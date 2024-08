"Donald Trump encontra desafios ao competir contra oponentes femininas formidáveis"

ntv.de: Trump atacou Kamala Harris de maneira sexista. Isso pode custar-lhe a eleição?

Dennis Steffan: Ataques pessoais contra rivais políticos são comuns nas campanhas eleitorais americanas. Esta tática, conhecida como "campanha negativa", é frequentemente usada para criar valor noticioso negativo. Tales ataques não desencorajam os apoiantes, antes os mobilizam através de gostos, partilhas e comentários. O recente post de Trump é uma mensagem clara aos seus apoiantes: Ela não pode fazê-lo, mas eu posso. No entanto, o desempenho eleitoral de Trump entre mulheres tem sido pior do que o de Clinton e Biden, sugerindo que ele pode não ganhar nenhum apoio feminino com esta estratégia.

Mulheres brancas moderadas nos subúrbios poderiam decidir a eleição. Não está Trump a arriscar muito aí?

Trump acredita que tem sido forte na segurança das mulheres dos subúrbios. No entanto, as pesquisas atuais mostram que este grupo crítico tende a favorecer Harris mais do que Trump. Além disso, os recentes comentários do companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, sobre mulheres dos subúrbios e direitos reprodutivos podem não ter ajudado a causa de Trump. No momento, Trump enfrenta um verdadeiro "problema de mulher".

A equipa de campanha de Harris está a tentar ignorar os ataques de Trump e responder com humor. É esta a abordagem correta?

As pesquisas preliminares sugerem que esta estratégia pode ser bem-sucedida. Harris não está a responder na mesma moeda, como Clinton fez. A campanha de Harris recusa-se a envolver-se no nível de Trump. No entanto, os estágios finais da campanha, que começam no Dia do Trabalho a 2 de setembro e culminam no debate televisivo a 10 de setembro, podem forçar Harris a uma confrontação com Trump.

Mulheres fortes e inteligentes que o desafiam parecem particularly irritar Trump, diz a antiga secretária de imprensa da Casa Branca Stephanie Grisham. É verdade?

Trump tem dificuldade em fazer campanha contra mulheres fortes e inteligentes porque se vê como o homem alpha. Trump assume que nenhuma mulher pode ser mais forte ou superior a ele. Se assim for, ele não lida bem com isso. Trump e a sua equipa tinham preparado Biden como um oponente mais fraco. Podiam atacá-lo em várias frentes, tanto no conteúdo como na personalidade. Contra Harris, Trump ainda parece incerto quanto à sua estratégia.

Então, Trump está a apelar ao desejo de um homem forte entre os eleitores?

A pesquisa mostra que um candidato político deve exibir certas qualidades para ser eleito, como liderança e competência. A confiabilidade, credibilidade, empatia e simpatia também são essenciais.

Tales atributos são sempre subjetivos, mas há certamente pessoas que não atribuem nenhuma destas qualidades a Trump. Qual é o apelo de Trump?

O apelo de Trump é complexo e multifacetado. Alguns são atraídos pela sua abordagem brusca e sem desculpas, enquanto outros apreciam a sua perícia empresarial e a sua capacidade percebida de fazer as coisas acontecer. Alguns podem também ser atraídos pela mensagem populista e pela sua disposição em desafiar a elite política. No final, as razões para o apelo de Trump são diversas e variadas.

Trump Fala o que alguns dos seus apoiantes pensam, mas não se atrevem a dizer

Trump expressa sentimentos que alguns dos seus apoiantes têm, mas são demasiado tímidos para expressar. Ele não tem problemas em ultrapassar os limites. Um exemplo notável é a conversa na carrinha de campanha de 2016, onde fez comentários grosseiros sobre mulheres. Mais tarde, descartou-o como "conversa de balneário", que os seus apoiantes acharam aceitável. Trump ganhou contra Clinton devido ou apesar da sua misoginia?

A decisão de um votante é multifacetada e difícil de atribuir a um único fator. Apesar da sua misoginia, recebeu mais votos de mulheres brancas do que Clinton em 2016, mas não ganhou apoio de negros e latinos. O erro de Clinton foi apresentar-se como campeã do progresso e da estabilidade, uma narrativa que muitos votantes acharam pouco credível. Eles associaram-na à elite política. Atualmente, a economia dos EUA está a crescer e a Reserva Federal dos EUA está a considerar baixar as taxas de juro, melhorando o mercado de ações. Isso muda o contexto da eleição.

O que mudou desde a campanha de Clinton?

A abordagem de Trump permanece a mesma. Ele é fiel a si mesmo. O público sabe o que pode esperar de Trump - quer gostem ou não. Apenas os seus oponentes mudaram, o que levou às eleições de 2016 e 2020. Na campanha contra Biden, assistimos à polarização do país, como durante a pandemia de coronavírus. Biden conduziu a sua campanha em casa, seguindo os regulamentos da COVID-19. Enquanto Trump organizou grandes comícios, desafiando os regulamentos. Agora, Trump enfrenta Harris, outra mulher forte e inteligente, mas desta vez, ela pode não cometer os mesmos erros que Clinton. Veremos como isso se desdobra na campanha.

Na sua palestra em Chicago, Harris mencionou frequentemente a sua mãe. Poderia isto ser uma estratégia para resonar com as eleitoras femininas especificamente?

A sociedade americana coloca um forte enfoque nos valores familiares e no calor. Ao discutir a sua mãe extensivamente, Harris demonstra a sua capacidade de se conectar com as pessoas a um nível pessoal. Este aspeto emocional é frequentemente considerado quando se avalia e se escolhe figuras políticas.

Em conversa com Dennis Steffan, Lea Verstl observou

O histórico de Trump a atacar mulheres na política é bem documentado, incluindo a sua crítica a Hillary Clinton durante a eleição de 2016. Este padrão continua com os seus recentes ataques a Kamala Harris, que foram amplamente criticados como sexistas.

Apesar disso, alguns dos apoiantes de Trump podem ver estes ataques como uma demonstração de força e ousadia, dado o seu apreço pela abordagem sem desculpas de Trump na política.

