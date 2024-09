Duas pessoas perderam a vida e cinco ficaram feridas num ataque que ocorreu em Saporichya.

Meia-noite: Rússia ataca região de Saporishia, resultando em mortes e feridosO governador Ivan Fedorov indica que a Rússia atacou a região de Saporishia durante a noite, resultando na morte de pelo menos dois civis e deixando cinco feridos. Segundo a alegação, a Rússia lançou um ataque significativo na comunidade de Komyshuvacha na região, causando danos a várias estruturas e uma instalação de infraestrutura. Profissionais de emergência estão no local enquanto a extensão total dos danos é avaliada, de acordo com o "Kyiv Independent".

11:38 PM: Embaixadora dos EUA reconhece plano de paz de ZelenskyA Embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, menciona a consciência do lado americano do último "projeto de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ela sugere que essa abordagem pode render resultados positivos e discute oportunidades para os EUA contribuírem para sua implementação. A Embaixadora expressa otimismo quanto ao potencial de progresso nas negociações de paz, sem entrar em mais detalhes. Provavelmente, Thomas-Greenfield está se referindo à "estratégia de vitória" anunciada por Zelensky no mês passado.

10:29 PM: Alarme falso de objeto voador não identificado na Letônia resolvidoAlarme falso na Letônia: uma suposta violação do espaço aéreo do estado da NATO na Báltica por um objeto voador não identificado foi resolvida. O objeto, que veio da vizinha Bielorrússia e cruzou a fronteira na região oriental de Kraslava, acabou sendo identificado como um grupo de pássaros. A notícia é relatada pela agência de notícias leta, com base em informações fornecidas pela força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga tinha alertado para um objeto voador não identificado, resultando no envio de aeronaves de interceptação da NATO baseadas em Lielvarde. No entanto, elas não conseguiram localizar nenhum objeto suspeito.

9:59 PM: Moldávia e Alemanha firmam acordo de cibersegurançaA Moldávia e a Alemanha buscam fortalecer suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin" com um acordo de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin tem como objetivo continuar utilizando suas táticas de guerra híbrida contra a Europa e a Moldávia como meio de desestabilização, nota a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. "Mas é exactly por isso que estamos intensificando nossos esforços." Por meio do fornecimento de equipamentos de TI, troca de informações e treinamento, eles buscam deter ataques cibernéticos na Moldávia e desmascarar desinformação.

9:12 PM: Homem condenado por criticar ações militares russasUm homem em Moscou foi condenado a cinco anos em um campo de trabalho correicional por criticar publicamente a intervenção militar da Rússia na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, o acusado, de 38 anos, havia admitido anteriormente "macular o exército" em abril. Ele havia recebido inicialmente uma sentença de cinco anos de trabalho correicional, mas permaneceu em liberdade. A acusação recorreu com sucesso para uma sentença mais severa. De acordo com a TASS, o homem, identificado como Yuri Kochuyev, de 38 anos, foi preso e escoltado fora do tribunal.

8:23 PM: Exército ucraniano relata destruição de depósitos de munição russosO exército ucraniano declara ter destruído vários depósitos de munição russos dentro dos territórios ocupados da Ucrânia. De acordo com o comando naval de Kyiv, os escouts descobriram as instalações de armazenamento perto de Mariupol e, em seguida, as atacaram e demoliram com foguetes. Tonéis de munições foram supostamente destruídos. As alegações não podem ser corroboradas independentemente.

7:36 PM: Itália se prepara para enviar sistema de defesa aérea avançado à UcrâniaA Itália enviará um segundo sistema de míssil antiaéreo SAMP/T à Ucrânia neste mês, anuncia o ministro da Defesa italiano Guido Crosetto em Roma. O sistema é capaz de rastrear vários alvos simultaneamente e interceptar até dez. É o único sistema produzido na Europa capaz de interceptar mísseis balísticos.

7:02 PM: Relato sugere grande escala de tropas russas sendo enviadas para contra-ataque em KurskA Rússia está supostamente enviando aproximadamente 38.000 tropas para uma contra-ofensiva na região fronteiriça de Kursk, de acordo com um relatório do Financial Times, citando um oficial de inteligência ucraniano sênior. Algumas tropas foram redirecionadas das operações no sul da Ucrânia. A contra-ofensiva é "ainda não extensiva", de acordo com a fonte, que nota que a Rússia precisaria mobilizar mais de suas unidades experientes em batalha para alcançar sucessos mais significativos. Anteriormente, Zelensky havia mencionado a necessidade de 100.000 tropas russas para contra-atacar efetivamente a contra-ofensiva ucraniana em Kursk.

6:22 PM: Método ucraniano para apreender desertores reveladoApós dois anos e meio de conflito, o exército ucraniano precisa urgentemente de novos recrutas. No entanto, muitos homens estão tentando escapar do serviço militar e fugir para países vizinhos, como a Moldávia. Essas pessoas estão sendo interceptadas na fronteira do rio Dniester.

5:44 PM: Enigma dos aviões russos cobertos por pneus pode ter sido resolvidoDesde o final do verão de 2023, aeronaves militares russas têm sido observadas com pneus cobrindo algumas partes. A causa subjacente dessa prática permaneceu um mistério. Agora, um alto oficial militar dos Estados Unidos pode ter lançado luz sobre o enigma. De acordo com Shuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, a medida visa confundir o alvo de mísseis modernos. "Se você fixar pneus nas asas, muitos modelos de visão por computador têm dificuldade em reconhecê-lo como uma aeronave", disse Moore durante uma discussão no think tank dos EUA Center for Strategic and International Studies (CSIS). Anteriormente, alguns especulavam que os pneus poderiam servir como proteção adicional contra drones kamikaze.

16:56 Forças Russas Destruzem Mina de Carvão da UcrâniaAs forças militares russas prosseguem em sua marcha implacável na cidade ucraniana de Vuhledar, detonando uma das maiores minas de carvão do país. Imagens mostram a detonação explosiva e a subsequente destruição da estrutura sobre o poço principal da mina. Cerca de 150 milhões de toneladas de carvão são estimadas estar enterradas nas veias da mina.

16:19 Pistorius Enxerga Desafio Contínuo no Orçamento da DefesaApós a alocação de um fundo especial de 100 bilhões de euros, o ministro federal da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, vê mais demandas para financiar as forças armadas alemãs. "O fundo especial deve ser completamente esgotado até o final do ano", diz Pistorius após visitar tropas em Saarlouis. "Então, avaliaremos de onde virão os recursos adicionais." Pistorius destaca que cerca de 80 bilhões de euros estão orçados no planejamento financeiro do governo federal para o ano de 2028. "Eu presumo que isso servirá como base, já que mais financiamento será necessário para aquisições e infraestrutura." Ele conclui: "No entanto, isso remains um desafio significativo e central."

15:51 Ucrânia Lança Ataques contra Edifícios Residenciais em BelgorodAs forças ucranianas continuam seus ataques implacáveis em territórios russos, especificamente em Belgorod, perto da fronteira compartilhada. Vários veículos e um edifício residencial foram completamente destruídos, enquanto outros sofreram danos. Pelo menos oito civis ficaram feridos.

15:14 Navios Chineses se Unem a Exercícios Navais da Marinha Russa em VladivostokApós o anúncio de uma operação militar conjunta, dois navios da Guarda Costeira chinesa chegaram a Vladivostok, na Rússia, de acordo com fontes russas. Esses dois navios ficarão em Vladivostok até sexta-feira, explica o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo desta operação é "fortalecer a cooperação estratégica entre as forças militares chinesa e russa." Pequim acrescenta que forças navais e aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico, ao largo da costa russa. A China também participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia, segundo consta.

14:39 Baerbock Defende Ajuda à Ucrânia como Uma Linha de Vida para a MoldáviaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirma que a assistência à Ucrânia serve como uma medida de salvação para a vizinha Moldávia. "Tudo o que fazemos para ajudar a Ucrânia contribui para sua estabilização em relação à Moldávia", diz Baerbock em uma reunião da Plataforma de Parceria com a Moldávia na capital Chisinau. "Está claro que a principal preocupação das pessoas aqui é que, se a Ucrânia cair, a Moldávia pode ser a próxima."

13:56 Ucrânia Relata 97 Profissionais de Resgate Mortos Desde a InvasãoA guerra da Rússia contra a Ucrânia resultou na morte de 97 profissionais de resgate do Serviço de Emergência do Estado desde a invasão em grande escala, confirmou o serviço ao site de notícias Ukrinform em uma entrevista. Um total de 395 profissionais de resgate ficaram feridos durante seus deslocamentos. Hoje, a Ucrânia celebra o "Dia dos Salvadores".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Perdem Mais de Um Milhão de SoldadosDe acordo com uma pesquisa do jornal dos EUA "Wall Street Journal", centenas de milhares de soldados foram feridos e mortos em ambos os lados durante o ataque da Rússia à Ucrânia. As forças ucranianas sofreram cerca de 80.000 mortes e 400.000 feridos, de acordo com uma estimativa confidencial. Pelo contrário, a Rússia é estimada em ter perdido 600.000 soldados - 200.000 mortes e 400.000 feridos - de acordo com as estimativas das agências de inteligência ocidentais, segundo o jornal. Nenhum dos lados divulga oficialmente suas baixas.

13:21 Munz: Rússia Relata Taxas Elevadas de Recrutamento MilitarA Rússia está trabalhando para aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados por meio de decreto. O Kremlin quer enviar uma mensagem clara além da guerra na Ucrânia, como analisado pelo correspondente da ntv Rainer Munz. Munz discute as fontes de soldados da Rússia.

12:55 Kremlin Justifica Expansão Militar Devido a Ameaças EscalantesO Kremlin justifica seus planos de expandir sua força militar para a segunda maior exército do mundo citando ameaças crescentes em suas fronteiras. "Isso é resultado do aumento do número de ameaças na periferia da fronteira", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em uma entrevista coletiva com jornalistas. "Isso é devido ao ambiente extremamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente russo, Vladimir Putin, emitiu uma ordem na segunda-feira para aumentar o número regular de soldados ativos no exército russo em 180.000, tornando-o o segundo maior exército do mundo depois da China.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Maioria se Oposiciona a Mísseis de Alcance Longo para KyivO governo ucraniano busca atingir a logística militar russa - aeroportos militares, centros de comando, infraestrutura. A nova pesquisa RTL/ntv Trendbarometer revela que 64% dos respondentes se opõem à entrega de armas ocidentais que permitem à Ucrânia atingir alvos profundamente dentro da Rússia. Por outro lado, 28% apoiam tais armas. Entre os apoiadores dos Verdes e do FDP, uma maioria favorece essas armas (53% e 58% respectivamente). O apoio a armas de longo alcance é apenas pronunciado entre os apoiadores do SPD e da União (34% e 31% respectivamente). Entre os apoiadores do BSW, não há apoio, enquanto 4% dos apoiadores do AfD favorecem armas de longo alcance. 61% dos apoiadores do SPD e do CDU/CSU condenam tais entregas de armas. 91% dos apoiadores do AfD e 97% dos apoiadores do BSW rejeitam transferências de armas de longo alcance. A rejeição é significativamente maior no Leste (83%) em comparação com o Oeste (61%).

Suspeito de ataque Routt supostamente expressou desejo de eliminar Putin e Kim em 2022

Ryan Wesley Routt, suposto autor da tentativa de assassinato de Donald Trump, teria expressado seu desejo de eliminar Vladimir Putin e Kim Jong-Un em 2022, segundo o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh trabalhou na Ucrânia naquele ano e teve vários encontros com Routt. Ela o descreveu como o americano mais perigoso que conheceu durante seu tempo em Kyiv. Ele teria tentado se juntar a brigadas voluntárias e lutar ao lado das forças ucranianas.

Documentário controverso "Russians in War" será exibido em festival de Toronto

despite earlier threats, the controversial documentary "Russians in War" will be screened at the Toronto International Film Festival. Organizers had initially mentioned "significant threats" due to the film, resulting in its removal from the festival. Russian-Canadian filmmaker Anastasia Trofimova spent several months with Russian troops at the frontline in Ukraine for the film. The Ukrainian ambassador to Canada criticized the decision, claiming the festival was serving as a platform for Russian propaganda.

Embaixador russo expressa ceticismo sobre negociações de paz

O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, expressou cautela em relação a potenciais negociações de paz com a Ucrânia. Nechaev mencionou que um sólido plano de paz era essencial, e somente após avaliar quanto ele se alinhava com as vistas da Rússia é que o país poderia considerá-lo. Nechaev fez essa declaração após o chanceler alemão Olaf Scholz ter defendido esforços mais rápidos para alcançar um acordo de paz.

UNDP auxilia Ucrânia na preparação para o inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz cooperará mais de perto com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) para garantir a segurança energética, já que os especialistas temem que a Ucrânia enfrentará um inverno rigoroso com numerosos ataques aéreos russos em infraestrutura essencial. Interrupções no fornecimento de energia, aquecimento e água são esperadas. O UNDP visa reduzir as interrupções no fornecimento à população, como fornecendo geradores a gás.

280.000 pessoas sem energia após ataque em Sumy

Após o ataque com drones russos na região de Sumy, 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana alega ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram penetrar causaram danos à infraestrutura crítica.

Ucrânia: Forças russas executam prisioneiro de guerra

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relata que as forças russas executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva. A extensão da crueldade e sede de sangue dos russos está além da compreensão, segundo o especialista ucraniano. Uma foto do soldado morto foi publicada nas redes sociais.

Comandante checheno comenta sobre a ofensiva de Kursk

O comandante checheno Apti Alaudinov demonstrou otimismo em seu canal do Telegram quando Kyiv lançou uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto. "Fiquem calmos, aproveitem o pipoca e assistam nossos caras defeating the enemy", escreveu no primeiro dia da ofensiva. Desde então, Alaudinov tornou-se um comentarista consistente sobre a ofensiva de Kursk, com os meios de comunicação russos transmitindo suas declarações.

