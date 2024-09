Duo morre em ataque de mísseis perto de Odessa

12:28 Ucrânia: Infraestrutura Interrompida

O exército ucraniano declara a destruição de uma ponte temporária construída pelas forças russas. O local exato da ponte não foi especificado pelo Estado-Maior do exército. Ao todo, seis pontos de concentração do inimigo foram atingidos ontem, seja por meio de ataques aéreos ou de artilharia, com a ponte e um sistema de artilharia entre os alvos demolidos. Além disso, um centro de comando e controle também foi atingido.

11:58 Mulheres Ucranianas Assumem Papéis dos Homens nos Campos

O conflito em andamento na Ucrânia entre tropas ucranianas e forças russas criou uma escassez de mão de obra, especialmente em profissões tradicionalmente dominadas por homens. Como resultado, as mulheres estão em maior demanda, levando muitas delas a procurarem novas oportunidades. A reportagem estrangeira da ntv discute algumas dessas mulheres na parte sudeste do país e perto de Kyiv.

11:25 Ischinger Sugere Afrouxamento de Restrições de Armamentos para a Ucrânia

Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe afrouxar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. "Seria mais transparente e fácil para todos se simplesmente disséssemos: Comprometemo-nos a que a Ucrânia utilize os sistemas de armas que fornecemos apenas dentro dos limites permitidos pelo direito internacional", afirmou Ischinger em uma entrevista ao Süddeutsche Zeitung. Isso significaria evitar ataques direcionados à infraestrutura civil, como hospitais, algo que os russos têm continuado a fazer, mas em vez disso concentrar-se apenas em alvos militares, como aeroportos e bases de mísseis - mesmo em território inimigo, por exemplo, para prevenir ataques utilizando bombas glide.

10:53 Aumento da Atividade de Troca de Prisioneiros

O aumento nas trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia provavelmente está relacionado à ofensiva ucraniana em Kursk, segundo observadores. Desde o início da operação em 6 de agosto, houve três operações de troca de prisioneiros envolvendo um total de 267 prisioneiros trocados de ambos os lados, de acordo com uma análise do Institute for the Study of War (ISW). Em comparação, apenas três operações de troca de prisioneiros ocorreram entre 1º de janeiro e 6 de agosto, envolvendo um total combinado de cerca de 800 ucranianos e 800 russos. Autoridades ucranianas relataram que a incursão em Kursk fortaleceu o poder de negociação da Ucrânia em trocas de prisioneiros com a Rússia, após o Kremlin ter consistentemente rejeitado os esforços da Ucrânia para negociar uma troca antes da invasão.

10:16 Perspectiva Britânica: Forças Russas Avançando Cautelosamente

As forças russas continuam a avançar no front oriental da Ucrânia, com progressos incrementais em torno de Wuhledar e ao sudeste do centro logístico Pokrovsk, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido. As forças russas não fizeram progressos significativos em direção a Pokrovsk em si nas últimas semanas.

09:46 Ucrânia Relata Ataques de Drone e Mísseis

A força aérea ucraniana relata que a Rússia lançou 14 drones durante a noite. Dez foram destruídos pela defesa aérea, e um míssil guiado foi interceptado. Além disso, dois mísseis balísticos foram lançados, embora seus destinos finais e qualquer dano ou vítimas resultantes permaneçam não relatados. Autoridades na região de Kharkiv também relataram incêndios resultantes do bombardeio russo, bem como danos a vários edifícios na cidade de Kharkiv.

09:10 Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial Expande nos Metrôs Russos: Preocupações com a Privacidade

A expansão de um sistema de pagamento por reconhecimento facial nos metrôs russos está causando preocupação entre ativistas de direitos humanos. O sistema de pagamento, chamado "Face Pay", é utilizado em Moscou há três anos e agora está sendo introduzido em seis outras cidades, incluindo Kazan, onde os passageiros podem se registrar para o sistema. Os pagamentos podem ser feitos olhando para uma câmera na catraca, como relatado pela mídia russa. Os planos futuros preveem que o método esteja disponível em todos os metrôs russos até o ano que vem. No entanto, o advogado Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos Memorial proibida para apoiar prisioneiros políticos, alerta para o potencial do sistema ser utilizado para vigilância e controle, apresentando "riscos significativos".

08:02 Moscou: 29 Drones Abatidos Sobre Território Russo

A defesa aérea russa abateu 29 drones em várias regiões durante a noite, de acordo com o Ministério da Defesa em Moscou. Os drones foram lançados a partir da Ucrânia. A maioria foi interceptada sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Defende Participação em Protesto Contra Entrega de Armas

O especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, defende sua participação planejada em uma manifestação liderada pela co-fundadora do Partido da Esquerda, Sahra Wagenknecht. Stegner esclarece que não está se alinhando com nenhum orador individual e expressará suas próprias opiniões como social-democrata. Ele enfatiza que não concorda com todas as opiniões dos presentes e não endossa todas as demandas feitas. "Contanto que fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos, apoio a liberdade de expressão." A "manifestação nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi chamada por uma iniciativa intitulada "Nunca Mais Guerra - Deite suas Armas". A iniciativa pede negociações que levem ao cessar-fogo imediato dos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, bem como "nenhuma entrega de armas à Ucrânia, Israel e o resto do mundo". A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD pela sua despesa militar. A crítica à manifestação veio do especialista em política externa do SPD, Michael Roth, que afirmou: "Que a Rússia e o Hamas não sejam condenados como criminosos de guerra de forma alguma é uma vergonha." A MEP do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, criticou a participação planejada de Stegner, dizendo: "Isso é realmente prejudicial para o partido e o governo."

