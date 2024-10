Diminuição dos pedidos de asilo na Alemanha

Recentemente, ocorreram importantes discussões sobre imigração entre o governo federal e partes da oposição, o que levou à restauração de controles fronteiriços, que parecem estar dando resultados. Houve uma queda de 24% nos pedidos de asilo em um país vizinho, com uma queda ainda maior de 50% observada em outro.

De acordo com dados da agência de asilo da UE, a Alemanha viu uma redução de 24% nos pedidos de asilo entre janeiro e setembro de 2024. Essa queda é baseada em figuras anteriormente não publicadas da agência de asilo da UE, como relatado pelo "The World on Sunday". Essas figuras são apresentadas em um relatório secreto da Comissão Europeia datado de 3 de outubro de 2024, intitulado "Situação de Migração na UE e Países Terceiros" (Conhecimento Integrado e Análise da Situação, Relatório No. 430). Este relatório está em posse do "The World on Sunday".

A Alemanha continua liderando em pedidos de asilo com 170.574 pedidos, seguida pela Espanha (122.096), Itália (117.042) e França (115.652). Egito (21), Eslováquia (121) e Lituânia (284) tiveram o menor número de pedidos de asilo. A Áustria experimentou uma significativa redução nos pedidos de asilo, com uma redução de mais de 50% (57%). Na UE, Noruega e Suíça, um total de 739.735 pedidos de asilo foram apresentados durante os primeiros nove meses de 2024, representando uma queda de 8% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além disso, o relatório confidencial da Comissão Europeia prevê uma onda de refugiados do Líbano rumo à UE. O documento sobre o estado da migração na Europa diz: "Considerando o grande número de refugiados sírios no Líbano (aproximadamente 1,5 milhão) e a deterioração da situação humanitária para a população do Líbano como um todo, é provável que o número de refugiados que cruzam a fronteira continue a aumentar". De acordo com o relatório da UE, 345.000 pessoas foram deslocadas internamente no Líbano até o final de setembro devido ao conflito entre Israel e Hezbollah. Cerca de 100.000 pessoas haviam fugido para a Síria até o final de setembro.

