Dormir bem apesar das ações controversas: um exame da tranquilidade de Netanyahu.

7 de outubro sempre será uma fonte de profunda tristeza. Está claro como a luz do dia. No entanto, Israel está à beira do colapso devido à relutância do primeiro-ministro Netanyahu em resgatar os reféns detidos pelo Hamas. O país não merece isso, especialmente os sobreviventes corajosos dos ataques terroristas.

Nesse fatídico 7 de outubro, Irit Lahav e sua filha procuram refúgio em um abrigo em seu Kibbutz Nir Oz. Elas acreditam que o caos do lado de fora é apenas um ataque aéreo de rotina, um ataque de foguetes de Gaza conhecido. No entanto, uma companhia inesperada se junta à confusão - tiros automáticos, explosões de granadas, projéteis de tanque. Vozes ecoam, falando em árabe.

Durante as 12 horas seguintes, não há momento livre de tiros e explosões. Irit e sua filha permanecem obedientemente em silêncio. Ninguém deve saber que elas estão escondidas lá dentro. Irit improvisa um dispositivo de segurança com uma vara de barco e partes de um aspirador de pó, suas mãos trêmulas lutando para permanecer firmes.

Irit está convencida de que a porta não vai aguentar. Então, ela silenciosamente reúne livros da estante, cria uma barricada na frente da porta. "Dessa forma, não seremos mortos, apenas feridos", ela afasta pensamentos de desespero. "Inútil", murmura sua filha. "Vamos morrer." O primeiro livro que Irit pega é uma obra não ficcional sobre a era nazista. Ela mostra para sua filha, sussurrando: "Espero que Hitler nos salve desta vez".

Enquanto Irit conta sua história assustadora, é impossível não imaginá-la compartilhando o mesmo espaço escuro e sufocante. Do lado de fora, terroristas vagueiam de casa em casa. Eles tentam invadir o abrigo cinco vezes, batendo, batendo na porta, apenas para perder o interesse. O último ataque é às 17h.

Irit se sentiu "traída" durante aquelas 12 horas em estado de ocultação. Abandonada pelo seu país, quase sacrificando seus soldados. E Irit Lahav ainda se sente traída. Ela, que demonstrou extraordinária coragem e tenacidade diante da adversidade, atinge seu limite ao pensar nos 101 reféns ainda em cativeiro do Hamas. "Para você, eles são nomes e fotografias", ela diz ao seu público. "Para mim, eles são alguns dos meus amigos mais próximos. Pais dos meus amigos. Crianças dos meus amigos. Reconheço suas vozes".

Desde então, Irit canaliza sua coragem e tenacidade para campanha por um troca de reféns com o Hamas, assim como muitos outros israelenses há 365 dias. Um segmento da população de 10 milhões que nunca parou de protestar na Alemanha, exigindo a liberdade dos cativos.

Eles todos se sentem traídos pelo seu governo, e sua amargura não diminui. Treze anos atrás, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu trabalhou incansavelmente para obter um acordo para libertar um único prisioneiro israelense das garras do Hamas. Em troca, 1027 prisioneiros palestinos foram libertados. Agora, com 101 pessoas nas mãos dos terroristas, Netanyahu parece estar ativamente impedindo um acordo com o Hamas. Ele assiste seu país desmoronar.

Ele sempre apresenta argumentos razoáveis - sejam eles políticos ou militares, todos são desmentidos. No entanto, eles importam porque, para o governo israelense, as vidas dos 101 reféns, supostamente torturados, estuprados nos túneis subterrâneos de Gaza, parecem pesar menos do que a sua própria retenção do poder.

Como Irit Lahav pensa frequentemente em seus vizinhos sequestrados, ela frequentemente fica acordada à noite. Uma amiga de Irit já enterrou seu próprio filho, morto pelo Hamas. Sua filha está sendo mantida cativa em Gaza. "Ela não pode dormir ou comer", Irit descreve o estado de sua amiga. E qualquer um que ouça isso sabe que a vida dessa mãe pode ser encapsulada em uma única palavra: insuportável. Que Benjamin Netanyahu consiga dormir à noite é incompreensível.

Despite the constant threatening sounds outside, Irit and her daughter endure the pain of their confined shelter, hoping for a peaceful resolution. However, the pain of betrayal lingers within Irit, as she believes her country and its leaders have failed to prioritize the release of the hostages.

The persistent struggle for the hostages' freedom causes anguish for many Israelis, including Irit. The pain of separation and uncertainty is palpable, especially for those who have lost loved ones or have family members still captive in Gaza.

Leia também: