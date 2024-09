Durante o período crítico de 12 horas que envolveu uma tentativa de assassinato perto do Trump International Golf Club.

Desta vez, foi um agente defendendo Trump que disparou uma arma, não um atirador de elite escondido nas proximidades. Trump foi evacuado com segurança, conseguindo evitar qualquer dano. O suspeito de ser o atirador, supostamente Ryan Wesley Routh, alegadamente permaneceu nas proximidades da linha de árvores do campo de golfe por cerca de 12 horas antes de ser descoberto. Ele fugiu do local em um carro após o incidente.

O recente suposto atentado contra Trump, o segundo em dois meses, levantou diversas questões. Essas questões incluem entender os motivos e os movimentos do suspeito detido, além de avaliar se o Serviço Secreto garantiu adequadamente a segurança de uma saída de golfe de última hora para Trump.

De acordo com as autoridades, Routh chegou perto da cerca de árvores do campo de golfe às 1:59 a.m. de domingo. Os dados da localização do seu telefone, baseados nos registros da T-Mobile, mostraram que o seu dispositivo esteve nas proximidades do campo de golfe por aproximadamente 12 horas antes de ser avistado pelo Serviço Secreto.

Em uma conferência de imprensa, Jeffrey Veltri, o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami, disse que os dados do telefone sugeriam que Routh estava em "muita proximidade" do local onde foi detectado pelo Serviço Secreto.

As autoridades descobriram um esconderijo de atirador ao longo da cerca. Routh supostamente estava em posse de um rifle do tipo SKS, com uma luneta e um número de série destruído. Um backpack preso à cerca continha azulejos de cerâmica semelhantes aos usados em coletes à prova de balas. Uma GoPro e uma bolsa preta cheia de comida também foram encontradas na cerca, como mostrado em uma foto da cena do crime Released on Sunday.

Ainda não está claro por que Routh escolheu visitar o campo de golfe naquele dia. A agenda pública de Trump não incluía a saída de golfe, e acabou sendo um "movimento off-the-record" adicionado à agenda de Trump, de acordo com o diretor interino do Serviço Secreto, Ronald Rowe.

Despite the scorching 90-degree temperature and humidity in West Palm Beach that day, Trump often plays golf at the course while staying at Mar-a-Lago.

On Sunday, Trump played golf with a donor named Steve Witkoff. Despite being even par by the fifth hole, according to Sean Hannity, Trump joked to CNN that he was actually two under par and in the midst of a fantastic game of golf.

At the fifth fairway, Trump was having a great round while walking along, with his Secret Service team sweeping the perimeter of the course on the sixth hole ahead of him.

At 1:31 p.m. ET, an agent observing the sixth green spotted a rifle peeking out from the tree line. The agent fired in the direction of the rifle, as stated in the criminal complaint. When the former President was moving through the fifth fairway and out of sight of the sixth green, the agent, who was surveying the area, saw a person carrying an object perceived to be a rifle and acted accordingly.

According to Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw, Routh was approximately 300-500 yards away from the former President. Despite having a visible presence, Routh did not target the Secret Service agents and never fired any shots.

Trump shared his account of the incident for the first time on Monday during an X Spaces conversation.

"We heard shots being fired in the air, and I believe it must have been four or five, but what do I know about that? But the Secret Service knew immediately that it was bullets, and they grabbed me, as well as Steve Witkoff, a great friend of mine," Trump said.

"We all piled into the carts and moved along quickly," he continued. "I was accompanied by an agent, who did an extraordinary job. There was no question that we had to leave that course. I wished I could have made that last putt, but we chose to expedite our departure."

O suspeito foge e uma testemunha intervém

Após o tiro disparado pelo agente do Serviço Secreto em sua posição na cerca, o suspeito fugiu em um SUV preto, dirigindo-se para leste em direção à I-95 e seguindo para o norte na rodovia, de acordo com as autoridades.

O fator crucial para rastrear Routh foi uma testemunha que capturou uma imagem do seu carro e placa de licença perto do local do crime. Essa informação facilitou a prisão do suspeito após cerca de 45 minutos em Martin County, a aproximadamente 40 milhas de distância do campo de golfe.

A cooperação da testemunha foi descrita como "notável" por Jeffrey Veltri sobre a prisão de Routh.

Por volta das 1:55 p.m. ET de domingo, o escritório do xerife do condado de Martin recebeu um alerta BOLO (fique atento) sobre um suspeito seguindo para o norte na I-95, com uma descrição do veículo e um número de placa.

O escritório do xerife do condado de Martin então "invadiram" a área. De acordo com o xerife William Snyder, havia uma presença esmagadora das forças policiais no local onde Routh foi preso.

Todos os unidades relevantes, aproximadamente 30 delas, saíram em busca, de acordo com a declaração de Snyder na segunda-feira.

Um oficial de patrulha avistou o veículo do suspeito em torno da marca quilométrica 110 e sinalizou para os outros, mantendo uma distância e não tentando uma parada imediata. Em vez disso, o oficial posicionou estrategicamente dois grandes caminhões F-250 na rodovia para deter o veículo perto da State Route 714.

A parada por delito ocorreu às 2:14 p.m. ET, resultando em Routh saindo do veículo e sendo algemado pelos delegados, de acordo com Snyder. Ele foi então preso, Snyder acrescentou. De acordo com o affidavit que sustenta a queixa criminal, Routh reconheceu saber o motivo da parada.

Snyder descreveu a aparência de Routh como surpreendentemente calma. Sua expressão facial estava vazia de emoção e seu comportamento era tão relaxado como se tivesse acabado de sair de um piquenique na igreja.

Durante a detenção, Routh estava dirigindo o carro de sua filha, de acordo com uma fonte da lei. A placa do Nissan SUV correspondia a uma picape Ford branca de 2012 que havia sido relatada como desaparecida, de acordo com os detalhes da acusação.

A testemunha original que viu Routh fugindo do campo de golfe foi levada ao local pelo helicóptero do xerife do condado de Palm Beach para identificá-lo após sua prisão, Snyder compartilhou com CNN's Erin Burnett durante seu segmento noturno. O escritório do xerife do condado de Martin transferiu Routh para a custódia do FBI e da Secret Service após sua chegada ao local, Snyder mencionou ainda.

Routh foi indiciado na segunda-feira com duas acusações iniciais, incluindo posse de arma de fogo enquanto um criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série obstruído. Além disso, podem ser apresentadas acusações adicionais contra ele, informaram fontes da lei à CNN.

O incidente no campo de golfe desencadeou discussões intensas no cenário político, com muitas pessoas questionando as medidas de segurança para figuras de destaque. Dadas as tentativas recentes contra a vida de Trump, há pedidos para uma revisão aprofundada dos protocolos da Secret Service.

Apesar de fugir do local, as ações de Ryan Wesley Routh foram monitoradas de perto pelas autoridades, graças à informação valiosa fornecida por uma testemunha que capturou a imagem e a placa do carro dele. Esta evidência foi fundamental para prender Routh e levá-lo à justiça.

