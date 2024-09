Dois jovens na Grã-Bretanha foram condenados à prisão perpétua.

Dois menores no Reino Unido foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de uma pessoa com um machado. No momento do crime, eles tinham apenas 12 anos. Como resultado, eles devem passar pelo menos 15,5 anos atrás das grades, de acordo com a agência de notícias britânica PA, após um julgamento no tribunal de Nottingham. Atualmente com 13 anos, eles são os assassinos mais jovens condenados do Reino Unido desde o trágico caso de James Bulger, dois meninos de 10 anos, há quase três décadas.

O duo atacou e matou um homem de 19 anos em um parque em Wolverhampton, perto de Birmingham, em novembro. "O que vocês fizeram é completamente horrível e revoltante", disse o juiz. Não havia relação anterior entre os meninos e a vítima. A discussão surgiu de uma simples briga sobre quem tinha o direito de sentar em um banco. No Reino Unido, o sistema de justiça juvenil reconhece indivíduos como responsáveis criminalmente aos 10 anos de idade.

O governo britânico prometeu medidas mais rigorosas contra a violência com facas, considerando-a um problema nacional importante. "As consequências da violência com facas são catastróficas", disse um porta-voz da polícia. Além disso, um representante da Crown Prosecution Service enfatizou os riscos: "Eles deveriam estar aproveitando a sua juventude, não adquirindo um machado e tirando a vida de uma pessoa inocente".

Os meninos, condenados por assassinato, agora passam os seus anos de formação na prisão, após o horrível incidente. Como os assassinos mais jovens condenados do Reino Unido em quase três décadas, eles enfrentam uma longa estadia atrás das grades.

Leia também: