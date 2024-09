Discussão sobre Touro reaparece: políticos defendem o fornecimento de armas de longo alcance para funcionários de semáforos

Políticos da Coligação do Trânsito estão pedindo a autorização da Ucrânia para utilizar armas de longo alcance para atingir regiões na Rússia. "Precisamos fortalecer a Ucrânia, em conjunto com outros países europeus, o Reino Unido e os EUA, para eliminar objetivos militares no solo russo", afirma a política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, segundo o Spiegel, acrescentando ainda: "Isso também significa que a Alemanha deve entregar o Taurus, já que o Taurus foi especialmente projetado para desativar alvos militares antes dos ataques mais pesados". O político do Verde Toni Hofreiter compartilha dessa visão. "O uso de armas de longo alcance para combater sites de lançamento russos é essencial para a reconstrução sustentável da infraestrutura energética danificada", ele afirma.

16:35 Conflitos graves em Kurachove - Ucrânia relata ataques pesadosAs forças russas supostamente estão intensificando seus ataques perto da cidade disputada de Kurachove, no leste da Ucrânia, com os maiores combates do mês ocorrendo, de acordo com o governo de Kyiv. Simultaneamente, tropas russas avançam em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros ao norte de Kurachove, tentando estabelecer novas linhas de frente, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle do resto da região de Donetsk Oriental. O exército ucraniano relata a repelência de 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, descrevendo-os como os dois setores mais desafiadores na frente oriental.**

15:56 Ataques ucranianos a 1900 quilômetros da fronteira? Região russa fecha espaço aéreoAs autoridades da região russa do norte de Murmansk citam novamente o risco de drones ucranianos, levando ao fechamento do espaço aéreo, escreveu o governador Andrei Chibis no Telegram. A região fica a cerca de 1900 quilômetros da Ucrânia. A Agência Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity por razões de segurança. A região do norte da Rússia, que abriga a Frota do Norte e uma base aérea de onde decolam bombardeiros estratégicos para atacar a Ucrânia, está enfrentando esses problemas.**

15:22 Ministério britânico revela detalhes - esses mísseis iranianos agora em posse russaO Ministério da Defesa britânico revelou detalhes sobre os mísseis iranianos supostamente transferidos para a Rússia, que são mísseis balísticos de curto alcance conhecidos como Fath-360 ou BM-120. Esses mísseis, introduzidos em 2020, podem carregar uma ogiva de 150 quilogramas até 120 quilômetros e atingir o alvo com uma precisão estimada de 30 metros. O relatório indica que a capacidade russa de realizar ataques precisos contra a infraestrutura militar ou civil ucraniana perto da frente foi aprimorada por esses mísseis, de acordo com o relatório diário de inteligência do Ministério da Defesa em Londres sobre o conflito na Ucrânia.**

14:45 Polônia ainda não contribuiu com um único centavo para a iniciativa de artilharia tchecaDe acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não forneceu nenhum financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, que visa adquirir munição para a Ucrânia em todo o mundo usando fundos de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é citada como o maior e mais rápido financiador. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia receberá 100.000 projéteis neste mês, com um objetivo de 500.000 projéteis até o final de 2024, e mais a seguir em 2025. Relatos de Praga indicam que a participação russa no mercado está causando problemas.**

14:20 Pistorius considera a aprovação de armas estendidas para a Ucrânia como juridicamente justificávelO ministro da Defesa federal Pistorius considera uma possível autorização por parte dos parceiros da NATO para a Ucrânia empregar armas estendidas contra alvos na Rússia como juridicamente justificável. Ele afirma que os EUA e o Reino Unido são livres para decidir sobre essa questão em relação às armas que forneceram, e que isso é da sua alçada. "A lei internacional permite isso". Em resposta aos avisos do presidente russo Putin de que a NATO estaria em guerra com seu país, Pistorius responde: "As ameaças de Putin são as ameaças de Putin. Não há muito mais a dizer. Ele ameaça sempre que quer, e ele lura sempre que bem entende."**

13:57 Zelenskyy anuncia a libertação de 49 prisioneiros de guerraO presidente ucraniano Zelenskyy anunciou a libertação de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal de Mariupol, que foi sitiada pelo exército russo na primavera de 2022. "49 ucranianos retornaram para casa", explica o chefe de estado, publicando fotos de soldados e mulheres soldadas enroladas em bandeiras nacionais ucranianas. De acordo com Zelenskyy, eles são membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Os meios de comunicação ucranianos relatam que 23 dos 49 retornados são mulheres. O presidente não revela inicialmente se sua libertação é resultado de um troca de prisioneiros com a Rússia.**

13:46 Tusk sobre as ameaças de Putin: "Não dê muito valor a elas"O primeiro-ministro polonês Donald Tusk não se preocupa com as últimas ameaças de Vladimir Putin sobre armas de longo alcance contra alvos na Rússia. Embora reconheça a necessidade de levar muito a sério a situação na Ucrânia e a frente ucraniano-russa, Tusk diz: "Não daria muito valor às últimas declarações do presidente Putin". Essas declarações, segundo ele, refletem a situação difícil do exército russo na frente. Anteriormente, Putin havia afirmado que o Ocidente estaria diretamente em guerra com a Rússia se permitisse que a Ucrânia atacasse território russo com foguetes de longo alcance fornecidos pelo Ocidente.**

13:21 Pequim acredita que negociações são o único remédio para a crise da UcrâniaO ministro chinês de Defesa, Dong Jun, falando em um encontro global de segurança em Pequim, defende "negociações" como a única solução para crises como as da Ucrânia e da Faixa de Gaza. Para resolver "o impasse na Ucrânia e o conflito israelense-palestino, promover a paz e as negociações é o único caminho a seguir", sugere ele.

12:58 Petróleo e Gás do Cazaquistão Jogam Papel Crucial na Viagem da Alemanha à Ásia CentralO governo alemão visa aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. "Aplaudimos a possível expansão das importações de petróleo do Cazaquistão", disse uma fonte do governo antes da viagem do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo. O objetivo é fornecer diversas opções de suprimento para a refinaria PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão sendo uma delas. No entanto, alternativas adicionais são essenciais, uma vez que o petróleo cazaque flui através de pipelines russos para a Alemanha, dando a Moscou influência. Após o ataque da Rússia à Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A viagem de Scholz também se concentrará em suprimentos de gás da Ásia Central. Com licitações para novas usinas de energia a gás em andamento, está claro: "Precisamos adquirir gás de algum lugar, e a Ásia Central possui abundantes recursos nesse sentido", disse a fonte.

12:26 França Convidou Diplomata Iraniano para ConsultasA França convidou o representante diplomático iraniano para o Ministério das Relações Exteriores em Paris. Fontes diplomáticas atribuem o convite à suposta entrega de foguetes balísticos da Irã à Rússia. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia mencionado alguns dias antes que a Rússia havia obtido foguetes do Irã, que devem ser implantados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irã negou essa afirmação.

12:03 Pentágono Enxerga Contraofensiva Russa em Kursk como Insignificante até AgoraO Pentágono não está impressionado com a contraofensiva russa em Kursk. "Observamos unidades russas tentando iniciar algum tipo de contraofensiva na região de Kursk", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Atualmente, eu classificaria como mínima, é claro, permanecemos vigilantes". O Ministério da Defesa russo afirma que suas tropas reconquistaram dez assentamentos. Essa afirmação ainda não foi verificada independentemente. A exército ucraniano iniciou uma ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há cerca de cinco semanas, alegando ter capturado aproximadamente 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

11:38 Força Aérea Ucraniana Afirma ter Abatido 24 de 26 Drones, Causando DanosA força aérea ucraniana afirma ter interceptado 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto detritos de drones acenderam um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos na região de Mykolajiw, segundo autoridades locais. O Ministério da Energia relata danos à infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Shoigu Se Reune com Kim em Pyongyang, Fortalecendo Pacto de DefesaO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, teve conversações com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As reuniões ocorreram "em uma atmosfera de confiança e amizade mútuas", segundo o Conselho de Segurança da Rússia. As discussões são esperadas para fazer "uma contribuição substancial" para a implementação do pacto de defesa assinado por Kim e pelo presidente russo Vladimir Putin em junho. Segundo Putin, o pacto permite "ajuda mútua em caso de agressão contra uma das partes contratantes". O Ocidente alega que Moscou está utilizando foguetes e munição da Coreia do Norte na Ucrânia. Para sustentar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia precisa de mais munição e, como resultado, está buscando apoio de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Presidente da Duma Russa Acusa NATO de Instigar a Guerra na UcrâniaO presidente da Duma Russa, Vyacheslav Volodin, responsabiliza a NATO pela participação no conflito na Ucrânia. "Eles estão instigando uma guerra contra nosso país", escreveu Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, coordenando o deslocamento militar com o exército ucraniano e, em geral, ditando ordens ao governo em Kyiv.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "Declaração de Putin Não Chega às Manchetes da Manhã"Há preocupações no Ocidente de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo possa precipitar a escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin voltou a fazer tal ameaça. No entanto, o correspondente da ntv Rainer Munz afirma várias razões pelas quais as declarações de Putin podem não ter substância.

09:42 Condição da Lídera da Oposição Belarussa Deteriora-se, segundo a FamíliaA família da líder da oposição belarussa, Maria Kolesnikova, revela que sua saúde está se deteriorando rapidamente. Há quatro anos, ela é mantida em condições deploráveis e agora pesa apenas 45 kg em uma altura de 1,75 metro, afirma sua irmã, Tatjana Chomicz, citando informações de ex-detentos. "Acho que este é um ponto crítico, pois ninguém pode suportar tais condições por muito tempo", ela enfatiza, alegando que as autoridades estão submetendo sua irmã a tormento psicológico e físico. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido sobre as condições de detenção de Kolesnikova. A belarussa de 42 anos, que se tornou um símbolo de resistência desde os protestos contra o presidente Alexander Lukashenko em 2020, está cumprindo uma pena de prisão de 11 anos por suposta conspiração para tomar o poder.

09:15 Consenso Alcancado sobre o Despliegue de Brigada LituanaAlemanha e Lituânia alcançaram um acordo sobre o deslocamento de uma brigada de combate no país da NATO do Báltico. O Ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kazakevičius finalizaram o acordo em Berlim. Este acordo complementa o Acordo de Forças da NATO, fornecendo esclarecimentos sobre o status legal dos soldados e civis alemães na Lituânia. A intenção é estabelecer certeza jurídica ao abordar direitos de residência, direito tributário, educação, supervisão de saúde, regulamentação de trânsito e segurança pública. Por exemplo, estabelece as bases para a construção de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada é esperada para se tornar ativa em 2027.

08:51 Diplomatas Britânicos Deportados por Suspeitas de EspionagemA Rússia expulsou seis diplomatas britânicos sob suspeitas de espionagem. O serviço de inteligência FSB afirma possuir documentos que indicam que o Foreign Office britânico está orquestrando escaladas políticas e militares com o objetivo de alcançar a derrota estratégica da Rússia no conflito da Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de prejudicar intencionalmente o povo russo. O Foreign Office britânico rejeita as alegações como "totalmente infundadas". A ação da Rússia é uma retaliação pelas medidas britânicas desencadeadas por supostas "atividades russas na Europa e no Reino Unido", de acordo com um comunicado da BBC.

08:25 Medo de Envolvimento da NATO à Medida que Putin Avisa o Ocidente sobre Pedido de MísseisO presidente ucraniano Zelensky tem defendido há algum tempo o deslocamento de mísseis de longo alcance que visem instalações militares russas. Os EUA e o Reino Unido agora estão revisando essa proposta em colaboração. O Kremlin reage rapidamente, com Putin emitindo avisos ao Ocidente.

08:00 Rússia Oferece Inteligência sobre Armas OcidentaisA Rússia está oferecendo para compartilhar suas informações sobre o uso de armas ocidentais no conflito da Ucrânia. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, mencionou que a Rússia tem amplo conhecimento sobre como contra-atacar diversas armas ocidentais e está disposta a compartilhar essa informação com seus parceiros. Os conflitos levaram à adoção de táticas de combate modernas, com armas russas capazes de neutralizar armamentos ocidentais.

07:26 Serviço de Segurança Interna Anuncia Prisões: Incêndios em Veículos Militares em KyivCinco indivíduos foram presos por incendiar veículos militares em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa, de acordo com o serviço de segurança interna da Ucrânia. Os suspeitos são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos com o objetivo de descreditar as forças armadas. Os indivíduos presos vieram de diferentes regiões ucranianas em busca de oportunidades de trabalho na capital e foram contatados por agentes russos via Telegram em busca de dinheiro fácil. Eles usaram seus telefones celulares para gravar os eventos para garantir o pagamento prometido, que nunca receberam.

06:55 Rabino de Luto pelo Filho Adotivo Morto na GuerraO Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros enlutados. Samborskij, de 32 anos, desapareceu no final de julho e sua morte só foi confirmada após semanas de incerteza. Ele se tornou pai de uma filha algumas semanas antes de ser convocado. O Rabino Asman havia lhe dado abrigo quando ele tinha 10 anos.

06:18 Incidentes Relatados pelo Japão Involvendo Aviões Militares RussosA força aérea japonesa enviou caças na quinta-feira após dois aviões russos circundarem o Japão. Os aviões russos não penetraram no espaço aéreo japonês, de acordo com o Ministério da Defesa. Os aviões Tu-142 patrulharam o mar em direção à região sul de Okinawa, desde a manhã até a tarde. Em resposta, "lançamos caças da Força de Autodefesa Aérea em uma situação de emergência", disse o ministério. Os aviões russos concluíram seu voo no norte, também passando pelas ilhas Curilas em disputa entre Japão e Rússia. Earlier this week, warships from Russia and China began joint exercises in the Sea of Japan as part of a large-scale naval drill. Aviões militares russos circularam o Japão pela última vez em 2019.

06:00 EUA Percebidos como Seguindo Política de Contenção contra Rússia e ChinaO vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão seguindo uma política de contenção contra a Rússia e a China. Isso foi relatado pela agência de notícias russa TASS. De acordo com a agência, Fomin indicou que tanto Moscou quanto Pequim apoiam a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente está se preparando para conflitos na Ásia ao criar novos blocos de segurança na região.

03:19 Enigma na Linha de Fronteira: Morte de Soldado MoldovaUm soldado moldavo morreu de maneira inesperada, cujos detalhes permanecem incertos, enquanto cumpria seu dever na linha de fronteira que separa a Moldávia da região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia declarou que o soldado morreu devido a um tiro auto-infligido enquanto executava suas responsabilidades em seu posto designado. As autoridades policiais e os especialistas forenses estão investigando o incidente. Tropas tanto da Moldávia quanto dos separatistas da Transnístria estão estacionadas ao longo desta linha de fronteira, com forças russas tendo sido deployadas desde uma disputa em 1992 após a dissolução da União Soviética. A Moldávia está comprometida em integrar a Transnístria em suas fronteiras territoriais. Incidentes nesta fronteira são raros.

14:18 PM do Reino Unido: Nenhum Desejo de Conflito com a RússiaO primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, rejeitou a afirmação do presidente Putin de que o fornecimento de armas ocidentais de longo alcance à Ucrânia para ataques em território russo equivaleria à involvement da NATO no conflito. "A Ucrânia tem o direito de se defender", afirmou Starmer. O Reino Unido apoia plenamente esse direito e oferece possibilidades de treinamento nesse contexto. "No entanto, não temos intenção de incitar o conflito com a Rússia", enfatizou o primeiro-ministro britânico. Saiba mais aqui.

13:09 Ex-Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Poderia Aumentar o Apoio à UcrâniaO ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris apoiaria a Ucrânia com mais entusiasmo do que o atual Biden, caso fosse eleita. Ela já demonstrou essa motivação em algumas áreas, como Taylor observou em um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden tem sido mais cauteloso em algumas decisões, como as relacionadas aos HIMARS, Abrams e caças F-16, e atualmente é cuidadoso em relação à permissão para a Ucrânia realizar ataques profundos contra a Rússia. Taylor prevê uma abordagem mais assertiva de Harris, principalmente devido à provável mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

12:27 Zelensky Elogia a Estônia pelo Apoio MilitarO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebe o presidente da Estônia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo apoio militar. A nação membro da UE e da NATO alocou 0,25% de seu PIB anual para as despesas de defesa da Ucrânia. As discussões giraram em torno da reconstrução e das ambições da Ucrânia na UE. Além disso, a primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou mais ajuda durante um encontro com Zelensky.

