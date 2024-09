Durante sua visita à Pensilvânia, Biden usou um chapéu Trump e brincou sobre sua idade e inventou histórias sobre animais de Ohio.

O encontro ocorreu em uma estação de bombeiros perto de Shanksville, Pensilvânia, onde o Voo 93 da United caiu em um campo após uma tentativa de interromper seu sequestro há 23 anos.

cenas do incidente mostram Biden envolvido em uma conversa amigável com indivíduos dentro da estação, incluindo um homem usando um boné Trump. Biden oferece ao homem um boné presidencial e o indivíduo pede que ele o autografe.

“Você se lembra do seu nome?” Biden pergunta brincando ao homem. O ajudante do homem entrega a ele uma caneta: “Não me lembro do meu nome. Sou senil.”

“Você é um velho bode,” o homem diz. “Sim, eu sei que sou um velho,” Biden responde. “Eu sei que você sabe disso.” Ambos os homens riem, assim como a multidão reunida. As cenas revelam várias crianças ao fundo usando produtos da marca Trump.

Biden assina o boné presidencial e pede o boné Trump do homem. O homem concorda e pergunta ao presidente se ele gostaria de sua assinatura. Biden responde: “De jeito nenhum.”

A multidão incentiva o presidente a usar o boné Trump sobre um boné da Estação de Bombeiros Voluntários de Shanksville 627 que ele já está usando. O presidente primeiro recusa, dizendo “Não estou a fim disso”, antes de ceder às demandas da multidão, o que provoca risos e aplausos.

“Estou orgulhoso de você agora,” o homem diz enquanto aperta a mão de Biden. Biden se dirige à multidão: “Apenas lembre-se, nada de comer cachorros e gatos”, possivelmente se referindo a uma alegação fabricada sobre imigrantes haitianos em Ohio que a campanha de Trump, o ex-presidente Donald Trump e o candidato a vice-presidente republicano Sen. JD Vance promoveram. Respostas pouco entusiasmadas podem ser ouvidas em segundo plano.

Biden sai ainda segurando o boné Trump. O indivíduo que compartilhou as cenas afirmou em um comentário no TikTok que o presidente ficou com o chapéu. Tentativas de contatar a fonte e o homem nas cenas foram infrutíferas na quinta-feira.

Esse foi um dos poucos momentos desde que assumiu o cargo em que Biden interagiu com uma multidão predominantemente pró-Trump; a maioria de suas aparições públicas tem se concentrado em doadores democratas abastados ou em apoiadores fervorosos do presidente e suas políticas. Isso exemplificou o tipo de política porta a porta que o presidente tem como marca registrada ao longo de sua carreira.

“Na Estação de Bombeiros de Shanksville, @POTUS discutiu a unidade bipartidária do país após o 11 de setembro e sugeriu que deveríamos voltar a isso”, afirmou o porta-voz da Casa Branca Andrew Bates em um post no X. “Como um símbolo de boa vontade, ele presenteou um boné a um apoiador do Trump, que então sugeriu que, no mesmo espírito, o presidente usasse seu boné Trump. Ele o usou por um breve momento.”

A campanha de Trump tentou explorar a situação, agradecendo a Biden pelo seu apoio por meio de uma publicação nas redes sociais.

O dia não ficou sem atos de bondade, simbolizados pelo evento trágico. Mais cedo naquele dia, a vice-presidente Kamala Harris e Trump trocaram um aperto de mãos breve em uma homenagem em Manhattan.

O encontro ocorreu um dia após Trump e Harris terem se enfrentado em um debate em Philadelphia. Durante o debate, Trump sugeriu que teria enviado a Harris um boné MAGA, alegando que ela havia copiado muitas de suas políticas.

“Tudo em que ela acreditava há três ou quatro anos está ultrapassado. Ela está adotando minhas vistas agora. Na verdade, eu estava prestes a enviar a ela um boné MAGA”, declarou Trump.