06:29 Possível Aumento das Tropas Russas em Kursk

A liderança militar russa parece estar enfrentando desafios significativos com a contraofensiva ucraniana, levando a um aumento no número de tropas enviadas à região de Kursk. De acordo com o Institute for the Study of War, a ofensiva obrigou a liderança militar russa a deslocar unidades da Ucrânia para a região de Kursk e enviar tropas recém-formadas da Rússia para Kursk em vez do front na Ucrânia. No início da ofensiva, em agosto, havia cerca de 11.000 soldados russos estacionados em Kursk. As estimativas variam de 30.000 a 45.000 soldados atualmente.

05:11 Ucrânia Inicia Produção de Munição de Artilharia de 155 mm

A Ucrânia começou a produzir munição de artilharia de 155 mm, de acordo com um oficial ucraniano ao jornal "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ex-ministro das Indústrias Estratégicas e atual assessor do presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção de materiais de defesa dobrou durante seu mandato e deve triplicar até o final do ano.

03:04 Auxiliar de Biden: Presidente Priorizará Ucrânia no Resto do Mandato

O presidente dos EUA, Joe Biden, planeja priorizar a Ucrânia e colocá-la na melhor posição possível para seu conflito com a Rússia pelo resto de seu mandato, de acordo com seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan enfatizou a intenção de Biden de colocar a Ucrânia na melhor posição possível para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Relato: Ex-Politicos Britânicos Advogam por Mísseis de Longo Alcance na Rússia

Cinco ex-ministros britânicos da Defesa e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson pareceram ter incentivado o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, a autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance no território russo, independentemente do apoio dos EUA. O Sunday Times alega que eles alertaram o atual primeiro-ministro contra qualquer adiamento adicional, avisando que tal ação encorajaria o presidente Putin.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte é a "Maior Ameaça" dos Aliados da Rússia à Ucrânia

De acordo com a inteligência ucraniana, a Coreia do Norte é a maior ameaça entre os aliados da Rússia. "De todos esses aliados da Rússia, a Coreia do Norte é nosso maior desafio", disse o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanow, na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv. A ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, "aumentou significativamente a intensidade dos combates", segundo ele, em resposta a uma pergunta sobre o apoio de outros aliados da Rússia, como Irã e China. O líder norte-coreano Kim Jong Un anunciou sua intenção de fortalecer as relações com a Rússia durante suas conversas com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na sexta-feira. Kyiv monitora os envios de armas de Pyongyang para Moscou e observa seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante", acrescentou o chefe da inteligência ucraniana.

23:21 Ucrânia: Rússia pode Enfrentar Desafios de Recrutamento em 2025

De acordo com a Ucrânia, a Rússia pode enfrentar desafios de recrutamento a partir de meados de 2025. Até o verão de 2025, o governo de Moscou enfrentará um impasse, de acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kyrylo Budanow, em uma conferência em Kyiv - "ou declarar mobilização ou de alguma forma reduzir a intensidade dos combates". Isso pode determinar o destino da Rússia. Não há declaração do governo de Moscou disponível no momento.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia é "extremamente tolo"

O chanceler alemão Olaf Scholz critica o presidente russo Vladimir Putin por apostar no futuro da Rússia com seu ataque à Ucrânia. "A guerra também é extremamente tola da perspectiva da Rússia", diz ele em um diálogo com cidadãos como membro do Bundestag alemão do SPD na cidade de Prenzlau, na Brandenburg. Em busca de suas ambições imperialistas, Putin está enviando soldados russos aos milhares para sofrer ferimentos graves e morte e danificando as ligações econômicas da Rússia com muitos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes", acrescenta Scholz. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar que o país invadido desmorone e para garantir que uma flagrante violação das regras na Europa não tenha sucesso. "Putin está colocando em risco o futuro do seu país".