Alemanha fornece 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia

A Alemanha fornecerá à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno, segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock, durante sua visita à República da Moldávia em Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está logo ali", afirmou antes de uma reunião da Plataforma de Parceria com a Moldávia na capital do antigo republica soviética. A Rússia é considerada estar planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para as pessoas na Ucrânia.

Ucrânia relata ataques aéreos russos em Sumy

A Ucrânia relatou outro grande ataque com drones pela Rússia. A defesa aérea alega ter abatido 34 dos 51 drones russos na noite anterior, com atividade em cinco regiões. De acordo com as autoridades locais, a infraestrutura energética de Sumy também foi atingida. Um total de 16 drones russos foram interceptados lá, comprometendo sistemas de suprimento de água e hospitais, que estão todos conectados a sistemas de energia de backup. Equipes de emergência foram chamadas para realizar os reparos necessários.

Ucrânia: Rússia perde 1.020 soldados em 24 horas

O Estado-Maior ucraniano relata que a Rússia perdeu 1.020 soldados através de morte ou ferimentos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, a Ucrânia contabiliza 635.880 perdas do lado russo. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia, dois tanques, seis veículos blindados e 66 drones foram danificados ou destruídos.

07:10 Kyiv Post Reports: Aeroporto militar russo atacado

Em horas iniciais, um ataque de drones atingiu o aeroporto militar russo localizado em Engels, região de Saratov. De acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", o ataque foi marcado por detonações audíveis nos vídeos que eles compartilharam. A base aérea abriga bombardeiros estratégicos, armados com mísseis, frequentemente usados pela Rússia para bombear cidades ucranianas.

06:35 Stoltenberg encoraja discussão sobre permissão de armas de longo alcance da Ucrânia

Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO que se aposenta, agradece à recente discussão global sobre a autorização da Ucrânia para atingir território russo com armas de longo alcance ocidentais. Ao LBC, ele enfatizou a soberania de cada aliado na tomada de tais decisões, mas destacou a necessidade de coordenação próxima como antes. A Ucrânia tem pedido essa permissão aos seus aliados há semanas, alvo de centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Quanto ao medo de escalada de guerra, Stoltenberg apontou: "A guerra não é livre de riscos. No entanto, a vitória de Putin na Ucrânia seria o maior risco para nós."

06:13 Meta Proíbe Propaganda Russa via RT MundialmenteA Meta, empresa-mãe do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, pôr fim à disseminação de propaganda do Estado russo por meio de canais como o RT em todo o mundo. A Meta afirmou que o RT (antigo Russia Today) e entidades relacionadas estão banidas de suas plataformas devido à desinformação propagada sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. O RT já estava bloqueado na UE desde a primavera de 2022. Para mais detalhes, visite [link].

05:33 Lukashenko Libera 37 Prisioneiros na BielorrússiaO líder autocrático da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 37 presos. A administração prisional de Minsk confirmou que esses prisioneiros foram sentenciados por "extremismo", um termo comummente usado para rotular críticos do governo na Bielorrússia. Entre os libertados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. As identidades dos 37 prisioneiros perdoados são mantidas em sigilo. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia concedeu repetidamente indultos a manifestantes detidos durante protestos anti-governamentais. Em agosto, Lukashenko comutou as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 indultos no início de setembro. Em todos os casos, os prisioneiros expressaram arrependimento e se desculparam.

03:11 Estudo da ONU Mostra Aumento de Violações de Direitos Humanos na RússiaDe acordo com um relatório da ONU, as violações de direitos humanos na Rússia aumentaram significativamente. A búlgara Mariana Katzarova, nomeada como relatora especial pela situação na Rússia pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2023, afirmou que agora existe um sistema apoiado pelo Estado de violações de direitos humanos com o objetivo de reprimir a sociedade civil e a dissidência política. Críticos que se opõem à participação da Rússia na guerra na Ucrânia e dissidentes estão sendo submetidos a perseguições mais severas. Katzarova estima que pelo menos 1372 prisioneiros políticos estejam presos sob acusações fabricadas e recebendo sentenças longas. A tortura é comum na detenção, os prisioneiros políticos são mantidos em celas de isolamento solitário e alguns são forçadamente internados em instituições psiquiátricas. Esses são apenas os casos conhecidos; o número real pode ser maior, sugere um membro da equipe.

23:24 Suécia Sugerida para Liderar Presença Planejada da NATO na FinlândiaA NATO está planejando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia proposta como a força potencialmente líder. O conceito envolve uma presença multinacional da NATO, conhecida como Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhante àquelas em países vizinhos da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressou sua gratidão por ter sido abordado pela Finlândia para liderar essa presença, que fortalecerá a segurança geral da NATO.

