a Rússia havia "assediado pesadamente" a comunidade de Komyshuvakha na região. Vários edifícios e uma instalação de infraestrutura também foram danificados. Os serviços de emergência continuam a operar no local, e a extensão dos danos ainda está sendo avaliada, de acordo com o "Kyiv Independent".

11:38 PM Embaixadora dos EUA na ONU: Observamos a estratégia de ZelenskyA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, menciona que o lado dos EUA notou a nova "estratégia de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com o "European Pravda", esta informação vem de uma conferência de imprensa na sede da ONU. "Observamos a estratégia de paz do presidente Zelensky. Achamos que é uma tática que poderia ser eficaz. Precisamos compreender como podemos contribuir para isso", ela continuou. A embaixadora dos EUA expressou otimismo em relação à situação de paz, sem fornecer mais detalhes. Thomas-Greenfield provavelmente se refere à estratégia conhecida como "plano de vitória" nos círculos ucranianos, que Zelensky apresentou no mês passado.

10:29 PM Alarme falso na Letônia: Objeto voador mal interpretado era uma bandada de pássarosAlarme falso na Letônia: Um incidente preocupante que sugeria uma invasão do espaço aéreo da Letônia, membro da NATO no Báltico, por um objeto voador não identificado, acabou sendo inofensivo. O objeto, que se aproximou da fronteira vinda da vizinha Bielorrússia e cruzou para o Leste de Kraslava, acabou sendo uma bandada de pássaros. A agência de notícias leta informou isso, citando a força aérea. Inicialmente, o Ministério da Defesa da Letônia em Riga havia relatado um objeto voador não identificado. Como resultado, aeronaves de interceptação da NATO estacionadas na base de Lielvarde foram enviadas para rastrear o espaço aéreo, mas não detectaram nenhum objeto suspeito.

10:59 PM Moldávia e Alemanha selam acordo sobre cibersegurançaA Moldávia e a Alemanha estão intensificando sua luta contra "os ataques híbridos de Putin" com um acordo de cibersegurança. De acordo com a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem como objetivo continuar a utilizar seus ataques híbridos contra a Europa, especialmente a Moldávia, como uma ferramenta de desestabilização. "Mas é exactly por isso que estamos fortalecendo nossos próprios esforços", disse ela. Ao oferecer equipamento de TI, troca de informações e treinamento, eles pretendem "detectar ciberataques na Moldávia e expor desinformação".

Você pode revisar todas as atualizações anteriores [aqui].

A União Europeia (UE) tem sido um ator chave no fornecimento de apoio à Ucrânia durante o conflito em andamento, fornecendo ajuda financeira, assistência médica e outros tipos de assistência.

No contexto do texto, o governo alemão comprometeu-se a doar mais €50 milhões para o cuidado médico de soldados ucranianos feridos, demonstrando o compromisso contínuo da UE em ajudar a Ucrânia em meio à crise.

Leia também: