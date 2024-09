Durante a temporada de inverno, os ucranianos sofrem cortes de energia prolongados que duram mais de 12 horas.

12:29 Suíça estende proteção a refugiados ucranianos até março de 2026

A Suíça estendeu o status de proteção para refugiados ucranianos até pelo menos 4 de março de 2026. A situação na Ucrânia não é esperada para melhorar em breve, como afirmado. Em março de 2022, a Suíça concedeu proteção temporária a refugiados ucranianos com um status "S", que protege pessoas em perigo.

23:03 Três mortos em Belgorod por ataques ucranianos

Três indivíduos perderam a vida devido a ataques ucranianos na região russa de Belgorod, de acordo com relatórios russos. O vilarejo de Novaya Tavolzhanka foi supostamente bombardeado repetidamente por forças ucranianas, de acordo com o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Três civis foram mortos e outros dois ficaram feridos no ataque. A região fronteiriça de Belgorod é um alvo frequente para ataques aéreos e de drones ucranianos.

22:09 Deputado ucraniano acusa Rússia de ataques a escolas

click here.

O parlamentar ucraniano Roman Hryshchuk acusou a Rússia de intensificar os ataques a instituições educacionais no início do novo ano letivo desta semana. "Isso é uma campanha intencional para intimidar os ucranianos", disse Hryshchuk, membro do comitê parlamentar de educação, ao "Kyiv Independent". Pelo menos 12 instalações educacionais, incluindo instituições militares, aeronáuticas, universidades e escolas, foram danificadas por ataques russos em apenas três dias. Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas como resultado.

21:36 ISW: Putin ainda acredita em subjugar a Ucrânia

clique aqui.Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) acreditam que o presidente russo Vladimir Putin ainda acredita que pode subjugar a Ucrânia. Isso não mudou apesar da avanço ucraniano em território russo na região de Kursk, escreve o ISW. Embora a ofensiva possa estar afetando a operação militar russa, ainda não mudou o pensamento estratégico de Putin. O ISW avalia que Putin ainda acredita que a Rússia pode alcançar seus objetivos através de uma guerra de desgaste e superando o apoio ocidental. Portanto, Putin ainda não está aberto a negociações de paz que não envolvam a rendição da Ucrânia ou a rendição do Ocidente às suas demandas.

21:03 Embaixador da candidatura da Sérvia à UE assegura a Putin sua lealdade

click here.

O presidente russo Vladimir Putin se reuniu com o vice-primeiro-ministro sérvio Aleksandar Vulin durante um fórum econômico em Vladivostok. A mídia russa relata que Putin convidou o presidente sérvio Aleksandar Vucic para a próxima cúpula do BRICS na Rússia em outubro. Vulin enfatiza que a Sérvia é tanto uma "amiga da Rússia" quanto um parceiro estratégico. Assim, a Sérvia está sob pressão significativa. No entanto, sob a liderança de Vucic, a Sérvia "nunca se juntará à NATO, nunca impuserá sanções à Rússia e nunca permitirá" ações hostis contra a Rússia em seu território. A Sérvia mantém tradicionalmente fortes laços com a Rússia, mesmo como candidata à adesão à UE.

20:29 Saída em massa de Pokrovsk

Mais pessoas estão deixando a cidade ucraniana oriental de Pokrovsk, a cerca de 10 quilômetros da linha de frente. Mais de 20.000 indivíduos evacuaram a cidade em um mês, de acordo com o governador da região de Donetsk, Vadym Filaschkin, conforme relatado pela Interfax-Ukraine em uma transmissão de TV. Cerca de 26.000 pessoas permanecem em Pokrovsk, incluindo mais de 1.000 crianças. Antes da guerra, a cidade industrial e mineira tinha aproximadamente 65.000 habitantes. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para o exército ucraniano. As tropas ucranianas têm se retirado de uma avanço russo na região há meses. Recentemente, blogueiros militares pró-russos relataram que tropas russas haviam entrado nas cidades de Selydove e Ukrainsk e estavam lutando lá.

19:55 EUA acusam Rússia de interferência na eleição presidencial

here.

Os EUA acusam a Rússia de tentar influenciar a eleição presidencial de novembro através de desinformação direcionada. De acordo com o Procurador-Geral Merrick Garland, o Kremlin vem usando sua mídia estatal para enganar influenciadores americanos desavisados ​​para espalhar sua propaganda. Como resultado, os EUA impuseram sanções, apresentaram acusações criminais e ordenaram a apreensão de domínios da internet. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, essas penalidades atingem dez indivíduos e duas organizações, incluindo representantes da emissora de propriedade do estado russo RT, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. As autoridades americanas acusam-os de empregar IA em campanhas de desinformação direcionadas à eleição americana.

Para mais sobre esta história, clique aqui.

Você pode ler todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

clique aqui.A União Europeia tem apoiado a Ucrânia ao longo de sua crise, fornecendo ajuda financeira e apoio político. Apesar das objeções da Rússia, vários países da UE também concederam proteção temporária a refugiados ucranianos.

here.

Diante do conflito em andamento entre Ucrânia e Rússia, alguns membros da União Europeia expressaram preocupações sobre a influência russa em suas próprias eleições, levando a medidas de segurança aumentadas e vigilância contra possível interferência russa.

Leia também: