Discurso de abertura no julgamento de três ex-policiais de Memphis, acusados de envolvimento na morte de Tyre Nichols.

Oficiais de aplicação da lei estão prestes a se dirigir ao júri pela primeira vez no incidente fatal de Nichols, um evento capturado em vigilância policial e alimentando demandas por reformas policiais nos EUA. O julgamento é previsto para durar três a quatro semanas.

A seleção do júri foi finalizada na terça-feira com 12 jurados e 4 suplentes escolhidos de uma pool de 200 candidatos que preencheram questionários antes do julgamento.

Potenciais jurados foram questionados pelo juiz federal Mark Norris sobre sua capacidade de permanecer imparciais diante da intensa cobertura da mídia e dos potenciais desafios em assistir ao footage da brutalidade caso sejam selecionados.

Três indivíduos, Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, entraram com pleitos de não culpados em relação às alegações de emprego de força excessiva, negligência em intervir e obstrução da justiça por meio de testemunhas em relação ao caso do Nichols de 29 anos. Dois indivíduos a mais, Emmitt Martin III e Desmond Mills Jr., já se declararam culpados de acusações federais e podem testemunhar contra seus antigos colegas.

Em 10 de janeiro de 2023, Nichols, um homem de ascendência africana, morreu em um hospital após uma provação de três dias que incluiu chutes, socos e golpes com uma porreta de polícia durante uma parada de trânsito rotineira. O footage da polícia lançado naquele mês mostrou cinco oficiais, todos também de ascendência africana, envolvidos na brutal agressão a Nichols enquanto ele chamava por sua mãe, a apenas um quarteirão de sua residência. O vídeo mostrou os oficiais interagindo casualmente entre si enquanto Nichols estava no chão, sofrendo seus ferimentos.

Os oficiais afirmaram que Nichols foi parado devido à direção perigosa, mas o chefe de polícia de Memphis afirmou que não há evidências que apoiem essa justificativa.

Um relatório de autópsia revelou que Nichols morreu de trauma na cabeça e que a causa da morte foi classificada como homicídio. O relatório também observou lesões cerebrais e lacerações e hematomas em outras partes do corpo.

Nichols trabalhava para a FedEx e tinha paixão por skate e fotografia.

Os três oficiais agora enfrentando julgamento, junto com Martin e Mills, foram demitidos de seus cargos no Departamento de Polícia de Memphis por violar políticas departamentais. Eles estavam afiliados a uma unidade de supressão do crime chamada Unidade Scorpion, que foi desmantelada após a morte de Nichols.

Logo após sua demissão, os cinco oficiais foram acusados de homicídio em segundo grau no tribunal estadual, onde se declararam não culpados. Eles foram então indiciados por um grande júri federal em setembro de 2023.

Martin e Mills são esperados para se declarar culpados às acusações estaduais também. A data do julgamento no tribunal estadual ainda não foi estabelecida.

Na segunda-feira, o juiz anunciou uma lista de potenciais testemunhas, que incluiu Martin e Mills, junto com dois outros oficiais antigos. Preston Hemphill descarregou sua arma de choque na cena da parada de trânsito, mas não perseguiu Nichols até onde os outros oficiais o submeteram à violência adicional. Hemphill foi posteriormente dispensado. Dewayne Smith serviu como tenente supervisor que chegou à cena após a agressão. Ele optou por se aposentar em vez de enfrentar a demissão.

O governador do Tennessee, Bill Lee, moderou uma conferência de imprensa na terça-feira, afirmando que a morte de Nichols "não deveria ter acontecido", mas enfatizou que "progresso foi feito para abordar as circunstâncias em Memphis e o Departamento de Polícia de Memphis".

"Esta família nunca se recuperará de sua perda", disse Lee durante uma pergunta direta sobre o julgamento. "E falamos frequentemente de redenção, e o que esperamos é que a redenção trazida pela justiça seja realizada neste caso".

Mais cedo neste ano, Lee e os legisladores republicanos participaram de uma discussão acirrada com a mãe e o padrasto de Nichols, enquanto os legisladores estaduais revogaram as reformas da polícia de Memphis instituídas após a morte de Nichols. Uma das ordens municipais revogadas proibiu as chamadas paradas de trânsito pretextuais, como aquelas realizadas por infrações menores como uma luz traseira com defeito.

O júri, composto por 12 jurados e 4 suplentes, deliberará sobre o caso envolvendo os oficiais e suas supostas ações contra Nichols, já que "nós" seremos responsáveis por emitir um veredicto com base nas evidências apresentadas.

Durante o julgamento, a defesa pode chamar testemunhas como Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, entre outros, para testemunhar sobre sua versão dos fatos e fornecer insights sobre suas interações com Nichols, lembrando que "nós" como o júri será encarregado de avaliar seus testemunhos.

Leia também: