Diversas empresas europeias defendem a exigência de rotulagem genética

Quase 370 corporações alimentares, incluindo entidades proeminentes como Rewe e dm, estão instando os ministros agrícolas da UE a impor a rotulagem obrigatória de alimentos geneticamente modificados.

Membros desta campanha entregaram uma petição assinada ao Ministro da Agricultura da Hungria, István Nagy, de acordo com a Associação de Alimentação sem Engenharia Genética. Dado que a Hungria está atualmente presidindo o Conselho da UE de Agricultura e Pescas como parte de sua presidência rotativa do Conselho da UE, Nagy é responsável por liderar estas discussões. Empresas representando 16 diferentes estados-membros da UE juntaram-se a esta iniciativa da petição.

No momento, há discussões em andamento em Bruxelas sobre a redução das regulamentações da UE sobre engenharia genética. A Comissão da UE sugeriu isso no verão de 2023, e o Parlamento Europeu também apoiou regras menos restritivas para alimentos geneticamente modificados em fevereiro do mesmo ano. No entanto, ao contrário da proposta original da Comissão da UE, o Parlamento está defendendo a rotulagem obrigatória de todos os produtos engenheiros geneticamente no futuro.

A carta desta iniciativa diz: "Muitos dos nossos clientes são hesitantes em relação a bens geneticamente modificados. Eles querem tomar suas próprias decisões sobre a compra e o consumo desses produtos. Isso é apenas possível se os itens estiverem claramente rotulados." Kerstin Erbe, chefe do departamento de gerenciamento de produtos da dm, expressou esse sentimento em um comunicado, afirmando: "Os consumidores devem ter a oportunidade de adquirir o máximo de informações possível sobre o que estão consumindo."

Antes do voto do Parlamento Europeu em fevereiro, esta iniciativa empresarial já havia defendido a manutenção de regulamentações de rotulagem mais rigorosas. No entanto, um consenso entre os países da UE e o Parlamento Europeu é necessário antes que regras menos rigorosas possam ser totalmente implementadas. Como está, os ministros agrícolas da UE ainda estão tentando alcançar uma posição unificada sobre este assunto. As negociações com o Parlamento não podem começar até que um acordo seja alcançado.

Se a desregulamentação ocorrer, isso poderia potencialmente tornar mais fácil criar novas raças de plantas usando métodos modernos de engenharia genética. Os defensores desta abordagem argumentam que isso poderia levar ao desenvolvimento de plantas mais resistentes com maior teor nutricional. Alguns também imaginam uma redução no uso de pesticidas como resultado.

