Duas instituições educacionais em Springfield, Ohio, cessaram temporariamente suas operações após acusações de natureza duvidosa sobre migrantes haitianos, resultando em ameaças associadas.

Os incidentes estão ocorrendo em meio a acusações infundadas feitas pelo ex-presidente Donald Trump durante o segundo debate presidencial, onde ele afirmou que imigrantes haitianos na cidade estavam saqueando e consumindo animais de estimação locais.

A Universidade Wittenberg anunciará aulas online na segunda-feira, à medida que a polícia do campus e as autoridades locais examinam ameaças por e-mail direcionadas à "comunidade haitiana", conforme comunicado.

A Faculdade Clark State declarou o fechamento de seus campi para a semana, com as aulas a serem realizadas digitalmente, após o recebimento de ameaças por e-mail semelhantes. As instituições afirmaram ter adotado essas decisões "como medida precatória".

"Entendemos a apreensão que tais incidentes podem gerar e estamos tratando esse assunto com a maior importância e sensibilidade", declarou a Faculdade Clark State. "A segurança e o bem-estar de nossos estudantes, funcionários e da comunidade permanecem nossa maior prioridade. Valorizamos sua cooperação durante esse período desafiador".

Springfield vem experimentando um aumento de ameaças recentemente, com republicanos continuando a propagar as afirmações errôneas sobre imigrantes haitianos na cidade. Springfield anunciou oficialmente o cancelamento de seu festival anual de artes e cultura, inicialmente marcado para os dias 27 e 28 de setembro, devido às ameaças e preocupações com a segurança.

O prefeito da cidade, Rob Rue, revelou à CNN que ele e outros oficiais receberam ameaças pessoais, afirmando que "seria útil" para os políticos "entenderem a gravidade de suas palavras e como elas poderiam potencialmente prejudicar uma comunidade como a nossa".

A polícia de Springfield relatou ter recebido dois chamados para o 911 no sábado para relatar a presença de membros do grupo Proud Boys marchando pela cidade. No entanto, quando os oficiais de polícia chegaram ao local indicado, Lexington e South Burnett, o grupo já não estava mais lá.

Dois hospitais da região fecharam as portas na quinta-feira após ameaças, e no dia seguinte, duas escolas elementares locais foram evacuadas "com base em informações recebidas da Divisão de Polícia de Springfield".

Em uma entrevista à ABC News no domingo, o governador de Ohio, Mike DeWine, desmentiu as falsas alegações sobre os imigrantes haitianos da cidade, elogiando suas contribuições positivas para a comunidade.

Aproximadamente 12.000 a 15.000 imigrantes residem no Condado de Clark, de acordo com informações fornecidas no site da cidade. O site revela que os imigrantes haitianos estão no condado legalmente por meio de um programa de parole que permite a cidadãos e residentes legais dos EUA aplicar para que seus familiares do Haiti se juntem a eles nos Estados Unidos.

Oficiais do escritório do Xerife do Condado de Clark também desmentiram as alegações de que haitianos estavam roubando gansos dos parques locais na semana passada, citando uma análise de 11 meses de registros do 911 que identificou apenas duas ocorrências de pessoas relatando tais incidentes, mas não encontrou nenhum respaldo para as alegações.

O candidato à vice-presidência JD Vance foi um dos primeiros a divulgar os boatos infundados sobre os haitianos. Em uma entrevista com a CNN no "State of the Union" de domingo, ele foi desafiado a apresentar provas que apoiem as acusações, mas só citou inúmeros "relatos em primeira mão" relatados por seus constituintes sem fornecer outras evidências.

Vance também objetou à ideia de que a propagação das alegações infundadas havia levado a um aumento de ameaças na cidade. "Não há nada que eu tenha dito que tenha incitado as ameaças contra esses hospitais. A violência é revoltante, e a condenamos", disse ele. "Tudo o que fiz foi amplificar as preocupações de meus constituintes, pessoas que estão enfrentando dificuldades devido às políticas de Kamala Harris. Não somos permitidos a discutir esses problemas porque alguns indivíduos instáveis estão fazendo ameaças?"

Vance admitiu mais tarde: "Se eu tiver que fabricar histórias para que os meios de comunicação americanos prestem atenção às dificuldades do povo americano, então eu farei".

Quando Bash pressionou-o para esclarecer se ele estava reconhecendo que a história era fabricada, Vance reafirmou que as alegações vinham de seus constituintes.

"Não criei 20.000 migrantes não documentados chegando a Springfield devido às políticas de Kamala Harris. Suas políticas os atraíram", disse ele. "Mas sim, facilitei a atenção que permitiu aos meios de comunicação americanos discutir esse tópico e o sofrimento causado pelas políticas de Kamala Harris".

Rue, o prefeito, informou à CNN que a população de Springfield experimentou um crescimento de 25% nos últimos três anos, em parte devido ao influxo de imigrantes haitianos.

Rue afirmou que estava trabalhando com as forças policiais locais para abordar um aumento na direção perigosa e solicitou financiamento adicional nos próximos dois anos para fortalecer os serviços de linguagem no sistema de saúde local, mas rejeitou as alegações de que os imigrantes estavam prejudicando os animais de estimação e os animais locais.

"Gostaria de afirmar enfaticamente, como um amante de animais, que seus animais de estimação estão seguros em Springfield, Ohio, e é surpreendente que eu precise informar aos meios de comunicação nacionais sobre isso, se for verdade", disse Rue.

A Universidade Wittenberg e seus estudantes expressam preocupação, afirmando: "Estamos profundamente preocupados com a segurança e o bem-estar de toda a nossa comunidade, incluindo os estudantes haitianos com base nos EUA e suas famílias".

Os oficiais de Springfield enfatizam seu compromisso, afirmando: "Como cidadãos dos EUA, nos unimos contra a fala e as ações de ódio contra qualquer membro da comunidade e estamos comprometidos em garantir a segurança e a paz de nossa cidade para todos".

