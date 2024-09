Dispositivo explosivo ligado ao Hezbollah detona no Líbano, causa mais de 100 feridos

No Líbano, mais uma vez, equipamentos de comunicação pertencentes a membros do Hezbollah explodiram. Testemunhas afirmam que esses equipamentos incluem rádios portáteis. Uma testemunha mencionou que a explosão ocorreu perto de um serviço funerário liderado pelo Hezbollah.

Relatos das autoridades no Líbano sugerem outro incidente provável instigado por Israel, com explosões em grande parte do país, principalmente em Beirute. Parece que rádios portáteis de membros do Hezbollah foram destruídos nessas explosões, de acordo com fontes internas. O Hezbollah também relatou que certos "dispositivos sem fio", como rádios portáteis, haviam sido detonados.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 pessoas ficaram feridas e pelo menos uma pessoa morreu na explosão.

Testemunhas de locais no subúrbio sul de Beirute e província do porto de Tiro relatam sons semelhantes ouvidos no dia anterior. Ambulâncias foram relatadamente enviadas a esses locais.

Uma testemunha falou à Reuters sobre o evento, disseminando informações de que rádios portáteis, ao contrário dos rádios portáteis de terça-feira, haviam causado a comoção. Pelo menos uma explosão ocorreu perto de um evento funerário organizado pelo Hezbollah.

No dia anterior, numerosos rádios portáteis explodiram em sincronia em todo o Líbano, deixando mais de 2.800 pessoas feridas e mais de 12 mortas por causa disso. Muitos dos afetados são presumivelmente combatentes do Hezbollah lutando contra Israel no Líbano. Portanto, especula-se que Israel é responsável pelo ataque.

Outra informação fornecida pela testemunha à Reuters indica que rádios portáteis, não rádios portáteis como na terça-feira, foram responsáveis pela perturbação. Além disso, uma explosão ocorreu perto de um serviço funerário liderado pelo Hezbollah, como mencionado nos relatórios.

Leia também: