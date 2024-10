Diminuição das entradas de migrantes na fronteira sul americana durante o terceiro mês consecutivo sob exame intensivo durante a época das eleições

Eleições continuam a destacar a imigração como uma preocupação significativa para os eleitores, e o ex-Presidente Trump tem defendido essa questão como crucial em sua campanha, frequentemente criticando a Vice-Presidente Kamala Harris por sua gestão da situação na fronteira entre os EUA e o México. Essas críticas são freqüentes em comícios de campanha.

A visita de Harris à fronteira entre os EUA e o México na última sexta-feira foi uma demonstração clara do compromisso de sua campanha com a segurança na fronteira. Esse compromisso envolve a aplicação de regulamentações rigorosas que têm sido criticadas por algumas alas do Partido Democrata. A candidata democrata buscou se posicionar como uma solucionadora de problemas ao discutir a fronteira entre os EUA e o México, adotando uma postura mais dura enquanto também defende uma reforma migratória mais ampla.

Há uma queda significativa no número de cruzamentos desde que a administração Biden implementou ações executivas no verão.

A Patrulha de Fronteira dos EUA registrou aproximadamente 54.000 encontros ao longo da fronteira entre os EUA e o México em setembro, de acordo com dados federais. Isso representa a terceira queda consecutiva desde que as ações executivas foram implementadas.

Esse movimento contrasta com períodos anteriores em que oficiais da Segurança Interna lidavam com altos números de cruzadores de fronteira e ocorre em um momento politicamente carregado do ciclo eleitoral, em que a segurança na fronteira tem sido um tema proeminente.

Oficiais da administração atribuem a queda no número de cruzamentos às ações executivas anunciadas pelo Presidente Biden em junho. Essas ações proibiram principalmente os migrantes de buscar asilo na fronteira entre os EUA e o México e impuseram severas consequências àqueles que cruzam ilegalmente.

Os migrantes ainda podem buscar migração legal por meio de canais alternativos, como um aplicativo móvel chamado CBP One. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA processa cerca de 1.450 agendamentos diários por meio desse aplicativo.

De acordo com um oficial sênior da CBP, o controle efetivo da fronteira requer enforcement na fronteira, cooperação internacional e caminhos afirmativos para a migração legal. O oficial afirmou que essas medidas devem ser implementadas simultaneamente, caso contrário, os esforços de enforcement seriam ineficazes.

As medidas de junho podem ser suspensas e reinstauradas temporariamente com base em critérios específicos, como uma média diária de encontros abaixo de 1.500 entre os portos de entrada. Atualmente, os encontros diários pairam em torno de 1.700.

Alterações nessas medidas poderiam tornar mais difícil para os oficiais levantá-las, uma possibilidade que Harris sugeriu durante sua visita à fronteira. No entanto, oficiais de campanha mantiveram que isso era diferente dos planos existentes da administração.

Comentando sobre a época dessas mudanças, poucas semanas antes da eleição, o oficial sênior da CBP descreveu isso como uma progressão natural no processo de elaboração de regras.

Durante sua viagem à fronteira, Harris apresentou políticas que proibiriam os migrantes de buscar asilo na fronteira entre os EUA e o México a menos que o fizessem em portos de entrada legais - uma partida das protocolos históricos. Ela também falou sobre a imposição de penalidades severas para repetidos cruzadores de fronteira.

"Como presidente, não apenas restaurarei o projeto de lei de segurança na fronteira que Trump bloqueou, mas também tomarei medidas adicionais para fortalecer nossa fronteira. Para diminuir os cruzamentos ilegais na fronteira, implementarei medidas adicionais para manter a fronteira fechada entre os portos de entrada. I