11:19 BND Não Está Obrigado a Revelar Avaliação da Ucrânia a JornalistaO Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar a um jornalista se caracterizou uma vitória militar ucraniana como desafiadora ou impossível em conversas reservadas, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. Além disso, o BND não precisa revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia. No entanto, o BND deve compartilhar informações sobre o número de conversas individuais reservadas sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O pedido urgente de uma medida cautelar de um jornalista de um jornal diário foi principalmente rejeitado. O tribunal justificou sua decisão citando um artigo de jornal de maio que citava um político do CDU afirmando que o BND estava deliberadamente espalhando uma avaliação negativa da situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

10:06 Políticos da Coligação Defendem o Uso de Armas de Longo Alcance Contra a RússiaPolíticos da coligação do tráfego defendem a ideia de permitir que Kyiv utilize armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. De acordo com o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, é justificado e de acordo com o direito internacional atacar alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance, como campos de aviação, centros de comando ou bases de lançamento. "A partir desses locais, ataques cruéis contra alvos civis ucranianos são perpetrados, e eles podem ser efetivamente interrompidos aqui", diz ele. O presidente da comissão de defesa, Marcus Faber do FDP, afirma que a aprovação para "atacar aeroportos militares russos usando armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow, está demorando demais". O político verde Anton Hofreiter enfatiza que "a Rússia está terrorizando a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes contra hospitais, edifícios residenciais e o suprimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, qualquer alvo militar em território russo deve ser permitido para ser atingido por armas de longo alcance.

09:35 Vance Discute as Ideias de Trump para a UcrâniaDe acordo com o candidato à vice-presidência republicano J.D. Vance, a estratégia de Donald Trump para encerrar a guerra russa poderia incluir a implementação de uma zona desmilitarizada especial entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance explica em uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Trump poderia coordenar reuniões entre russos, ucranianos e europeus para "descobrir o que uma resolução pacífica poderia ser". "Acredito que ele poderia alcançar um acordo rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por sua simpatia declarada pelo presidente russo Vladimir Putin e sua crítica frequente à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também sugeriu que poderia encerrar a guerra em 24 horas, caso fosse eleito. No entanto, ele não entra em detalhes sobre seus planos.

09:03 "Somos Russos, Deus Está do Nosso Lado" - Procissão Fascista em São PetersburgoUm poder superior pode não estar ouvindo, mas eles certamente ecoam: "Somos russos, Deus está do nosso lado", repetem numerosos nacionalistas e fascistas russos, marchando por São Petersburgo. O slogan repete: "Avante, russos!". O catalisador para sua procissão é a comemoração do aniversário do translado das relíquias de Alexander Nevsky, considerado um herói nacional e santo dentro da Igreja Ortodoxa.

08:28 Propaganda da TV Russa: "O Oceano é a Barreira Perfeita"O conhecido apresentador de TV russo, Vladimir Solovyov, defende que a expansão da Rússia não deve parar na Ucrânia. "Acredito que o oceano serve como uma barreira ótima", sugere o propagandista do Kremlin. Ele sugere que o melhor local para o deployment de tropas é - Berlim, Lisboa, Madrid. E não ficariam eles esplêndidos em Paris". Em resposta à lembrança de que a Rússia tem uma população menos numerosa, ele responde: "Nossos irmãos bielorrussos estão conosco". Ou, quem sabe, considere-se a China como uma alternativa.

20:01 Ajuda Britânica para Residências em Guerra se Preparam para o InvernoMuitas casas ucranianas, resistindo a ataques até agora, estão sem janelas, uma situação preocupante à medida que o inverno se aproxima. A organização de caridade britânica "Isolate Ukraine" está abordando esse problema ao se aventurar em zonas de guerra e instalar janelas temporárias.

