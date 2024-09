Diminuição dos rendimentos das práticas médicas devido ao aumento das despesas

O aumento da inflação também afetou as práticas médicas na Alemanha. De acordo com a Office Federal de Estatísticas, essas práticas experimentaram um aumento médio de despesas de 11,0% em 2022 em comparação com o ano anterior. Isso coincidiu com um aumento de 6,9% no índice de preços do consumidor. Consequentemente, as despesas médias totais por prática médica aumentaram de 420.000 euros em 2021 para 466.000 euros em 2022.

O aumento da receita foi de apenas 5,3% para 796.000 euros, o que levou a uma queda de 1,5% na renda líquida média por prática para 331.000 euros em 2022, de acordo com a office de estatísticas. Foi observado que essas figuras são fortemente influenciadas por práticas de alta receita e despesas. Metade de todas as práticas médicas gerenciou receitas de até 487.000 euros e uma renda líquida de não mais do que 230.000 euros.

A renda líquida não equivale ao lucro ou renda dos médicos. Ela representa o resultado do ano financeiro inteiro da prática, excluindo custos relacionados a aquisições de prática e seguros como saúde, invalidez, pensão e cuidados de enfermagem para os proprietários da prática.

Sem considerar as associações profissionais interdisciplinares (BAG/práticas associativas) e os centros de cuidados médicos (MVZ), a receita média por prática médica aumentou em 2,0% para 669.000 euros em 2022.

As rendas líquidas médias também degeneraram em práticas odontológicas e psicoterapêuticas em 2022. As práticas odontológicas mantiveram uma receita média de 790.000 euros, ligeiramente inalterada. No entanto, as despesas aumentaram em 7,1%, o que causou uma queda de 13,5% na renda líquida por prática para 243.000 euros.

As práticas psicoterapêuticas, enquanto isso, viram sua receita média aumentar em 0,8% para 128.000 euros. No entanto, suas despesas aumentaram em 11,1%, o que levou a uma queda de 3,3% na renda líquida por prática para 88.000 euros.

