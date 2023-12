Durante décadas, os restos humanos ligados ao "assassino de Green River" eram conhecidos apenas como Ossos 17. Agora, os testes de ADN revelaram um nome

Até esta semana.

As autoridades de King County anunciaram na terça-feira que identificaram os restos mortais como pertencendo a Lori Anne Razpotnik, uma adolescente que fugiu da casa da família em Lewis County, a sul de Seattle, em 1982. Foi a última vez que a família a viu com vida.

Os restos mortais de Razpotnik foram encontrados em dezembro de 1985, perto de um segundo conjunto de restos mortais - referido como Bones 16 - na cidade de Auburn, depois de a polícia ter sido chamada para investigar a queda de um carro num aterro, informou o Gabinete do Xerife do Condado de King num comunicado de imprensa.

A Força-Tarefa de Green River foi chamada para supervisionar a investigação, mas os restos mortais não foram identificados, diz o comunicado.

Passaram-se anos até que o caso fosse resolvido: Gary Ridgway foi preso em novembro de 2001 depois de provas de ADN o ligarem a algumas das primeiras vítimas da série de homicídios por resolver na área de Seattle.

Em 2002, Ridgway levou os investigadores ao local onde foram encontradas as Ossadas 16 e 17 e admitiu ter colocado as vítimas nesse local, segundo o comunicado do gabinete do xerife.

Os dois conjuntos de restos mortais, ainda não identificados, estavam entre as 48 acusações de homicídio agravado de que Ridgway se declarou culpado em 2003, tornando-o um dos assassinos em série mais prolíficos da história dos EUA. Declarou-se culpado de uma 49ª acusação de homicídio em 2011.

Em 2012, os testes de ADN ajudaram os investigadores a identificar a Ossada 16 como os restos mortais de Sandra Majors.

Esta semana, as autoridades anunciaram a identificação positiva de Razpotnik, com a ajuda de testes de ADN avançados efectuados pela Parabon Nanolabs, com sede na Virgínia, que desenvolveu um novo perfil de ADN para iniciar o processo de genealogia genética forense, combinando dados de ADN com a genealogia tradicional.

"Depois de uma extensa pesquisa, concluíram que a vítima era Lori Anne Razpotnik", disse o gabinete do xerife.

Um laboratório da Universidade do Norte do Texas utilizou então uma amostra de saliva fornecida pela mãe de Razpotnik para efetuar testes de comparação de ADN e confirmou a correspondência, segundo o gabinete do xerife.

"O Gabinete do Xerife do Condado de King está imensamente grato pelo trabalho da Parabon Nanolabs, da Universidade do Norte do Texas, do incontável número de membros do Gabinete do Xerife do Condado de King, do Gabinete do Procurador do Condado de King, do Gabinete do Médico Legista do Condado de King e de outros que trabalharam para ajudar a identificar Lori Anne Razpotnik, anteriormente conhecida como Bones-17", afirmou o Gabinete do Xerife numa declaração à CNN.

Ridgway está atualmente detido na Penitenciária Estadual de Walla Walla, em Washington. Ele está preso sem possibilidade de liberdade condicional, de acordo com o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de King, Eric White. A alcunha de "Green River Killer" vem de um rio a sul de Seattle, onde Ridgway começou a despejar as suas vítimas em 1982.

Todos os corpos das suas vítimas, exceto dois, foram encontrados perto de Seattle. Os outros foram encontrados no Oregon.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com