22:01 Sucesso misto relatado em batalhas por Kursk

As forças ucranianas conseguiram assegurar novas terras durante seu avanço na região russa de Kursk, enquanto sofrem perdas devido aos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos a mais. Enquanto isso, os contra-ataques russos empurraram as tropas ucranianas de volta ao redor da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma penetração profunda nas linhas de defesa ucranianas. Esses relatórios não podem ser verificados no momento. No início de agosto, as tropas ucranianas invadiram a região fronteiriça russa de Kursk e alegaram ter tomado o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Os observadores sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, a militar russa fez sua primeira tentativa substancial de deslocar as tropas ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na ajuda militar à Ucrânia são devido a logística complexaOs atrasos no envio de ajuda militar americana à Ucrânia são devido a "logística complexa", de acordo com oficiais dos EUA. "Isso não é uma questão de vontade política", explica Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, em Kyiv, capital da Ucrânia. "Isso se trata de navegar na intrincada e desafiadora logística necessária para enviar esse equipamento para a linha de frente", Sullivan compartilhou durante a conferência Yalta European Strategy (YES), que ele participou por link de vídeo. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Ucrânia, os EUA precisam "melhorar e pressionar mais", Sullivan reconhece. O presidente Joe Biden está "resoluto" em seu objetivo de utilizar o tempo restante em seu mandato para "posicionar a Ucrânia o mais forte possível para vencer", ele declara. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estão programados para se encontrar na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês, Sullivan confirma.

20:57 Scholz: Quer processar sabotadores do Nord Stream em tribunais alemãesO sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico é considerada um "ato terrorista" pelo chanceler alemão Olaf Scholz. Ele pretende processar os responsáveis pelos tribunais alemães se eles puderem ser presos. Scholz ordenou todas as autoridades de segurança relevantes e a procuradoria federal para conduzir uma investigação imparcial, como ele compartilhou durante um diálogo com cidadãos em Brandenburg's Prenzlau como um membro do SPD. "Se conseguirmos prendê-los, pretendemos processar os culpados em um tribunal alemão", Scholz afirmou. Ele também desmentiu o mito de que o governo alemão havia renunciado ao gás natural russo, esclarecendo que foi a Rússia quem parou os suprimentos de gás através do gasoduto Nord Stream 1. O subsequente aumento dos preços, os preços limitados e a busca por fontes de gás alternativas custaram à Alemanha "bem mais de 100 bilhões de euros". Os bombardeios do gasoduto ocorreram após a decisão da Rússia de cessar os suprimentos de gás para a Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a procuradoria federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano por envolvimento no sabotagem.

20:24 G7 Condena Irã pelo Fornecimento de Foguetes à Rússia

Relatórios recentes de que o Irã está fornecendo foguetes à Rússia levaram os principais economistas do G7 a condenar fortemente esse ato de fornecimento de armas. Apesar dos repetidos pedidos para parar tais entregas, o Irã continua a armar a Rússia, aumentando seu apoio militar à invasão da Rússia na Ucrânia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o Representante da UE. A Rússia está usando armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura crítica. Recentemente, o Reino Unido e os EUA relataram que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã, o que Teerã nega. "O Irã deve parar imediatamente toda a ajuda à guerra ilegal e injustificada da Rússia na Ucrânia e parar de fornecer mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada, que representam uma ameaça imediata ao povo ucraniano e à segurança global", diz a declaração conjunta, publicada pela presidência do G7 da Itália. "Continuamos comprometidos em responsabilizar o Irã por seu apoio inadequado à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que só serve para prejudicar ainda mais a segurança internacional." A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando penalidades mais rigorosas. Leia mais detalhes aqui.

19:41 Chefão do Kremlin Putin Defende Liberdade de Expressão e Informação

Aqui está uma abordagem diferente da posição de Putin sobre a liberdade de expressão e a informação: O presidente russo Vladimir Putin destaca o valor da liberdade de expressão e da disseminação de informações no cenário em evolução da multipolaridade. "Em um momento tão crítico, é crucial proteger os princípios da informação verdadeira", Putin compartilha em uma mensagem de vídeo para os participantes da cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, comemorando o 120º aniversário da agência de notícias do estado Tass. "A verdadeira liberdade de expressão encoraja a expressão de pontos de vista diversos, fomentando compromisso e solução colaborativa de problemas", Putin enfatiza. Os meios de comunicação jogam um papel-chave na moldagem de uma ordem global justa e imparcial, oferecendo às pessoas uma visão não tendenciosa do mundo, Putin acredita. No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação permanecem elusive sob o regime autoritário da Rússia. Meios de comunicação independentes foram fechados e os dissidentes políticos enfrentam escrutínio judicial. A Tass, a principal agência de notícias da Rússia e uma boca de voz do governo, existe desde 1904, sob various names and guises.

19:20 Scholz Nega Entrega de Mísseis de Cruzeiro Taurus à UcrâniaO chanceler alemão Olaf Scholz rejeitou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia, nem agora nem no futuro, independentemente das decisões tomadas por outros aliados. Durante um diálogo com cidadãos na cidade de Brandenburg Prenzlau, Scholz reiterou sua posição contra o fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus, que podem alcançar a Ucrânia a partir de Moscou (aproximadamente 500 quilômetros), argumentando que isso criaria um risco de escalada substancial. Scholz esclareceu: "Eu disse não a isso, e isso também se aplica a outras armas com o potencial de alcance dessa distância se nós as fornecêssemos". Ele reiterou: "Minha posição permanece inalterada, mesmo que outros países tomem decisões diferentes". A arma de maior alcance que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, capaz de atingir alvos a até 84 quilômetros de distância.

