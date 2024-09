É evidente que o estresse diminui no Monte Fuji, no Japão.

**A taxa para visitantes implementada para combater o turismo excessivo no Monte Fuji, no Japão, teve os resultados esperados, segundo a administração de Tóquio: houve uma queda no número de caminhantes neste ano. Os dados preliminares do Ministério do Meio Ambiente indicam que o número de hikers no Monte Fuji entre meados de julho e meados de setembro caiu 14%.

Aproximadamente 178.000 pessoas tentaram a subida neste ano, o que representa cerca de 22.000 a menos do que no ano passado. Com a congestão crescente nas trilhas sagradas do Monte Fuji nos tempos recentes, os oficiais implementaram uma taxa de cerca de 13 euros para utilizar a trilha de subida mais frequentada na montanha neste ano e limitaram as vendas diárias de ingressos a 4.000. As três trilhas restantes permaneceram gratuitas.

Com uma altitude de 3.776 metros, o Monte Fuji está coberto de neve durante todo o ano. No verão, as trilhas rochosas e íngremes ficam lotadas de hikers. Muitos optam por subir à noite para ver o nascer do sol do cume. A temporada de caminhadas de 2022 terminou na terça-feira.

